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17-марта-2021 — прочитано 73 разСоюз журналистов Москвы объявил конкурс молодых журналистов и блогеров, посвященный малоизвестным страницам Великой Отечественной войны: о судьбах детей, живших на оккупированной территории и эвакуированных Подробнее...
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Союз журналистов Москвы объявил конкурс «Дети войны. Они в нее не играли. Они в ней жили»
Новости, Главные новости, Конкурсы — 17-марта-2021 — прочитано 81 раз
Союз журналистов Москвы объявил конкурс
«Дети войны. Они в нее не играли.
Они в ней жили»
Союз журналистов Москвы объявил конкурс молодых журналистов и блогеров, посвященный
малоизвестным страницам Великой Отечественной войны: о судьбах детей, живших на
оккупированной территории и эвакуированных из Москвы и других городов на восток и в республики
Средней Азии.
К участию в конкурсе приглашаются журналисты российских и зарубежных русскоязычных СМИ
(печатных и сетевых изданий, телевизионных и радиокомпаний), начинающие журналисты: студенты
факультетов журналистики, учащиеся старших классов и блогеры в возрасте от 15 до 35 лет.
На конкурс представляются работы, вышедшие в эфир, опубликованные в печати, размещенные в
интернете или на личных страницах в социальных сетях за период с 1 января по 15 мая 2021 года.
Конкурс проводится по следующим номинациям независимо от жанра:
• в печатной прессе (очерк, эссе, интервью, беседа, репортаж, фото).
• на телевидении (программа, репортаж, документальный фильм, ток-шоу).
Мар 3, 2021
• на радио (программа, репортаж, беседа, радиопостановка).
• в интернете: блог в социальных сетях.
• креативный медиапроект.
Для участия необходимо предоставить заявку на участие в конкурсе (форма заявки прилагается) и
творческие работы до 25 мая 2021 года по электронной почте: konkurs2021ujmos@yandex.ru.
Работы победителей конкурса будут опубликованы на сайте Союза журналистов Москвы и на сайтах
информационных партнёров конкурса.
Лучшие творческие работы, созданные на основе изучения архивных материалов и личных встречах с
ветеранами Великой Отечественной войны, эвакуированными детьми, а также теми, кто окружал их
заботой и любовью, и их потомками, помогут познакомить широкую общественность и
соотечественников, живущих в разных странах, с их именами и расскажут об их добрых делах.
Положение о конкурсе доступно по http://ujmos.ru/vnimanie-konkurs-deti-vojny-oni-v-neyo-ne-igrali-oni-v-nej-zhili/.
Организатором конкурса является Региональная Общественная организация «Союз журналистов
Москвы», информационным спонсором выступают ООО Медиагруппа «Журналист»,
еженедельник «Аргументы и факты».
Телефон для справок: +7 916 705 3468, Караваева Галина Ивановна.