Прошли отчеты и выборы Информация, Актуально, Новости, Главные новости, Обратите внимание — 2-марта-2021 — прочитано 120 раз Прошли отчеты и выборы



26 февраля в актовом зале СГАУ им.Н.И.Вавилова, с соблюдением всех необходимых санитарных норм, состоялась отчетно-выборная конференция Саратовского регионального отделения Союза журналистов России. От 36 первичных организаций были выдвинуты 39 делегатов, прибыли — 32. В работе конференции также приняли участие приглашенные представители СМИ, где нет первичных организаций. В президиум избраны зампредседателя Союза журналистов России Алексей Вишневецкий, министр информации и печати Саратовской области Светлана Бакал, ведущий конференции — зампредседателя регионального отделения Андрей Башкайкин.

С докладом о работе за отчетный период 2016-2021гг. выступила председатель Лидия Златогорская. Она отметила, что за это время реализованы 3 крупных проекта, получивших поддержку Фонда президентских грантов, изданы книги, отмеченные на Всероссийском фестивале СМИ в Сочи, поступившие во все библиотеки Саратова, районы, редакции. 98 журналистов региона приняли участие в конкурсе «Хранить вечно», посвященном 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, проходившем в рамках проекта, их материалы размещались на сайте Саратовского отделения СЖ. Проекты направлены на укрепление связи поколений. Определены и награждены победители, отмечены самые активные издания, среди которых областная газета «Регион-64», «Вестник ветеранов города Саратова», «Сельская новь» Аркадакского района, «Краснокутские вести», ГТРК, другие.

Обозначена проблема сокращения организации: только за последние 2 года умерли 36 человек. Участники конференции почтили их память, в том числе председателя областного совета ветеранов журналистов Аркадия Александровича Богатырева, - минутой молчания. Перестали существовать 8 первичных организаций из-за сокращения штатов, уменьшения членов СЖ. За отчетный период принято в СЖР 92 человека. В 2020 году приема не было. Заметно старение членов организации. Новому составу правления предстоит сделать ставку на молодых, это резерв, сосредоточить внимание на приеме молодых журналистов, на создании первичек.

Согласно плану работы реализовывались образовательные программы, в том числе с юнкорами, молодыми журналистам, проходил конкурс «Серебряное перо», последние годы, в силу разных обстоятельств, - заочно, это неправильно, нужно исправлять. Есть прекрасный опыт работы с детьми творческой лаборатории «Облака». Состоялись ежегодные семинары в саратовских вузах по повышению правовых знаний, по работе над социально значимыми темами. Организация тесно сотрудничает со СГЮА, СГАУ, СГУ, ПАГСом, Торгово-промышленной палатой. Эту работу продолжить.

4 года как возобновилась грантовая поддержка СМИ на продвижение социальных тем, которая прерывалась из-за конфликтов между претендентами и организаторами. Теперь Союз журналистов выступает оператором. Но избавиться от конфликтов не удается, поскольку заявителей больше, чем имеется финансовая возможность. Имеем хороший опыт по поддержке ветеранов. За 5 лет 20 ветеранов получили премию губернатора. 36 ветеранам и журналистам, попавшим в сложные условия, оказана материальная помощь от СЖР.

С отчетным докладом также выступила председатель контрольно-ревизионной комиссии Алла Новикова. Отчитался о проделанной работе председатель Большого жюри Владимир Рязанов, который на этом посту 8 лет. Предложил на место председателя кандидатуру Андрея Башкайкина, гендиректора информационного агентства «СаратовБизнесКонсалтинг», уважаемого в сообществе.

Выступающие предложили дать оценку работы правления за пять лет — положительную, высокую, а по уставу — удовлетворительную. За предложение делегаты проголосовали единогласно. Владимир Горелкин — главный редактор газеты Балтайского района «Родная земля» отметил творческий, профессиональный, социально-значимый вклад председателя организации Лидии Златогорской, поблагодарил за работу по поддержке районных СМИ. Глубинка получила возможность растить кадры, готовить острые материалы, успешно участвовать в конкурсах. Предложил кандидатуру Лидии Златогорской вновь на пост председателя регионального отделения. Мария Усова, гендиректор ООО «Волга-Медиа», напомнила, что 3 года назад группа журналистов ее холдинга вступила в СЖ, создана молодежная первичка. Ни разу не пожалели, что влились в сообщество. Ее порадовал ход борьбы с активной поддержкой Союза журналистов за сохранение киосков печати, в которой наметился «свет в конце тоннеля». Наша организация — эффективная, она работает, борется.

