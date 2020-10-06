С юбилеем! В конце октября 2020 года у Духовницкой районной газеты «Авангард» - юбилей, 90 лет! Информация, Актуально, Новости, Поздравления — 27-октября-2020 — прочитано 17 раз С юбилеем

В конце октября 2020 года у Духовницкой районной газеты «Авангард» - юбилей, 90 лет!



11900 номеров «районки» было выпущено за девяностолетний период. В них отразилась вся жизнь района.

Летописец истории района

Исполнилось 90 лет с того дня, когда в нашем районе начала выходить своя газета. Сначала был невелик ее тираж, менялись формат и название газеты – «Большевичка», «Сталинский путь», «Ленинское знамя», «Авангард». Эти названия отражают незримые и зримые переломные моменты в истории социалистического строительства, показывают, как мы уходили от ленинских принципов – к сталинским, а затем к другим принципам. Названия газеты заставляло менять время, новые политические курсы.

Но газета, подчиняясь этим курсам и течениям, в основном, оставалась сама собой – летописцем истории района, информатором и помощником своих читателей.

Перелистывая страницы «Большевички», чувствуешь, как «районка» поднимала самые жгучие, актуальные вопросы, беспощадно воевала с разгильдяями, ворами, нарушителями трудовой дисциплины, поднимала на щит славы энтузиастов, ударников, стахановцев.

С самого начала Великой Отечественной войны «Сталинский путь» начал отражать новые страницы истории, взяв, как и все на свое «вооружение» лозунг: «Все для фронта, все для победы!». «Районка» рассказывала не только об ударниках тыла, но и бичевала бракоделов, помогала тем, кто сталкивался с трудностями, отводила немало места на своих страницах письмам с фронта.

Словом, в то время газета мобилизовала тружеников района на выполнение, перевыполнение напряженных до предела планов. И люди, смертельно уставшие и голодные, находили в себе силы делать невозможное.

И в послевоенные годы газета – на переднем крае. Она ведет летопись восстановления разрушенного войной сельского хозяйства, пристально следит за ходом жизни района и оперативно освещает его. На многих важнейших участках производства газетой создаются постоянно действующие рабкоровские и селькоровские посты.

Развенчан культ Сталина. И газете присваивается новое название «Ленинское знамя». Но она по-прежнему остается районным летописцем, была, как тогда говорили, - коллективным пропагандистом, агитатором и организатором масс.

После хрущевских экспериментов по укрупнению районов, после восстановления района, газета стала «Авангардом», юбилей которого – 55-летие – был отмечен в марте нынешнего года. И «Авангард» все это время оставался верен главной традиции – был летописцем района. Если полистать пожелтевшие газетные страницы, то можно припомнить все важнейшие события ушедших в историю лет, имена людей, которые были и остаются гордостью нашего района.

Коллектив редакции провел огромную работу в дни подготовки к славному празднику – 75-летию Великой Победы, собрав богатый материал об участниках Великой Отечественной войны, живущих среди нас, отдавших жизнь за свободу Отечества, пропавших без вести. По инициативе и при самом активном участии редакции выпущены «Книга Памяти» в Саратове и районная книга «Они защищали Отечество».

Продолжает писать «Авангард» историю района и на сегодняшний день, держа в центре своего внимания человека с его раздумьями, тревогами, бедами и надеждами, испытывая порой, как и все, непреодолимые трудности.

Но будем оптимистами: дожили до 90 лет, доживем – до ста!



Первый редактор

1930 год. Земледельцы готовились к уборке первого колхозного урожая. Партийные и советские организации вели большую и напряженную работу по организационно-хозяйственному укреплению колхозов. Для повышения уровня организаторской и политической работы в массах райком партии добивается создания в нашем районе газеты. Из краевого центра для укрепления кадрами руководящих органов прибыла группа партийных и советских работников, в том числе М.А. Цибин.

В книге «Хлеб», изданной в 1935 году, ее автор М.А.Цибин посвятил много страниц рождению в нашем районе печатного органа райкома партии и райисполкома.

