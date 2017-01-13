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Союз журналистов России
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1-ноября-2016 — прочитано 172 разКонкурс молодых поэтов «Россия, Русь, храни себя, храни!» посвящен памяти поэта Анатолия Передреева, 80-летию Саратовской области и проводится в рамках акции «Ночь искусств». Подробнее...
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С праздником, коллеги!
Актуально » Поздравления — 13-января-2017 — прочитано 19 раз
Поздравляю вас с профессиональным праздником! Мы продолжаем лучшие традиции российской журналистики и счастливы, что наша профессия остается нужной людям. Для всех нас сейчас важнее всего вопрос не о том, где разместить свои тексты, а что достойно внимания общества, какую журналист занимает позицию. В этом смысле наша профессия – самая честная: доброе имя не продается и не покупается, а заслуживается только собственным профессионализмом.
Коллеги! Желаем вам творческих успехов, интересных идей и пристального внимания аудитории!
Саратовское региональное отделение СЖР