Министр информации и печати Саратовской области С.В.Бакал приветствовала конференцию от имени губернатора и министерства. Отметила заслуги организации как эксперта для власти, ее авторитет, объединяющую роль в медиасфере. В последние годы за счет грантовой поддержки взаимодействия СМИ с властными структурами расширились. Единодушие достигается не всегда, но договариваться удается для всеобщего блага. Высокой оценки заслуживают творческие идеи организации в Год Памяти и Славы, издание книг, публикации. На поднятый участниками вопрос о Доме журналистов, который на протяжении многих лет не удается решить, министр предложила организовать пресс-клуб, который можно подготовить, разработав бизнес-проект. Делегаты проголосовали единогласно.

Единогласно на пост председателя Союза журналистов вновь была избрана Лидия Златогорская. Был избран новый состав правления. В него вошли как опытные, так и молодые руководители СМИ. Таким образом, сохранилась преемственность в руководстве организацией. Председателем Контрольно-ревизионной комиссии стала Алла Новикова. Председателем Большого жюри также единогласно избран Андрей Башкайкин.

Вручая награды от Союза журналистов, Алексей Вишневецкий отметил заметную роль региональной организации Союза журналистов. Есть опыт, позиция по ключевым вопросам и есть резервы, чтобы повысить эффективность работы.

Зампредседателя Союза журналистов России Алексей Вишневецкий вручил почетные знаки «За заслуги перед профессиональным сообществом» ведущему программ «Радио России — Саратов» Евгению Голубю, кинодокументалисту, режиссеру ГТРК «Саратов» Таисии Никитиной, главному редактору Балтайской газеты «Родная земля» Владимиру Горелкину, исполняющему обязанности главного редактора Саратовской областной газеты «Регион 64» Игорю Погорелову, главному редактору газеты Аркадакского района «Сельская новь» Валентине Евдокимовой. Группа журналистов получила грамоты Союза журналистов России. Участники реализации и победители конкурса «Помнить вечно» получили грамоты и благодарности регионального отделения Союза журналистов РФ.



Полностью доклад председателя Лидии Златогорской будет опубликован на сайте.