Цыбин занимал пост заведующего отделом райкома партии и приложил немало усилий для создания районной газеты. Не было помещений для редакции и типографии. Не было шрифтов, печатной машины и другого типографского оборудования, не было подготовленных кадров для редакции и типографии. Некоторым скептикам казалось, что организовать газету – дело пока невозможное. Но Цибин не унывал и не признавал никаких невозможностей. Он говорил, что невозможного не существует. Уместно привести выдержку из его книги «Хлеб» - разговор о газете:

«…Присев в тень, он свертывал махорку и рассказывал Васе о типографии…

Ты говоришь, я мечтатель? – спросил наборщик, удобнее растягиваясь на траве. – Почему же мы не можем помечтать? Разве это зазорно, вредно? Это неплохо. Дело в том, как мечтать. Конечно, я мечтал, когда говорил о газете или вот о типографии. Но в чем дело? Иной отвел душу и ладно. А мы не можем так. Помечтал - добейся, чтобы сбылось. Вот я говорю о типографии. А будет в районе типография? Будет!..»

Он спал и видел во сне районную газету. Она была его душой, целью жизни, к достижению которой он стремился всеми фибрами своей души.

Не прошло и двух месяцев, как в результате неутомимой, ничем не удержимой настойчивости Цибина в Духовницком вышел первый номер районной газеты «Большевичка», и первым ее редактором стал он, Цибин.

«Большевичка» всей силой обрушилась на дезорганизаторов хлебозаготовок, разоблачила носителей антигосударственных настроений. На одно из подобных проявлений Михаил Александрович Цибин обрушился фельетоном «Как матвеевцы правду искали». В связи с этим хочется привести еще одну выдержку из книги «Хлеб». Шло заседание бюро райкома партии. Заканчивая выступление, секретарь райкома говорил:

«Вот вы, товарищи, смеетесь над тем, что обсуждая так широко вопрос о Матвеевке в присутствии рядовых партийцев, при открытых окнах задевая и Непоросленко, и Огольцова, и Петра Ивановича, и Зарубина с Лосевым, мы подрываем авторитет районных работников.

Он встал, расстегнул ворот синей рубахи… Тихий голос секретаря ни разу не сорвался. Он бросал едкие и насмешливые замечания прямо в глаза.

Поздно, товарищи, - усмехнулся Зарубин. Он поднял газету и гордо махнул ею над головой. – Знаете, что это такое? Нет? Это «Большевичка»!

…Завтра газету прочитают в каждой бригаде. И как вы думаете, кто сильнее окажется: первый номер «Большевички» или авторитет Григорьева, Непоросленко и других? Вот вам и закрытое бюро… Вот, - швырнул он на стол газету, - вот подлинный рычаг массовой работы..!»

Труженики нашего района с радостью встретили появление своей газеты. Неиссякаемая, кипучая, длительность первого ее редактора, умелая и продуманная организация злободневного материала, участие в газете широких масс, интеллигенции, руководящих районных и сельских работников придали ей лицо подлинного коллективного организатора, пропагандиста и агитатора. Районная газета стала высокой трибуной для всех тружеников района. Авторитет ее рос. С каждым месяцем увеличивалось число ее подписчиков. О ней стали слагать стихи!

На полях у нас горячая пора,

Черноземным морем идут трактора.

Повстречаю трактористов на стану,

Перед ними «Большевичку» разверну.

Против лодырей и пьяниц газета направила огонь критики, доставалось многим за бесхозяйственное, нерадивое отношение к колхозному добру.

Вместе с этим газета поднимала на щит славы и почета первых ударников, передовиков колхозного движения, рассказывая об их опыте. Молодежь села неудержимо тянулась к изучению управления появившимися в МТС тракторами, комбайнами и автомобилями.

