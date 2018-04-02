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Саратовское отделение СЖР поздравляет Сергея Елистратова с 50-летием!
Актуально » Поздравления — 16-апреля-2018 — прочитано 46 раз
Да, тот самый - мужественный, сильный человек, вдохновляющий и поддерживающий, наш коллега из Петровска - 17 апреля отмечает 50 лет! Из них 28 лет, больше половины своей жизни - он член Союза журналистов России. Всегда на связи, всегда готов помочь, принести свой "взяток" в общий улей - рецензией ли на книгу ветерана журналистики, заочным ли участием в работе конференции. Неизменно желая сообществу крепости духа и благодаря за проявление солидарности.
В свое время мы с сочувствием откликнулись на беду Сергея Елистратова:14 лет назад в ДТП из семерых погибли четверо. Он выжил, но потерял способность передвигаться. Союз журналистов России, наше отделение, спонсоры, коллеги стараемся облегчить жизнь Сергея. Но и моральную поддержку он оценивает очень высоко. В одной заметке Сергей написал так: "Жизнь продолжается! Со мной остаются напутствия, слова ободрения коллег-журналистов из разных уголков России. Коллеги! Благодарю за поддержку!"
А мы в свою очередь Сергея благодарим за то, что он вселяет в нас свой оптимизм, силу воли! Как его родная семья сплотилась вокруг сына, мужа, отца, так и на коллег распространяется его жизнестойкость. В его неизменно бодром голосе столько доброжелательности и душевности, что хочется верить только в хорошее и лучшее в жизни!
Мы увидимся с Сергеем Елистратовым в четверг. В Петровске будут отмечать 100-летие родной для него газеты. Можете, коллеги, с нами передать свои приветы стойкому человеку!
Коллектив редакции газеты "Петровские вести" благодарит Сергея Елистратова за творческие связи и за яркие, интересные материалы, которые публиковались на страницах издания. Мы присоединяемся к пожеланиям коллег оставаться в строю единомышленников, подпитывать сообщество своим неравнодушием и творческой активностью!
Лидия Златогорская,
председатель Саратовского регионального отделения
Союза журналистов России