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Союз журналистов России
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Архив: Летописцы истории страны
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13-мая-2020 — прочитано 61 разВ оргкомитет фестиваля «Киновертикаль» поступили первые заявки в номинации «Кинозарисовки #сидимдома».[/b][/center] В конце апреля оргкомитет VII открытого фестиваля-конкурса детского и юношеского кино Подробнее...
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РЕЗОНАНС Вот и все?
Информация, Обратите внимание, Летописцы-Победители. Имена и судьбы. — 1-июня-2020 — прочитано 38 раз
РЕЗОНАНС
Вот и все?
Прочитала на днях светлую, полную душевной глубины статью Лидии Златогорской, посвященную ушедшему от нас год тому назад поэту Владимиру Борисовичу Разину .
И сразу вспомнились его строки, которые когда-то запали в сердце:
Вот и все! Весной в 45-м
Трое встретились… И домой.
Одного из них звали Солдатом,
Двух других – Сиротой и Вдовой.
Вот это глубина! Афоризм афоризмов о Великой Отечественной войне. Эти Трое: все вместе и каждый по отдельности – вечная бессмертная тема.
Это не все. Спасибо, Владимир Борисович. Мы вас помним.
Светлана Дурнова.