«Большевичка» не стояла в стороне от больших задач, поставленных партией по перестройке сельского хозяйства. По инициативе редактора организовывались рейдовые бригады в отстающих колхозах, животноводческих фермах и на плантациях, проводились совещания авторского актива, редакторов стенных газет много других мероприятий.

Тяжелая болезнь не дала первому редактору районной газеты выполнить все творческие задумки. 30 сентября 1935 года Михаила Александровича Цибина не стало. Саратовская общественность понесла тяжелую утрату. Похоронен М.А. Цибин на кладбище Саратова.



Как назовем газету?

Отрывок из романа М.А. Цибина «Хлеб»

… Название газеты обсуждали сообща и долго. Были отвергнуты всякие «Пути», «Факелы», «Лучи». Из колхозного колорита на конкурсе соревновались «Трактор» с «Ударником» и «Штурмовкой». Блохин предложил «Знамя», но не нашел подходящего эпитета. Володя нашел эпитет. Наташа взяла роль отвергать предложения Степки, а Лукьяныч дымил махоркой и рассказывал интересные случаи из былой рабкоровской практики. Эллен внимательно его слушала, жалела о том, что забыла фотоаппарат, а когда за окном колыхнулся ослепительный голубой океан, вскочила и предложила газету назвать «Молнией».

- Это так красиво! - восторженно говорила она. – Слова газеты, как молния, врываются в тьму деревни.

- Не так и не то, - огорченно отмахивался Лосев. – Вы поймите, товарищи, не просто название, не вообще заголовок, а так, чтобы он выражал душу газеты. Чтобы это было имя газете. Понимаете? Имя. Газета… газета – это, как человек.

Вася окупил свою вину.

- Как человек? Давайте назовем его – «Большевичка».

- «Большевичка»? – поднял голову Лосев. Он подумал. – Пожалуй, пойдет. Получаешь первую премию. Но так как наша «Большевичка» должна быть стремительной и сильной, как молния, то премию разделишь с Эллен.

- Ура! Да здравствует «Большевичка!» - воскликнули все хором. Миша Блохин порылся в кассах, поставил на стол свинцовый кирпичик слова, набранный «геральдом» кегль 64.

Тут же сделал оттиск. Друг у друга рвали из рук пахнущий краской листочек, вертели, подносили к лампе. Володя подобрал рантовую линейку, сделал рамочку, пробил бабашками, связал веревочкой. Воткнул шило в стол, сказал:

- Можно верстать.

Каждый старался внести свою долю участия, наперебой выставлял предложения. Матвей одабривал и вытирал потный лоб.

- Пустяк остался, - тяжело вздохнул он. – Материала нет, подписчиков нет и ни одного селькора.

- Есть! – весело отозвался Андрей Лукьянович. – А я тебе разве не селькор?

- А я? – обернулся Миша Блохин.

- А я? – сказала Наташа…

- Друзья мои, вздохнул полной грудью Лосев. - На первый номер достаточно. А там – из искры возгорится пламя…

Так родилась наша районная газета. В приведенном отрывке из романа называются имена, фамилии. Известны прототипы некоторых героев. Лосев – это первый редактор – Михаил Александрович Цибин. Вася, с подачи которого родилось название газеты, не кто иной, как Василий Григорьевич Лысов - паренек из села Теликовка, который после Цибина будет редактировать газету.



Переходящий штандарт губернатора вручили районной газете «Авангард»

11 декабря 2018 в правительстве Саратовской области прошло торжественное мероприятие, посвященное 25-летию принятия Российской Конституции. Губернатор Валерий Васильевич Радаев, приветствуя участников совещания, сказал, что конституция – это живой документ. Она проецируется на любые социально экономические перемены. Она гарантирует право населения жить в благоприятствующей окружающей среде. Незыблемым остается социальный дух документа.

В.В. Радаев вручил переходящие штандарты 12 ведущим предприятиям и учреждениям Саратовской области. Отрадно, что в сфере информации и печати почетной награды губернатора было удостоено муниципальное унитарное предприятие «Редакция Духовницкой газеты «Авангард». Переходящий штандарт глава региона В.В. Радаев вручил главному редактору газеты «Авангард» В.А. Гуляеву.

