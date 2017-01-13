С праздником, коллеги! Актуально » Поздравления — 13-января-2017 — прочитано 19 раз



Коллеги! Желаем вам творческих успехов, интересных идей и пристального внимания аудитории!



Саратовское региональное отделение СЖР



Поздравляю вас с профессиональным праздником! Мы продолжаем лучшие традиции российской журналистики и счастливы, что наша профессия остается нужной людям. Для всех нас сейчас важнее всего вопрос не о том, где разместить свои тексты, а что достойно внимания общества, какую журналист занимает позицию. В этом смысле наша профессия – самая честная: доброе имя не продается и не покупается, а заслуживается только собственным профессионализмом.Коллеги! Желаем вам творческих успехов, интересных идей и пристального внимания аудитории!