Тамара Катилевская

Фото Юрия Неугодова



26 февраля в актовом зале СГАУ им.Н.И.Вавилова, с соблюдением всех необходимых санитарных норм, состоялась отчетно-выборная конференция Саратовского регионального отделения Союза журналистов России. От 36 первичных организаций были выдвинуты 39 делегатов, прибыли — 32. В работе конференции также приняли участие приглашенные представители СМИ, где нет первичных организаций. В президиум избраны зампредседателя Союза журналистов России Алексей Вишневецкий, министр информации и печати Саратовской области Светлана Бакал, ведущий конференции — зампредседателя регионального отделения Андрей Башкайкин.С докладом о работе за отчетный период 2016-2021гг. выступила председатель Лидия Златогорская. Она отметила, что за это время реализованы 3 крупных проекта, получивших поддержку Фонда президентских грантов, изданы книги, отмеченные на Всероссийском фестивале СМИ в Сочи, поступившие во все библиотеки Саратова, районы, редакции. 98 журналистов региона приняли участие в конкурсе «Хранить вечно», посвященном 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, проходившем в рамках проекта, их материалы размещались на сайте Саратовского отделения СЖ. Проекты направлены на укрепление связи поколений. Определены и награждены победители, отмечены самые активные издания, среди которых областная газета «Регион-64», «Вестник ветеранов города Саратова», «Сельская новь» Аркадакского района, «Краснокутские вести», ГТРК, другие.Обозначена проблема сокращения организации: только за последние 2 года умерли 36 человек. Участники конференции почтили их память, в том числе председателя областного совета ветеранов журналистов Аркадия Александровича Богатырева, - минутой молчания. Перестали существовать 8 первичных организаций из-за сокращения штатов, уменьшения членов СЖ. За отчетный период принято в СЖР 92 человека. В 2020 году приема не было. Заметно старение членов организации. Новому составу правления предстоит сделать ставку на молодых, это резерв, сосредоточить внимание на приеме молодых журналистов, на создании первичек.Согласно плану работы реализовывались образовательные программы, в том числе с юнкорами, молодыми журналистам, проходил конкурс «Серебряное перо», последние годы, в силу разных обстоятельств, - заочно, это неправильно, нужно исправлять. Есть прекрасный опыт работы с детьми творческой лаборатории «Облака». Состоялись ежегодные семинары в саратовских вузах по повышению правовых знаний, по работе над социально значимыми темами. Организация тесно сотрудничает со СГЮА, СГАУ, СГУ, ПАГСом, Торгово-промышленной палатой. Эту работу продолжить.4 года как возобновилась грантовая поддержка СМИ на продвижение социальных тем, которая прерывалась из-за конфликтов между претендентами и организаторами. Теперь Союз журналистов выступает оператором. Но избавиться от конфликтов не удается, поскольку заявителей больше, чем имеется финансовая возможность. Имеем хороший опыт по поддержке ветеранов. За 5 лет 20 ветеранов получили премию губернатора. 36 ветеранам и журналистам, попавшим в сложные условия, оказана материальная помощь от СЖР.С отчетным докладом также выступила председатель контрольно-ревизионной комиссии Алла Новикова. Отчитался о проделанной работе председатель Большого жюри Владимир Рязанов, который на этом посту 8 лет. Предложил на место председателя кандидатуру Андрея Башкайкина, гендиректора информационного агентства «СаратовБизнесКонсалтинг», уважаемого в сообществе.Выступающие предложили дать оценку работы правления за пять лет — положительную, высокую, а по уставу — удовлетворительную. За предложение делегаты проголосовали единогласно. Владимир Горелкин — главный редактор газеты Балтайского района «Родная земля» отметил творческий, профессиональный, социально-значимый вклад председателя организации Лидии Златогорской, поблагодарил за работу по поддержке районных СМИ. Глубинка получила возможность растить кадры, готовить острые материалы, успешно участвовать в конкурсах. Предложил кандидатуру Лидии Златогорской вновь на пост председателя регионального отделения. Мария Усова, гендиректор ООО «Волга-Медиа», напомнила, что 3 года назад группа журналистов ее холдинга вступила в СЖ, создана молодежная первичка. Ни разу не пожалели, что влились в сообщество. Ее порадовал ход борьбы с активной поддержкой Союза журналистов за сохранение киосков печати, в которой наметился «свет в конце тоннеля». Наша организация — эффективная, она работает, борется.Министр информации и печати Саратовской области С.В.Бакал приветствовала конференцию от имени губернатора и министерства. Отметила заслуги организации как эксперта для власти, ее авторитет, объединяющую роль в медиасфере. В последние годы за счет грантовой поддержки взаимодействия СМИ с властными структурами расширились. Единодушие достигается не всегда, но договариваться удается для всеобщего блага. Высокой оценки заслуживают творческие идеи организации в Год Памяти и Славы, издание книг, публикации. На поднятый участниками вопрос о Доме журналистов, который на протяжении многих лет не удается решить, министр предложила организовать пресс-клуб, который можно подготовить, разработав бизнес-проект. Делегаты проголосовали единогласно.Единогласно на пост председателя Союза журналистов вновь была избрана Лидия Златогорская. Был избран новый состав правления. В него вошли как опытные, так и молодые руководители СМИ. Таким образом, сохранилась преемственность в руководстве организацией. Председателем Контрольно-ревизионной комиссии стала Алла Новикова. Председателем Большого жюри также единогласно избран Андрей Башкайкин.Вручая награды от Союза журналистов, Алексей Вишневецкий отметил заметную роль региональной организации Союза журналистов. Есть опыт, позиция по ключевым вопросам и есть резервы, чтобы повысить эффективность работы.Зампредседателя Союза журналистов России Алексей Вишневецкий вручил почетные знаки «За заслуги перед профессиональным сообществом» ведущему программ «Радио России — Саратов» Евгению Голубю, кинодокументалисту, режиссеру ГТРК «Саратов» Таисии Никитиной, главному редактору Балтайской газеты «Родная земля» Владимиру Горелкину, исполняющему обязанности главного редактора Саратовской областной газеты «Регион 64» Игорю Погорелову, главному редактору газеты Аркадакского района «Сельская новь» Валентине Евдокимовой. Группа журналистов получила грамоты Союза журналистов России. Участники реализации и победители конкурса «Помнить вечно» получили грамоты и благодарности регионального отделения Союза журналистов РФ.