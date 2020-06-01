РЕЗОНАНС Вот и все? Информация, Обратите внимание, Летописцы-Победители. Имена и судьбы. — 1-июня-2020 — прочитано 38 раз РЕЗОНАНС

Вот и все?

Прочитала на днях светлую, полную душевной глубины статью Лидии Златогорской, посвященную ушедшему от нас год тому назад поэту Владимиру Борисовичу Разину .

И сразу вспомнились его строки, которые когда-то запали в сердце:

Вот и все! Весной в 45-м

Трое встретились… И домой.

Одного из них звали Солдатом,

Двух других – Сиротой и Вдовой.



Вот это глубина! Афоризм афоризмов о Великой Отечественной войне. Эти Трое: все вместе и каждый по отдельности – вечная бессмертная тема.

Это не все. Спасибо, Владимир Борисович. Мы вас помним.

Светлана Дурнова.

Прочитала на днях светлую, полную душевной глубины статью Лидии Златогорской, посвященную ушедшему от нас год тому назад поэту Владимиру Борисовичу Разину .И сразу вспомнились его строки, которые когда-то запали в сердце:Вот и все! Весной в 45-мТрое встретились… И домой.Одного из них звали Солдатом,Двух других – Сиротой и Вдовой.Вот это глубина! Афоризм афоризмов о Великой Отечественной войне. Эти Трое: все вместе и каждый по отдельности – вечная бессмертная тема.Это не все. Спасибо, Владимир Борисович. Мы вас помним.