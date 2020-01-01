Mатериальную помощь от правительства России получат творческие союзы, в том числе и Союз журналистов. Информация, Новости, Главные новости, Обратите внимание — 24-января-2020 — прочитано 10 раз Mатериальную помощь от правительства России получат творческие союзы, в том числе и Союз журналистов.



В этом году на поддержку смогут рассчитывать и 10 жителей Саратовской области - ветераны журналистики, а также журналисты, имеющие проблемы со здоровьем, попавшие в трудную жизненную ситуацию (в связи с чрезвычайными происшествиями), те, у кого больны ближайшие родственники (отец, мать, муж, жена, сын, дочь).

Кандидатов на получение материальной помощи должны определить на местах их коллеги под руководством председателей первичных организаций СЖР. Чтобы помощь дошла до адресатов, необходимо предоставить следующие документы:



Пакет документов для ветерана должен состоять из отсканированных в цвете медицинских заключений, копии членского билета СЖР с вкладышем, копии разворота 2-й – 3-й страницы паспорта и страницы с пропиской, отсканированного «согласия» (в цвете) на обработку персональных данных, реквизиты банковского счета или банковской карты.



Пакет документов для журналиста с проблемами по здоровью: отсканированные в цвете справка с места работы (если работает) + меддокументы, копия членского билета СЖР с вкладышем, копия разворота 2-й – 3-й страницы паспорта и страницы с пропиской, отсканированное «согласие» (в цвете) на обработку персональных данных, реквизиты банковского счета.



Для того, чтобы материальную помощь мог получить журналист, попавший в трудную жизненную ситуацию (в связи с чрезвычайными происшествия) следует предоставить справку с места работы, отсканированное в цвете заявление журналиста с просьбой о матпомощи на имя председателя регионального СЖ, копию членского билета СЖР с вкладышем, копию разворота 2-й – 3-й страницы паспорта и страницы с пропиской, отсканированное согласие (в цвете) на обработку персональных данных, реквизиты банковского счета.



Журналисту, у которого серьезно больны ближайшие родственники, необходимо предоставить справку с места работы, отсканированное в цвете заявление с просьбой о матпомощи на имя председателя регионального СЖ, документы родства (копии свидетельства о браке, рождении детей), меддокументы больного родственника, копию членского билета СЖР с вкладышем, копию разворота 2-й – 3-й страницы паспорта и страницы с пропиской, отсканированное «согласие» (в цвете) на обработку персональных данных, реквизиты банковского счета.

Убедительная просьба – в обосновании на матпомощь (для нуждающихся по здоровью) четко описывать заболевание человека, а не воспроизводить понятные только специалистам аббревиатуры болезней.



По всем вопросам вы можете обращаться по телефону: 69-54-43 и на email zlatln@ mail.ru В этом году на поддержку смогут рассчитывать и 10 жителей Саратовской области - ветераны журналистики, а также журналисты, имеющие проблемы со здоровьем, попавшие в трудную жизненную ситуацию (в связи с чрезвычайными происшествиями), те, у кого больны ближайшие родственники (отец, мать, муж, жена, сын, дочь).Кандидатов на получение материальной помощи должны определить на местах их коллеги под руководством председателей первичных организаций СЖР. Чтобы помощь дошла до адресатов, необходимо предоставить следующие документы:Пакет документов для ветерана должен состоять из отсканированных в цвете медицинских заключений, копии членского билета СЖР с вкладышем, копии разворота 2-й – 3-й страницы паспорта и страницы с пропиской, отсканированного «согласия» (в цвете) на обработку персональных данных, реквизиты банковского счета или банковской карты.Пакет документов для журналиста с проблемами по здоровью: отсканированные в цвете справка с места работы (если работает) + меддокументы, копия членского билета СЖР с вкладышем, копия разворота 2-й – 3-й страницы паспорта и страницы с пропиской, отсканированное «согласие» (в цвете) на обработку персональных данных, реквизиты банковского счета.Для того, чтобы материальную помощь мог получить журналист, попавший в трудную жизненную ситуацию (в связи с чрезвычайными происшествия) следует предоставить справку с места работы, отсканированное в цвете заявление журналиста с просьбой о матпомощи на имя председателя регионального СЖ, копию членского билета СЖР с вкладышем, копию разворота 2-й – 3-й страницы паспорта и страницы с пропиской, отсканированное согласие (в цвете) на обработку персональных данных, реквизиты банковского счета.Журналисту, у которого серьезно больны ближайшие родственники, необходимо предоставить справку с места работы, отсканированное в цвете заявление с просьбой о матпомощи на имя председателя регионального СЖ, документы родства (копии свидетельства о браке, рождении детей), меддокументы больного родственника, копию членского билета СЖР с вкладышем, копию разворота 2-й – 3-й страницы паспорта и страницы с пропиской, отсканированное «согласие» (в цвете) на обработку персональных данных, реквизиты банковского счета.Убедительная просьба – в обосновании на матпомощь (для нуждающихся по здоровью) четко описывать заболевание человека, а не воспроизводить понятные только специалистам аббревиатуры болезней.По всем вопросам вы можете обращаться по телефону:и на email