Ю.Пронин, член Союза журналистов России, лауреат премии губернатора Саратовской области в сфере журналистики

11900 номеров «районки» было выпущено за девяностолетний период. В них отразилась вся жизнь района.Летописец истории районаИсполнилось 90 лет с того дня, когда в нашем районе начала выходить своя газета. Сначала был невелик ее тираж, менялись формат и название газеты – «Большевичка», «Сталинский путь», «Ленинское знамя», «Авангард». Эти названия отражают незримые и зримые переломные моменты в истории социалистического строительства, показывают, как мы уходили от ленинских принципов – к сталинским, а затем к другим принципам. Названия газеты заставляло менять время, новые политические курсы.Но газета, подчиняясь этим курсам и течениям, в основном, оставалась сама собой – летописцем истории района, информатором и помощником своих читателей.Перелистывая страницы «Большевички», чувствуешь, как «районка» поднимала самые жгучие, актуальные вопросы, беспощадно воевала с разгильдяями, ворами, нарушителями трудовой дисциплины, поднимала на щит славы энтузиастов, ударников, стахановцев.С самого начала Великой Отечественной войны «Сталинский путь» начал отражать новые страницы истории, взяв, как и все на свое «вооружение» лозунг: «Все для фронта, все для победы!». «Районка» рассказывала не только об ударниках тыла, но и бичевала бракоделов, помогала тем, кто сталкивался с трудностями, отводила немало места на своих страницах письмам с фронта.Словом, в то время газета мобилизовала тружеников района на выполнение, перевыполнение напряженных до предела планов. И люди, смертельно уставшие и голодные, находили в себе силы делать невозможное.И в послевоенные годы газета – на переднем крае. Она ведет летопись восстановления разрушенного войной сельского хозяйства, пристально следит за ходом жизни района и оперативно освещает его. На многих важнейших участках производства газетой создаются постоянно действующие рабкоровские и селькоровские посты.Развенчан культ Сталина. И газете присваивается новое название «Ленинское знамя». Но она по-прежнему остается районным летописцем, была, как тогда говорили, - коллективным пропагандистом, агитатором и организатором масс.После хрущевских экспериментов по укрупнению районов, после восстановления района, газета стала «Авангардом», юбилей которого – 55-летие – был отмечен в марте нынешнего года. И «Авангард» все это время оставался верен главной традиции – был летописцем района. Если полистать пожелтевшие газетные страницы, то можно припомнить все важнейшие события ушедших в историю лет, имена людей, которые были и остаются гордостью нашего района.Коллектив редакции провел огромную работу в дни подготовки к славному празднику – 75-летию Великой Победы, собрав богатый материал об участниках Великой Отечественной войны, живущих среди нас, отдавших жизнь за свободу Отечества, пропавших без вести. По инициативе и при самом активном участии редакции выпущены «Книга Памяти» в Саратове и районная книга «Они защищали Отечество».Продолжает писать «Авангард» историю района и на сегодняшний день, держа в центре своего внимания человека с его раздумьями, тревогами, бедами и надеждами, испытывая порой, как и все, непреодолимые трудности.Но будем оптимистами: дожили до 90 лет, доживем – до ста!Первый редактор1930 год. Земледельцы готовились к уборке первого колхозного урожая. Партийные и советские организации вели большую и напряженную работу по организационно-хозяйственному укреплению колхозов. Для повышения уровня организаторской и политической работы в массах райком партии добивается создания в нашем районе газеты. Из краевого центра для укрепления кадрами руководящих органов прибыла группа партийных и советских работников, в том числе М.А. Цибин.В книге «Хлеб», изданной в 1935 году, ее автор М.А.