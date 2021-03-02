17 марта в центре Москвы состоялось подведение итогов проекта Союза журналистов России "Работа журналистов в зоне чрезвычайных ситуаций и боевых действий" Новости, Главные новости, Обратите внимание — 19-марта-2021 — прочитано 36 раз



Со вступительным словом выступила Секретарь Союза журналистов России и Председатель Союза журналистов Подмосковья Наталья Чернышова, которая представила почётных гостей, оценку общих результатов проекта и поблагодарила спикеров.



К участникам и гостям обратились председатель Союза журналистов России Владимир Соловьёв, Секретарь СЖР Роман Серебряный, директор Института дополнительного образования Саратовской государственной юридической академии​ Иветта Захарьящева, спецкор аналитической программы «Постскриптум»​ Роман Переверзенцев, начальник отдела международной информации Дирекции информационного вещания ОАО "Телерадиокомпания Вооруженных сил РФ "ЗВЕЗДА" ​Дмитрий Маслак​.



Во время подведения итогов было подписано Cоглашение о сотрудничестве между Союзом журналистов России и Саратовской государственной юридической академией.​​​​​



​ По завершении встречи Владимир Соловьёв ​ вручил сертификаты участникам проекта.

Стоит отметить, что 16 марта, за день до знаменательного события для журналистов провели экскурсию в Центроспасе МЧС города Жуковского, на которой коллеги познакомились с работой Государственного центрального аэромобильного спасательного отряда Центроспас, а 17 марта, перед подведением итогов проекта журналисты посетили учебно-методический центр ГО и ЧС Москвы.

17 марта в центре Москвы состоялось подведение итогов проекта Союза журналистов России "Работа журналистов в зоне чрезвычайных ситуаций и боевых действий", в котором приняли участие 145 человек из разных регионов страны: Алтайского, Ставропольского, Краснодарского края, Удмуртии, Самарской, Саратовской, Московской, Амурской областей, Республик Крым, Мордовии, Тувы, Кабардино-Балкарии, Москвы, Санкт-Петербурга, Сочи, Ярославля, Нижнего Новгорода, Красноярска. Это действующие журналисты, студенты, преподаватели, блогеры, старшеклассники, сотрудники пиар-отделов и пресс-служб.Со вступительным словом выступила Секретарь Союза журналистов России и Председатель Союза журналистов Подмосковья Наталья Чернышова, которая представила почётных гостей, оценку общих результатов проекта и поблагодарила спикеров.К участникам и гостям обратились председатель Союза журналистов России Владимир Соловьёв, Секретарь СЖР Роман Серебряный, директор Института дополнительного образования Саратовской государственной юридической академии​ Иветта Захарьящева, спецкор аналитической программы «Постскриптум»​ Роман Переверзенцев, начальник отдела международной информации Дирекции информационного вещания ОАО "Телерадиокомпания Вооруженных сил РФ "ЗВЕЗДА" ​Дмитрий Маслак​.Во время подведения итогов было подписано Cоглашение о сотрудничестве между Союзом журналистов России и Саратовской государственной юридической академией.​​​​​​ По завершении встречи Владимир Соловьёв ​ вручил сертификаты участникам проекта.Стоит отметить, что 16 марта, за день до знаменательного события для журналистов провели экскурсию в Центроспасе МЧС города Жуковского, на которой коллеги познакомились с работой Государственного центрального аэромобильного спасательного отряда Центроспас, а 17 марта, перед подведением итогов проекта журналисты посетили учебно-методический центр ГО и ЧС Москвы.