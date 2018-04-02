Саратовское отделение СЖР поздравляет Сергея Елистратова с 50-летием! Актуально » Поздравления — 16-апреля-2018 — прочитано 46 раз



В свое время мы с сочувствием откликнулись на беду Сергея Елистратова:14 лет назад в ДТП из семерых погибли четверо. Он выжил, но потерял способность передвигаться. Союз журналистов России, наше отделение, спонсоры, коллеги стараемся облегчить жизнь Сергея. Но и моральную поддержку он оценивает очень высоко. В одной заметке Сергей написал так: "Жизнь продолжается! Со мной остаются напутствия, слова ободрения коллег-журналистов из разных уголков России. Коллеги! Благодарю за поддержку!"



А мы в свою очередь Сергея благодарим за то, что он вселяет в нас свой оптимизм, силу воли! Как его родная семья сплотилась вокруг сына, мужа, отца, так и на коллег распространяется его жизнестойкость. В его неизменно бодром голосе столько доброжелательности и душевности, что хочется верить только в хорошее и лучшее в жизни!



Мы увидимся с Сергеем Елистратовым в четверг. В Петровске будут отмечать 100-летие родной для него газеты. Можете, коллеги, с нами передать свои приветы стойкому человеку!



Коллектив редакции газеты "Петровские вести" благодарит Сергея Елистратова за творческие связи и за яркие, интересные материалы, которые публиковались на страницах издания. Мы присоединяемся к пожеланиям коллег оставаться в строю единомышленников, подпитывать сообщество своим неравнодушием и творческой активностью!



Лидия Златогорская,

председатель Саратовского регионального отделения

Союза журналистов России

Да, тот самый - мужественный, сильный человек, вдохновляющий и поддерживающий, наш коллега из Петровска - 17 апреля отмечает 50 лет! Из них 28 лет, больше половины своей жизни - он член Союза журналистов России. Всегда на связи, всегда готов помочь, принести свой "взяток" в общий улей - рецензией ли на книгу ветерана журналистики, заочным ли участием в работе конференции. Неизменно желая сообществу крепости духа и благодаря за проявление солидарности.В свое время мы с сочувствием откликнулись на беду Сергея Елистратова:14 лет назад в ДТП из семерых погибли четверо. Он выжил, но потерял способность передвигаться. Союз журналистов России, наше отделение, спонсоры, коллеги стараемся облегчить жизнь Сергея. Но и моральную поддержку он оценивает очень высоко. В одной заметке Сергей написал так: "Жизнь продолжается! Со мной остаются напутствия, слова ободрения коллег-журналистов из разных уголков России. Коллеги! Благодарю за поддержку!"А мы в свою очередь Сергея благодарим за то, что он вселяет в нас свой оптимизм, силу воли! Как его родная семья сплотилась вокруг сына, мужа, отца, так и на коллег распространяется его жизнестойкость. В его неизменно бодром голосе столько доброжелательности и душевности, что хочется верить только в хорошее и лучшее в жизни!Мы увидимся с Сергеем Елистратовым в четверг. В Петровске будут отмечать 100-летие родной для него газеты. Можете, коллеги, с нами передать свои приветы стойкому человеку!Коллектив редакции газеты "Петровские вести" благодарит Сергея Елистратова за творческие связи и за яркие, интересные материалы, которые публиковались на страницах издания. Мы присоединяемся к пожеланиям коллег оставаться в строю единомышленников, подпитывать сообщество своим неравнодушием и творческой активностью!