«Взгляд-инфо» целился в Рогожина – ударил по своей репутации. Информация, Новости, Главные новости, Обратите внимание — 10-февраля-2021 — прочитано 131 раз «Взгляд-инфо» целился в Рогожина – ударил по своей репутации.

Поддерживаю Вадима Рогожина в его намерении привлечь к уголовной ответственности тех, кто участвовал в грязной провокации против него в публикации на «Взгляд-инфо». Со ссылкой на анонимные источники, о якобы возможном преступлении нашего коллеги, малоизвестный общественный деятель обратился в УВД с просьбой проверить факты и наказать, если они подтвердятся… Этот маловразумительный текст создан по законам лживой информации, как способ посеять сомнения, бросить тень на репутацию Рогожина, оклеветать его. Но прежде всего лживая публикация ударила по авторитету журналистов «Взгляд-инфо», которым не стыдно было выдать такой продукт своим читателям, в котором нет фактуры, есть только желание опорочить человека. Любой в нашей стране защищён законом, если против его личности распространяются лживые, клеветнические домыслы. В данном случае – это подлый удар журналистов против журналиста, бывшего коллеги. Недостойно так низко пасть, чтобы использовать СМИ как площадку для ведения информационной войны.

Главный редактор ИА «Взгляд-инфо» Николай Лыков, бывший член Союза журналистов, бывший член правления нашей организации не принял мой совет снять с ленты новостей порочащую коллектив журналистов информацию. Выбор сделан.

Выскажу еще одно пожелание, которое на устах у всех саратовских профессиональных журналистов: ваша информационная война разрушила репутацию некогда объективного «Взгляда», не навязывайте нам чуждые нашей профессии правила, в которых нет места этике и совести.



Лидия Златогорская,

Председатель Саратовского регионального отделения

Союза журналистов России

Поддерживаю Вадима Рогожина в его намерении привлечь к уголовной ответственности тех, кто участвовал в грязной провокации против него в публикации на «Взгляд-инфо». Со ссылкой на анонимные источники, о якобы возможном преступлении нашего коллеги, малоизвестный общественный деятель обратился в УВД с просьбой проверить факты и наказать, если они подтвердятся… Этот маловразумительный текст создан по законам лживой информации, как способ посеять сомнения, бросить тень на репутацию Рогожина, оклеветать его. Но прежде всего лживая публикация ударила по авторитету журналистов «Взгляд-инфо», которым не стыдно было выдать такой продукт своим читателям, в котором нет фактуры, есть только желание опорочить человека. Любой в нашей стране защищён законом, если против его личности распространяются лживые, клеветнические домыслы. В данном случае – это подлый удар журналистов против журналиста, бывшего коллеги. Недостойно так низко пасть, чтобы использовать СМИ как площадку для ведения информационной войны.Главный редактор ИА «Взгляд-инфо» Николай Лыков, бывший член Союза журналистов, бывший член правления нашей организации не принял мой совет снять с ленты новостей порочащую коллектив журналистов информацию. Выбор сделан.Выскажу еще одно пожелание, которое на устах у всех саратовских профессиональных журналистов: ваша информационная война разрушила репутацию некогда объективного «Взгляда», не навязывайте нам чуждые нашей профессии правила, в которых нет места этике и совести.