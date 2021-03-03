Союз журналистов Москвы объявил конкурс «Дети войны. Они в нее не играли. Они в ней жили» Новости, Главные новости, Конкурсы — 17-марта-2021 — прочитано 81 раз Союз журналистов Москвы объявил конкурс

«Дети войны. Они в нее не играли.

Они в ней жили»



Союз журналистов Москвы объявил конкурс молодых журналистов и блогеров, посвященный

малоизвестным страницам Великой Отечественной войны: о судьбах детей, живших на

оккупированной территории и эвакуированных из Москвы и других городов на восток и в республики

Средней Азии.

К участию в конкурсе приглашаются журналисты российских и зарубежных русскоязычных СМИ

(печатных и сетевых изданий, телевизионных и радиокомпаний), начинающие журналисты: студенты

факультетов журналистики, учащиеся старших классов и блогеры в возрасте от 15 до 35 лет.

На конкурс представляются работы, вышедшие в эфир, опубликованные в печати, размещенные в

интернете или на личных страницах в социальных сетях за период с 1 января по 15 мая 2021 года.

Конкурс проводится по следующим номинациям независимо от жанра:

• в печатной прессе (очерк, эссе, интервью, беседа, репортаж, фото).

• на телевидении (программа, репортаж, документальный фильм, ток-шоу).

Мар 3, 2021

• на радио (программа, репортаж, беседа, радиопостановка).

• в интернете: блог в социальных сетях.

• креативный медиапроект.

Для участия необходимо предоставить заявку на участие в конкурсе (форма заявки прилагается) и

творческие работы до 25 мая 2021 года по электронной почте: konkurs2021ujmos@yandex.ru.

Работы победителей конкурса будут опубликованы на сайте Союза журналистов Москвы и на сайтах

информационных партнёров конкурса.

Лучшие творческие работы, созданные на основе изучения архивных материалов и личных встречах с

ветеранами Великой Отечественной войны, эвакуированными детьми, а также теми, кто окружал их

заботой и любовью, и их потомками, помогут познакомить широкую общественность и

соотечественников, живущих в разных странах, с их именами и расскажут об их добрых делах.

Положение о конкурсе доступно по

Организатором конкурса является Региональная Общественная организация «Союз журналистов

Москвы», информационным спонсором выступают ООО Медиагруппа «Журналист»,

еженедельник «Аргументы и факты».

Телефон для справок: +7 916 705 3468, Караваева Галина Ивановна. Союз журналистов Москвы объявил конкурс молодых журналистов и блогеров, посвященныймалоизвестным страницам Великой Отечественной войны: о судьбах детей, живших наоккупированной территории и эвакуированных из Москвы и других городов на восток и в республикиСредней Азии.К участию в конкурсе приглашаются журналисты российских и зарубежных русскоязычных СМИ(печатных и сетевых изданий, телевизионных и радиокомпаний), начинающие журналисты: студентыфакультетов журналистики, учащиеся старших классов и блогеры в возрасте от 15 до 35 лет.На конкурс представляются работы, вышедшие в эфир, опубликованные в печати, размещенные винтернете или на личных страницах в социальных сетях за период с 1 января по 15 мая 2021 года.Конкурс проводится по следующим номинациям независимо от жанра:• в печатной прессе (очерк, эссе, интервью, беседа, репортаж, фото).• на телевидении (программа, репортаж, документальный фильм, ток-шоу).Мар 3, 2021• на радио (программа, репортаж, беседа, радиопостановка).• в интернете: блог в социальных сетях.• креативный медиапроект.Для участия необходимо предоставить заявку на участие в конкурсе (форма заявки прилагается) итворческие работы до 25 мая 2021 года по электронной почте: konkurs2021ujmos@yandex.ru.Работы победителей конкурса будут опубликованы на сайте Союза журналистов Москвы и на сайтахинформационных партнёров конкурса.Лучшие творческие работы, созданные на основе изучения архивных материалов и личных встречах светеранами Великой Отечественной войны, эвакуированными детьми, а также теми, кто окружал ихзаботой и любовью, и их потомками, помогут познакомить широкую общественность исоотечественников, живущих в разных странах, с их именами и расскажут об их добрых делах.Положение о конкурсе доступно по http://ujmos.ru/vnimanie-konkurs-deti-vojny-oni-v-neyo-ne-igrali-oni-v-nej-zhili/ Организатором конкурса является Региональная Общественная организация «Союз журналистовМосквы», информационным спонсором выступают ООО Медиагруппа «Журналист»,еженедельник «Аргументы и факты».Телефон для справок: +7 916 705 3468, Караваева Галина Ивановна.