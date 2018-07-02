Поздравляем Татьяну Никитину с юбилеем! Актуально » Поздравления — 2-июля-2018 — прочитано 43 раз

Коллеги уважают Татьяну Никитину (Староверову) за профессионализм, мобильность, за интерес к жизни, за реальный вклад в развитие гражданского общества Саратовской области. Журналист, который не только выскажется с присущей ей прямотой и эмоциональностью, ее точка зрения – от факта, изучения мнения других людей, от интересов местных сообществ. Правление сердечно поздравляет Татьяну Никитину с днем рождения, с красивым молодым юбилеем! Успехов, острого пера, интересных встреч и ярких путешествий! Мы с радостью принимаем Татьяну в члены Союза журналистов России! Нам нужны неравнодушные, активные, творческие люди, способные действовать!



Правление Саратовского регионального отделения СЖР

Она родилась 2 июля 1968 года в Саратове, и мечта быть журналистом привела ее на филологический факультет Саратовского государственного университета им. Чернышевского. Училась блестяще и получила диплом с отличием. В журналистике- с первого курса СГУ. Начинала как главный редактор факультетской газеты первокурсников. С 1988 года стала публиковаться в газете "Комсомольская правда" . Первые заметки вышли на студенческой полосе "Гаудеамус". В 1996 году пришла в газету "Саратов". Её наставниками были Ирина Александровна Власова и Ирина Львовна Акимова. Благодаря их профессиональному "благословению" дальнейшая жизнь в журналистике в большинстве своем связана с федеральными СМИ: "Аргументы и Факты" (саратовская вкладка), "Известия" (саратовская вкладка), ИД "Коммерсант" (собкор по Саратовской области) и с 2011 года по настоящее время - ИА "Интерфакс" (собкор по Саратовской области). Была главным редактором журнала "Саратовская губерния" и главным редактором газеты Саратовской областной думы "Неделя области". В 2000 году вместе с журналистами была в Чеченской республике, в селе Толстой Юрт. За серию военных публикаций и акцию "Посылка на войну" награждена Поощрительным призом на Фестивале Саратовской прессы. Есть и другие награды: Почетная грамота от губернатора Павла Ипатова, Благодарственное письмо начальника ГУ МВД Саратовской области Александра Шинкарева. Любимые темы - политика, экономика, право. Выиграла восемь из девяти судебных исков о защите чести, достоинства и деловой репутации. Проиграла один. Партии "Единая Россия" за наделавший шума на всю страну текст в газете "Коммерсант" в 2009 году. С судебным решением не согласилась, адвокаты отправили жалобу в Европейский суд по правам человека.Коллеги уважают Татьяну Никитину (Староверову) за профессионализм, мобильность, за интерес к жизни, за реальный вклад в развитие гражданского общества Саратовской области. Журналист, который не только выскажется с присущей ей прямотой и эмоциональностью, ее точка зрения – от факта, изучения мнения других людей, от интересов местных сообществ. Правление сердечно поздравляет Татьяну Никитину с днем рождения, с красивым молодым юбилеем! Успехов, острого пера, интересных встреч и ярких путешествий! Мы с радостью принимаем Татьяну в члены Союза журналистов России! Нам нужны неравнодушные, активные, творческие люди, способные действовать!