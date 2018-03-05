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Члену Союза журналистов СССР и России Ольге Ивановне Булгаковой исполняется 70 лет!
Актуально » Поздравления — 28-марта-2018 — прочитано 11 раз
Чтобы тело и душа были молоды
30 марта исполняется 70 лет члену Союза журналистов СССР и России Ольге Ивановне Булгаковой.
Её творческая биография началась в многотиражке управления «Саратовгэсстрой» «Строитель коммунизма», где она возглавляла отдел промышленности и строительства.
Основная период её творчества пришёлся на время строительства Балаковской АЭС: она была начальником информационного центра строительной площадки атомной станции, выпускала радиомолнии, сотрудничала с областными СМИ и центральной газетой «Советская Россия».
В начале 1990-х гг. Ольга Ивановна возглавляла редакцию многотиражки Балаковского химзавода (сегодня Балаковский филиал АО «Апатит») «Рабочее время», с 1996 г. – редакцию муниципальной газеты «Балаковские вести». В 2004–2010 гг. она – руководитель пресс-центра комитета жилищного хозяйства.
Некоторое время Ольга Ивановна являлась председателем Балаковской ячейки Саратовского регионального отделения Союза журналистов России. За успехи и вклад в журналистику неоднократно отмечалась благодарностями и грамотами, награждена Почётной грамотой губернатора Саратовской области.
Несмотря на то, что Ольга Ивановна уже на пенсии, она по-прежнему на журналистском посту: помогает ветеранам балаковской журналистики не чувствовать себя забытми.
Ольга Иввановна всегда была и остаётся в гуще общественной жизни (сегодня она – член президиума Балаковского объединённого совета ветеранов войны, труда, вооружённых сил и правоохранительных органов, председатель клуба ветеранов «Единомышленники»). Её неиссякаемая энергия, отзывчивость восхищает и является примером для молодого поколения журналистов.
Саратовское отделение и балаковская ячейка Союза журналистов России поздравляют юбиляра и желают Ольге Ивановне здоровья, благополучия и, как прежде, бодрости духа и молодости души!