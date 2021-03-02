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17 марта в центре Москвы состоялось подведение итогов проекта Союза журналистов России "Работа журналистов в зоне чрезвычайных ситуаций и боевых действий"
Новости, Главные новости, Обратите внимание — 19-марта-2021 — прочитано 36 раз
17 марта в центре Москвы состоялось подведение итогов проекта Союза журналистов России "Работа журналистов в зоне чрезвычайных ситуаций и боевых действий", в котором приняли участие 145 человек из разных регионов страны: Алтайского, Ставропольского, Краснодарского края, Удмуртии, Самарской, Саратовской, Московской, Амурской областей, Республик Крым, Мордовии, Тувы, Кабардино-Балкарии, Москвы, Санкт-Петербурга, Сочи, Ярославля, Нижнего Новгорода, Красноярска. Это действующие журналисты, студенты, преподаватели, блогеры, старшеклассники, сотрудники пиар-отделов и пресс-служб.
Со вступительным словом выступила Секретарь Союза журналистов России и Председатель Союза журналистов Подмосковья Наталья Чернышова, которая представила почётных гостей, оценку общих результатов проекта и поблагодарила спикеров.
К участникам и гостям обратились председатель Союза журналистов России Владимир Соловьёв, Секретарь СЖР Роман Серебряный, директор Института дополнительного образования Саратовской государственной юридической академии Иветта Захарьящева, спецкор аналитической программы «Постскриптум» Роман Переверзенцев, начальник отдела международной информации Дирекции информационного вещания ОАО "Телерадиокомпания Вооруженных сил РФ "ЗВЕЗДА" Дмитрий Маслак.
Во время подведения итогов было подписано Cоглашение о сотрудничестве между Союзом журналистов России и Саратовской государственной юридической академией.
По завершении встречи Владимир Соловьёв вручил сертификаты участникам проекта.
Стоит отметить, что 16 марта, за день до знаменательного события для журналистов провели экскурсию в Центроспасе МЧС города Жуковского, на которой коллеги познакомились с работой Государственного центрального аэромобильного спасательного отряда Центроспас, а 17 марта, перед подведением итогов проекта журналисты посетили учебно-методический центр ГО и ЧС Москвы.