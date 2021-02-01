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Союз журналистов России
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Подведены итоги областного конкурса по предоставлению грантов на размещение социально значимой информации в 2021 году
19-февраля-2021 — прочитано 374 разСредства, выделенные из бюджета области, предназначены для реализации социальных проектов в СМИ, распространяемых на территории Саратовской области. Общая сумма – 25 миллионов рублей с учетом средств, Подробнее...
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Представители СГЮА освоили курс военной журналистики
Новости, Главные новости, Обратите внимание — 22-февраля-2021 — прочитано 51 раз
Представители СГЮА освоили курс военной журналистики
Образовательный проект по основам безопасности при выполнении журналистами редакционных заданий в чрезвычайных ситуациях и в зонах вооруженных конфликтов, организованный Союзом журналистов России (СЖР), проходил в онлайн-формате с декабря 2020 года по февраль 2021 года.
Спикерами курса стали известные военные журналисты и специальные корреспонденты, телепродюсеры, медицинские работники и преподаватели Учебно-методического центра ГО и ЧС Москвы.
Слушатели курса узнали о вызовах, угрозах и обеспечении безопасности журналистов в экстремальных ситуациях и горячих точках, об охране их здоровья при исполнении профессионально-служебных задач в период нестабильной эпидемиологической обстановки и многих других аспектах деятельности СМИ.
По окончании проекта состоялся открытый диалог с представителями руководства СЖР, в рамках которого участники поделились впечатлениями о программе и обсудили дальнейшую работу по созданию новых образовательных курсов.
Кроме того, Институт дополнительного образования СГЮА выступил с предложением о заключении соглашения о сотрудничестве между Союзом журналистов России и академией для создания совместных образовательных проектов и оказания правового содействия средствам массовой информации. Данная инициатива была поддержана руководством СЖР.