Цибин посвятил много страниц рождению в нашем районе печатного органа райкома партии и райисполкома.Цыбин занимал пост заведующего отделом райкома партии и приложил немало усилий для создания районной газеты. Не было помещений для редакции и типографии. Не было шрифтов, печатной машины и другого типографского оборудования, не было подготовленных кадров для редакции и типографии. Некоторым скептикам казалось, что организовать газету – дело пока невозможное. Но Цибин не унывал и не признавал никаких невозможностей. Он говорил, что невозможного не существует. Уместно привести выдержку из его книги «Хлеб» - разговор о газете:«…Присев в тень, он свертывал махорку и рассказывал Васе о типографии…Ты говоришь, я мечтатель? – спросил наборщик, удобнее растягиваясь на траве. – Почему же мы не можем помечтать? Разве это зазорно, вредно? Это неплохо. Дело в том, как мечтать. Конечно, я мечтал, когда говорил о газете или вот о типографии. Но в чем дело? Иной отвел душу и ладно. А мы не можем так. Помечтал - добейся, чтобы сбылось. Вот я говорю о типографии. А будет в районе типография? Будет!..»Он спал и видел во сне районную газету. Она была его душой, целью жизни, к достижению которой он стремился всеми фибрами своей души.Не прошло и двух месяцев, как в результате неутомимой, ничем не удержимой настойчивости Цибина в Духовницком вышел первый номер районной газеты «Большевичка», и первым ее редактором стал он, Цибин.«Большевичка» всей силой обрушилась на дезорганизаторов хлебозаготовок, разоблачила носителей антигосударственных настроений. На одно из подобных проявлений Михаил Александрович Цибин обрушился фельетоном «Как матвеевцы правду искали». В связи с этим хочется привести еще одну выдержку из книги «Хлеб». Шло заседание бюро райкома партии. Заканчивая выступление, секретарь райкома говорил:«Вот вы, товарищи, смеетесь над тем, что обсуждая так широко вопрос о Матвеевке в присутствии рядовых партийцев, при открытых окнах задевая и Непоросленко, и Огольцова, и Петра Ивановича, и Зарубина с Лосевым, мы подрываем авторитет районных работников.Он встал, расстегнул ворот синей рубахи… Тихий голос секретаря ни разу не сорвался. Он бросал едкие и насмешливые замечания прямо в глаза.Поздно, товарищи, - усмехнулся Зарубин. Он поднял газету и гордо махнул ею над головой. – Знаете, что это такое? Нет? Это «Большевичка»!…Завтра газету прочитают в каждой бригаде. И как вы думаете, кто сильнее окажется: первый номер «Большевички» или авторитет Григорьева, Непоросленко и других? Вот вам и закрытое бюро… Вот, - швырнул он на стол газету, - вот подлинный рычаг массовой работы..!»Труженики нашего района с радостью встретили появление своей газеты. Неиссякаемая, кипучая, длительность первого ее редактора, умелая и продуманная организация злободневного материала, участие в газете широких масс, интеллигенции, руководящих районных и сельских работников придали ей лицо подлинного коллективного организатора, пропагандиста и агитатора. Районная газета стала высокой трибуной для всех тружеников района. Авторитет ее рос. С каждым месяцем увеличивалось число ее подписчиков. О ней стали слагать стихи!На полях у нас горячая пора,Черноземным морем идут трактора.Повстречаю трактористов на стану,Перед ними «Большевичку» разверну.Против лодырей и пьяниц газета направила огонь критики, доставалось многим за бесхозяйственное, нерадивое отношение к колхозному добру.Вместе с этим газета поднимала на щит славы и почета первых ударников, передовиков колхозного движения, рассказывая об их опыте. Молодежь села неудержимо тянулась к изучению управления появившимися в МТС тракторами, комбайнами и автомобилями.«Большевичка» не стояла в стороне от больших задач, поставленных партией по перестройке сельского хозяйства. По инициативе редактора организовывались рейдовые бригады в отстающих колхозах, животноводческих фермах и на плантациях, проводились совещания авторского актива, редакторов стенных газет много других мероприятий.