Коллектив газеты "Петровские вести" поздравляет Сергея Елистратова с юбилеем! Актуально » Поздравления — 16-апреля-2018 — прочитано 17 раз Поздравляем Сергея Елистратова с 50-летием!

Уважаемый Сергей Михайлович!

Коллектив редакции газеты "Петровские вести", все коллеги, работавшие с Вами, от всей души поздравляют Вас с Днём рождения!

В этот чудесный апрельский день мы хотим пожелать Вам, прежде всего, крепкого здоровья и возможности для исполнения всех желаний! Конечно же, мы желаем Вам безграничного счастья, постоянного благополучия, гармонии в душе и сердце, огромного запаса сил и уверенности, только радостных и светлых событий для Вас и Вашей семьи. Оставайтесь таким же активным, жизнерадостным и оптимистичным, пусть невзгоды и печали обходят стороной Вас и всех Ваших близких.

Своё 50-летие Вы отмечаете в канун 100-летнего юбилея нашей районной газеты, автором которой были в течение многих лет.Читатели "Петровских вестей" помнят яркие, интересные, жизненные материалы, написанные Вами, а мы, коллеги, ценим Ваш опыт и профессионализм, чувствуем постоянную поддержку и благодарны за помощь, в которой Вы никогда нам не отказываете.



Новых идей, начинаний, открытий.

Самых счастливых, успешных событий,

Только прекрасных всегда впечатлений,

Радостных. ярких картин и мгновений!

Жизнь Ваша сложится так, как хотелось,

В сердце всегда будут мужество, смелость.

И от души в этот день мы желаем

Счастья, успехов, удач! ПОЗДРАВЛЯЕМ!



Саратовское региональное отделение СЖР присоединяется к добрым поздравлениям коллег!







Новых идей, начинаний, открытий.Самых счастливых, успешных событий,Только прекрасных всегда впечатлений,Радостных. ярких картин и мгновений!Жизнь Ваша сложится так, как хотелось,В сердце всегда будут мужество, смелость.И от души в этот день мы желаемСчастья, успехов, удач! ПОЗДРАВЛЯЕМ!Саратовское региональное отделение СЖР присоединяется к добрым поздравлениям коллег!