Поздравляем Дмитрия Сергеевича Худякова с юбилеем! Актуально » Поздравления — 6-марта-2018 — прочитано 46 раз С юбилеем, дорогой, любимый коллега Дмитрий Сергеевич Худяков!

Строго говоря, по образованию он не журналист, а физик, по опыту работы вовсе не репортер, а биолог, краевед, географ, историк, археолог… И прочее, и прочее! И все, что связано с самым главным в его жизни – увлеченного Просветителя, обаятельного и креативного автора телепередачи – все навыки, весь наработанный опыт с телеаудиторией, детьми и взрослыми – все профессиональные приемы воплощает единственный и неповторимый ведущий телепередачи «Не за тридевять земель»!

Заслуги Дмитрия Сергеевича Худякова перед профессиональным сообществом велики и бесценны. Рекордный срок программы в прямом эфире ТК «ГТРК «Саратов» - это для его телезрителей уроки мира природы, окружающей среды. А для журналистов – это тоже уроки: открытые мастер-классы о том, как выложить эксклюзивный материал и кое-что оставить в загашнике… О том как не терять нить разговора, для убедительности набросать веселый рисунок, обратится с экрана к помощи друзей, показать письмо или снимок. На одном дыхании! Светло, уютно, весело, жизнерадостно! А в сухом остатке: новые знания, урок доверия, мотивация продолжить…

Удивительно простые и очень емкие слова гимна клуба и передачи:

«Чудеса вокруг и рядом Не за тридевять земель. Любознательным награда: Камень, птичка, мышка, шмель».

Дмитрий Сергеевич, мне кажется, самый большой патриот Саратовской области. Мало кто умеет о любви к родной земле говорить не высокопарно. Но его камешки, цветочки, лепесточки не забудешь никогда. Только у нас! Еще живет в наших хвалынских лесах (услышала от Дмитрия Сергеевича, а потом увидела) знаменитый, редкий цветок Венерин башмачок.

Сегодня мы говорим Дмитрию Сергеевичу: «Спасибо и Ура!». Гордимся, любим, уважаем! Ведь такой редкой душевной красоты и щедрости человек живет не за тридевять земель, а у нас в Саратове!

Дорогой Дмитрий Сергеевич! Примете от Союза журналистов России высокую награду: Почетный знак «За заслуги перед профессиональным сообществом».



Лидия Златогорская, председатель Саратовского регионального отделения Союза журналистов России Строго говоря, по образованию он не журналист, а физик, по опыту работы вовсе не репортер, а биолог, краевед, географ, историк, археолог… И прочее, и прочее! И все, что связано с самым главным в его жизни – увлеченного Просветителя, обаятельного и креативного автора телепередачи – все навыки, весь наработанный опыт с телеаудиторией, детьми и взрослыми – все профессиональные приемы воплощает единственный и неповторимый ведущий телепередачи «Не за тридевять земель»!Заслуги Дмитрия Сергеевича Худякова перед профессиональным сообществом велики и бесценны. Рекордный срок программы в прямом эфире ТК «ГТРК «Саратов» - это для его телезрителей уроки мира природы, окружающей среды. А для журналистов – это тоже уроки: открытые мастер-классы о том, как выложить эксклюзивный материал и кое-что оставить в загашнике… О том как не терять нить разговора, для убедительности набросать веселый рисунок, обратится с экрана к помощи друзей, показать письмо или снимок. На одном дыхании! Светло, уютно, весело, жизнерадостно! А в сухом остатке: новые знания, урок доверия, мотивация продолжить…Удивительно простые и очень емкие слова гимна клуба и передачи:Дмитрий Сергеевич, мне кажется, самый большой патриот Саратовской области. Мало кто умеет о любви к родной земле говорить не высокопарно. Но его камешки, цветочки, лепесточки не забудешь никогда. Только у нас! Еще живет в наших хвалынских лесах (услышала от Дмитрия Сергеевича, а потом увидела) знаменитый, редкий цветок Венерин башмачок.Сегодня мы говорим Дмитрию Сергеевичу: «Спасибо и Ура!». Гордимся, любим, уважаем! Ведь такой редкой душевной красоты и щедрости человек живет не за тридевять земель, а у нас в Саратове!Дорогой Дмитрий Сергеевич! Примете от Союза журналистов России высокую награду: Почетный знак «За заслуги перед профессиональным сообществом».