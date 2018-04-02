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Наталию Васильевну Давиденко!



Всегда энергичная, подтянутая, в гуще общественной жизни, разрабатывает и воплощает общественно значимые проекты, помогает попавшим в беду людям, путешествует, находит ярких героев для зарисовок в газеты и журналы.

А самое главное – Наталия Васильевна через годы несет любовь к избранной профессии. В ее понимании журналист — не просто сотрудник газеты, но человек высокого гражданского долга, который видит и чувствует проблемы дня, организатор, который доводит дело до конкретного решения. Могу так утверждать, потому, что знаю ее много лет по работе на областном радио и телевидении, в Саратовской областной газете, участию в акциях регионального отделения Союза журналистов по охране заповедного поля тюльпанов в Федоровском районе, поддержке библиотеки в селе Долина, развитию местного туризма в родном Аткарском районе.

От ее мамы услышала рассказ о том, как лет в семь-восемь Наталия явилась в кабинет директора пригородного совхоза на Кубани, где тогда жила ее семья, с требованием проложить асфальтовую дорожку по улице-новостройке. Приближалась дождливая осень, и сельчане тревожились, как по вязкой кубанской грязи детвора будет ходить в школу. Через неделю дорожники приступили к работе, рекомендуя удивленным родителям благодарить за это юную просительницу. Для Наталии такое поведение очень характерно. Она всегда добивается своего! Четыре года назад в селе Озерном жители доверили ей возглавить рабочую группу по восстановлению движения отмененного рельсового автобуса Аткарск-Калининск. Она написала десятки обращений в различные инстанции, побывала на приеме у руководителей различного ранга. Маршрут вновь стал рабочим!

От первого «дорожного» вопроса до недавнего и сложилась биография Давиденко. В школе - заводила, секретарь комсомольской организации, школьницей начала сотрудничать с Саратовским радиокомитетом, штатным сотрудником которого стала после окончания филологического факультета СГУ. А в 1976 году переехала в Аткарск, где более шестнадцати лет работала заведующей отделом радиоинформации районной газеты «Ленинское знамя». Все это время она готовила выпуски аткарского радио, сама писала информацию, сама была диктором, да еще и регулярно посылала материалы для передач Саратовского областного комитета по телевидению и радиовещанию. Кстати, в музее истории ГТРК сегодня есть ее фото.

Наталия Васильевна Давиденко была редактором городской газеты «Ленинское знамя» на протяжении десяти лет. в самый сложный период передела собственности, денежных реформ и технического перевооружения проявила дальновидность и практичность. Когда по стране было решено территориально объединять районные газеты и типографии, для аткарской газеты на втором этаже местной типографии отстроили просторное помещение. Редактор Давиденко переезжать наотрез отказалась, выдержав давление районного и областного руководства. Оставшись в старом помещении, числившимся на балансе местной власти, коллектив издания избежал финансовых потрясений, когда типография перешла в частные руки, как это случилось в других районах. При ней издание было переименовано в «Аткарскую газету», одним из первых в ряду районных оно перешло на компьютерный дизайн и верстку. А это значит, пришлось в сложных условиях обучать сотрудников.

Газета писала на острые, злободневные темы, двери редакции были открыты для тех, кто просил помощи и поддержки. Среди читателей районка стала набирать популярность, упавший до минимальной отметки тираж постепенно поднялся до максимальной для того периода отметки почти в 7 тысяч экземпляров. В трудные годы на переломе тысячелетий, когда на многих предприятиях зарплату задерживали, коллектив редакции получал вовремя не только ее, но и премии. Сотрудники выезжали на отдых в Чердым на Волгу, на Грушинские фестивали, в театры и на экскурсии в Саратов. Районная газета занимала призовые места в профессиональных конкурсах регионального и всероссийского уровней, была занесена на областную Доску почета.

Наталия Васильевна, удостоенная звания заслуженного работника культуры РФ, почетного знака губернатора «За любовь к родной земле», дважды получив «Золотое перо» Саратовского отделения Союза журналистов РФ, стала собственным корреспондентом Саратовской областной газеты. О ее общественной работе — отдельный разговор. Избиралась депутатом Аткарского районного собрания, была помощником депутата областной думы, в настоящее время – член общественного совета Аткарского района, общественного совета при отделе МВД России по Аткарскому району, совета при министерстве информации и печати Саратовской области, правления регионального отделения Всероссийской общественной организации «Союз женщин России».

Сейчас Наталия Васильевна идет на очередной личный рекорд. Да, 70 стукнуло! Но наша коллега, как всегда, шагает в ногу со временем! Недавно она окончила курсы компьютерной грамотности по линии регионального министерства социального развития и теперь готовится к участию в чемпионате по компьютерному многоборью среди пенсионеров Саратовской области. Пожелаем Наталии удачи на всех направлениях ее кипучей деятельности!



