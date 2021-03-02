Союз журналистов России
Саратовское отделение

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17-марта-2021 — прочитано 73 раз
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СЕМЬ ЛЕТ НАЗАД КРЫМ ВЕРНУЛСЯ В РОССИЮ 7 ЛЕТ МИНУЛО: РАЗМЫШЛЕНИЯ О КРЫМСКОМ РЕФЕРЕНДУМЕ

Новости, Обратите внимание — 20-марта-2021 — прочитано 45 раз
СЕМЬ ЛЕТ НАЗАД КРЫМ ВЕРНУЛСЯ В РОССИЮ

7 ЛЕТ МИНУЛО: РАЗМЫШЛЕНИЯ О КРЫМСКОМ РЕФЕРЕНДУМЕ

Вчера, в центральной научной библиотеке встречался с молодежью, с теми кого волнует современная история. В нашем случае - история возвращения Крыма "в родную гавань". Ровно семь лет назад состоялся тот самый референдум, изменивший лицо России, Украины, всего мира.Семь лет назад, 11 марта 2014 года я выехал из Саратова с твердым желанием добраться до Крыма и написать серию очерков о наметившемся референдуме. С собой взял лишь письмо от нашего отделения Союза журналистов с просьбой к властям Крыма помочь мне в освещении этого эпохального события, взорвавшего весь наш тогдашний мир неразрешимых сомнений.
Добирался до Крыма тяжелейшим маршрутом - «сухопутным» путем через Белгород и далее прямо на юг через хмурые украинские города и села, переживающие «постмайданный» синдром. По пути украинские силовики высадили из нашего вагона всех мужчин. Лишь мне и еще одному пенсионеру фантастически повезло: нас в Крым пропустили. Так что 16 марта, день референдума я встречал в Симферополе и Севастополе.

Мне очень важно было написать – о чем думал простой житель крымской глубинки. Эта тема стала одной из главных на встрече со студентами саратовский колледжей 16 марта в Центральной научной библиотеке. В результате поездки была создана серия очерков о крымчанах - каким они увидели и прочувствовали референдум, изменивший их мировосприятие, заставивший провести радикальную черту, разделившую мир на «до» и «после».
Очерки можно прочесть на нашем сайте «саратовскийисточник.рф»
СЕМЬ ЛЕТ НАЗАД КРЫМ ВЕРНУЛСЯ В РОССИЮ 7 ЛЕТ МИНУЛО: РАЗМЫШЛЕНИЯ О КРЫМСКОМ РЕФЕРЕНДУМЕ
СЕМЬ ЛЕТ НАЗАД КРЫМ ВЕРНУЛСЯ В РОССИЮ 7 ЛЕТ МИНУЛО: РАЗМЫШЛЕНИЯ О КРЫМСКОМ РЕФЕРЕНДУМЕ
СЕМЬ ЛЕТ НАЗАД КРЫМ ВЕРНУЛСЯ В РОССИЮ 7 ЛЕТ МИНУЛО: РАЗМЫШЛЕНИЯ О КРЫМСКОМ РЕФЕРЕНДУМЕ
СЕМЬ ЛЕТ НАЗАД КРЫМ ВЕРНУЛСЯ В РОССИЮ 7 ЛЕТ МИНУЛО: РАЗМЫШЛЕНИЯ О КРЫМСКОМ РЕФЕРЕНДУМЕ