Тяжелая болезнь не дала первому редактору районной газеты выполнить все творческие задумки. 30 сентября 1935 года Михаила Александровича Цибина не стало. Саратовская общественность понесла тяжелую утрату. Похоронен М.А. Цибин на кладбище Саратова.Как назовем газету?Отрывок из романа М.А. Цибина «Хлеб»… Название газеты обсуждали сообща и долго. Были отвергнуты всякие «Пути», «Факелы», «Лучи». Из колхозного колорита на конкурсе соревновались «Трактор» с «Ударником» и «Штурмовкой». Блохин предложил «Знамя», но не нашел подходящего эпитета. Володя нашел эпитет. Наташа взяла роль отвергать предложения Степки, а Лукьяныч дымил махоркой и рассказывал интересные случаи из былой рабкоровской практики. Эллен внимательно его слушала, жалела о том, что забыла фотоаппарат, а когда за окном колыхнулся ослепительный голубой океан, вскочила и предложила газету назвать «Молнией».- Это так красиво! - восторженно говорила она. – Слова газеты, как молния, врываются в тьму деревни.- Не так и не то, - огорченно отмахивался Лосев. – Вы поймите, товарищи, не просто название, не вообще заголовок, а так, чтобы он выражал душу газеты. Чтобы это было имя газете. Понимаете? Имя. Газета… газета – это, как человек.Вася окупил свою вину.- Как человек? Давайте назовем его – «Большевичка».- «Большевичка»? – поднял голову Лосев. Он подумал. – Пожалуй, пойдет. Получаешь первую премию. Но так как наша «Большевичка» должна быть стремительной и сильной, как молния, то премию разделишь с Эллен.- Ура! Да здравствует «Большевичка!» - воскликнули все хором. Миша Блохин порылся в кассах, поставил на стол свинцовый кирпичик слова, набранный «геральдом» кегль 64.Тут же сделал оттиск. Друг у друга рвали из рук пахнущий краской листочек, вертели, подносили к лампе. Володя подобрал рантовую линейку, сделал рамочку, пробил бабашками, связал веревочкой. Воткнул шило в стол, сказал:- Можно верстать.Каждый старался внести свою долю участия, наперебой выставлял предложения. Матвей одабривал и вытирал потный лоб.- Пустяк остался, - тяжело вздохнул он. – Материала нет, подписчиков нет и ни одного селькора.- Есть! – весело отозвался Андрей Лукьянович. – А я тебе разве не селькор?- А я? – обернулся Миша Блохин.- А я? – сказала Наташа…- Друзья мои, вздохнул полной грудью Лосев. - На первый номер достаточно. А там – из искры возгорится пламя…Так родилась наша районная газета. В приведенном отрывке из романа называются имена, фамилии. Известны прототипы некоторых героев. Лосев – это первый редактор – Михаил Александрович Цибин. Вася, с подачи которого родилось название газеты, не кто иной, как Василий Григорьевич Лысов - паренек из села Теликовка, который после Цибина будет редактировать газету.Переходящий штандарт губернатора вручили районной газете «Авангард»11 декабря 2018 в правительстве Саратовской области прошло торжественное мероприятие, посвященное 25-летию принятия Российской Конституции. Губернатор Валерий Васильевич Радаев, приветствуя участников совещания, сказал, что конституция – это живой документ. Она проецируется на любые социально экономические перемены. Она гарантирует право населения жить в благоприятствующей окружающей среде. Незыблемым остается социальный дух документа.В.В. Радаев вручил переходящие штандарты 12 ведущим предприятиям и учреждениям Саратовской области. Отрадно, что в сфере информации и печати почетной награды губернатора было удостоено муниципальное унитарное предприятие «Редакция Духовницкой газеты «Авангард». Переходящий штандарт глава региона В.В. Радаев вручил главному редактору газеты «Авангард» В.А. Гуляеву.Ю.Пронин, член Союза журналистов России, лауреат премии губернатора Саратовской области в сфере журналистики