Тамара Тишкова



Региональное отделение СЖР сердечно поздравляет Наталию Васильевну Давиденко с юбилеем! Поздравляем коллегу с высокой наградой – премией губернатора саратовской области ветерану журналистики за активную общественную деятельность. Желаем успехов, доброго здоровья, оптимизма и всегда быть в авангарде дел и событий!

Тамара Катилевская











Всегда энергичная, подтянутая, в гуще общественной жизни, разрабатывает и воплощает общественно значимые проекты, помогает попавшим в беду людям, путешествует, находит ярких героев для зарисовок в газеты и журналы.А самое главное – Наталия Васильевна через годы несет любовь к избранной профессии. В ее понимании журналист — не просто сотрудник газеты, но человек высокого гражданского долга, который видит и чувствует проблемы дня, организатор, который доводит дело до конкретного решения. Могу так утверждать, потому, что знаю ее много лет по работе на областном радио и телевидении, в Саратовской областной газете, участию в акциях регионального отделения Союза журналистов по охране заповедного поля тюльпанов в Федоровском районе, поддержке библиотеки в селе Долина, развитию местного туризма в родном Аткарском районе.От ее мамы услышала рассказ о том, как лет в семь-восемь Наталия явилась в кабинет директора пригородного совхоза на Кубани, где тогда жила ее семья, с требованием проложить асфальтовую дорожку по улице-новостройке. Приближалась дождливая осень, и сельчане тревожились, как по вязкой кубанской грязи детвора будет ходить в школу. Через неделю дорожники приступили к работе, рекомендуя удивленным родителям благодарить за это юную просительницу. Для Наталии такое поведение очень характерно. Она всегда добивается своего! Четыре года назад в селе Озерном жители доверили ей возглавить рабочую группу по восстановлению движения отмененного рельсового автобуса Аткарск-Калининск. Она написала десятки обращений в различные инстанции, побывала на приеме у руководителей различного ранга. Маршрут вновь стал рабочим!От первого «дорожного» вопроса до недавнего и сложилась биография Давиденко. В школе - заводила, секретарь комсомольской организации, школьницей начала сотрудничать с Саратовским радиокомитетом, штатным сотрудником которого стала после окончания филологического факультета СГУ. А в 1976 году переехала в Аткарск, где более шестнадцати лет работала заведующей отделом радиоинформации районной газеты «Ленинское знамя». Все это время она готовила выпуски аткарского радио, сама писала информацию, сама была диктором, да еще и регулярно посылала материалы для передач Саратовского областного комитета по телевидению и радиовещанию. Кстати, в музее истории ГТРК сегодня есть ее фото.Наталия Васильевна Давиденко была редактором городской газеты «Ленинское знамя» на протяжении десяти лет. в самый сложный период передела собственности, денежных реформ и технического перевооружения проявила дальновидность и практичность. Когда по стране было решено территориально объединять районные газеты и типографии, для аткарской газеты на втором этаже местной типографии отстроили просторное помещение. Редактор Давиденко переезжать наотрез отказалась, выдержав давление районного и областного руководства. Оставшись в старом помещении, числившимся на балансе местной власти, коллектив издания избежал финансовых потрясений, когда типография перешла в частные руки, как это случилось в других районах. При ней издание было переименовано в «Аткарскую газету», одним из первых в ряду районных оно перешло на компьютерный дизайн и верстку. А это значит, пришлось в сложных условиях обучать сотрудников.Газета писала на острые, злободневные темы, двери редакции были открыты для тех, кто просил помощи и поддержки. Среди читателей районка стала набирать популярность, упавший до минимальной отметки тираж постепенно поднялся до максимальной для того периода отметки почти в 7 тысяч экземпляров. В трудные годы на переломе тысячелетий, когда на многих предприятиях зарплату задерживали, коллектив редакции получал вовремя не только ее, но и премии. Сотрудники выезжали на отдых в Чердым на Волгу, на Грушинские фестивали, в театры и на экскурсии в Саратов. Районная газета занимала призовые места в профессиональных конкурсах регионального и всероссийского уровней, была занесена на областную Доску почета.Наталия Васильевна, удостоенная звания заслуженного работника культуры РФ, почетного знака губернатора «За любовь к родной земле», дважды получив «Золотое перо» Саратовского отделения Союза журналистов РФ, стала собственным корреспондентом Саратовской областной газеты. О ее общественной работе — отдельный разговор. Избиралась депутатом Аткарского районного собрания, была помощником депутата областной думы, в настоящее время – член общественного совета Аткарского района, общественного совета при отделе МВД России по Аткарскому району, совета при министерстве информации и печати Саратовской области, правления регионального отделения Всероссийской общественной организации «Союз женщин России».Сейчас Наталия Васильевна идет на очередной личный рекорд. Да, 70 стукнуло! Но наша коллега, как всегда, шагает в ногу со временем! Недавно она окончила курсы компьютерной грамотности по линии регионального министерства социального развития и теперь готовится к участию в чемпионате по компьютерному многоборью среди пенсионеров Саратовской области. Пожелаем Наталии удачи на всех направлениях ее кипучей деятельности!