СЕМЬ ЛЕТ НАЗАД КРЫМ ВЕРНУЛСЯ В РОССИЮ 7 ЛЕТ МИНУЛО: РАЗМЫШЛЕНИЯ О КРЫМСКОМ РЕФЕРЕНДУМЕ Новости, Обратите внимание — 20-марта-2021 — прочитано 45 раз СЕМЬ ЛЕТ НАЗАД КРЫМ ВЕРНУЛСЯ В РОССИЮ



7 ЛЕТ МИНУЛО: РАЗМЫШЛЕНИЯ О КРЫМСКОМ РЕФЕРЕНДУМЕ



Вчера, в центральной научной библиотеке встречался с молодежью, с теми кого волнует современная история. В нашем случае - история возвращения Крыма "в родную гавань". Ровно семь лет назад состоялся тот самый референдум, изменивший лицо России, Украины, всего мира.Семь лет назад, 11 марта 2014 года я выехал из Саратова с твердым желанием добраться до Крыма и написать серию очерков о наметившемся референдуме. С собой взял лишь письмо от нашего отделения Союза журналистов с просьбой к властям Крыма помочь мне в освещении этого эпохального события, взорвавшего весь наш тогдашний мир неразрешимых сомнений.

Добирался до Крыма тяжелейшим маршрутом - «сухопутным» путем через Белгород и далее прямо на юг через хмурые украинские города и села, переживающие «постмайданный» синдром. По пути украинские силовики высадили из нашего вагона всех мужчин. Лишь мне и еще одному пенсионеру фантастически повезло: нас в Крым пропустили. Так что 16 марта, день референдума я встречал в Симферополе и Севастополе.



Мне очень важно было написать – о чем думал простой житель крымской глубинки. Эта тема стала одной из главных на встрече со студентами саратовский колледжей 16 марта в Центральной научной библиотеке. В результате поездки была создана серия очерков о крымчанах - каким они увидели и прочувствовали референдум, изменивший их мировосприятие, заставивший провести радикальную черту, разделившую мир на «до» и «после».

Очерки можно прочесть на нашем сайте «

Вчера, в центральной научной библиотеке встречался с молодежью, с теми кого волнует современная история. В нашем случае - история возвращения Крыма "в родную гавань". Ровно семь лет назад состоялся тот самый референдум, изменивший лицо России, Украины, всего мира.Семь лет назад, 11 марта 2014 года я выехал из Саратова с твердым желанием добраться до Крыма и написать серию очерков о наметившемся референдуме. С собой взял лишь письмо от нашего отделения Союза журналистов с просьбой к властям Крыма помочь мне в освещении этого эпохального события, взорвавшего весь наш тогдашний мир неразрешимых сомнений.Добирался до Крыма тяжелейшим маршрутом - «сухопутным» путем через Белгород и далее прямо на юг через хмурые украинские города и села, переживающие «постмайданный» синдром. По пути украинские силовики высадили из нашего вагона всех мужчин. Лишь мне и еще одному пенсионеру фантастически повезло: нас в Крым пропустили. Так что 16 марта, день референдума я встречал в Симферополе и Севастополе.Мне очень важно было написать – о чем думал простой житель крымской глубинки. Эта тема стала одной из главных на встрече со студентами саратовский колледжей 16 марта в Центральной научной библиотеке. В результате поездки была создана серия очерков о крымчанах - каким они увидели и прочувствовали референдум, изменивший их мировосприятие, заставивший провести радикальную черту, разделившую мир на «до» и «после».Очерки можно прочесть на нашем сайте « саратовскийисточник.рф