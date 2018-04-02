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Коллектив газеты "Петровские вести" поздравляет Сергея Елистратова с юбилеем!
Актуально » Поздравления — 16-апреля-2018 — прочитано 17 раз
Поздравляем Сергея Елистратова с 50-летием!
Уважаемый Сергей Михайлович!
Коллектив редакции газеты "Петровские вести", все коллеги, работавшие с Вами, от всей души поздравляют Вас с Днём рождения!
В этот чудесный апрельский день мы хотим пожелать Вам, прежде всего, крепкого здоровья и возможности для исполнения всех желаний! Конечно же, мы желаем Вам безграничного счастья, постоянного благополучия, гармонии в душе и сердце, огромного запаса сил и уверенности, только радостных и светлых событий для Вас и Вашей семьи. Оставайтесь таким же активным, жизнерадостным и оптимистичным, пусть невзгоды и печали обходят стороной Вас и всех Ваших близких.
Своё 50-летие Вы отмечаете в канун 100-летнего юбилея нашей районной газеты, автором которой были в течение многих лет.Читатели "Петровских вестей" помнят яркие, интересные, жизненные материалы, написанные Вами, а мы, коллеги, ценим Ваш опыт и профессионализм, чувствуем постоянную поддержку и благодарны за помощь, в которой Вы никогда нам не отказываете.
Новых идей, начинаний, открытий.
Самых счастливых, успешных событий,
Только прекрасных всегда впечатлений,
Радостных. ярких картин и мгновений!
Жизнь Ваша сложится так, как хотелось,
В сердце всегда будут мужество, смелость.
И от души в этот день мы желаем
Счастья, успехов, удач! ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Саратовское региональное отделение СЖР присоединяется к добрым поздравлениям коллег!