Союз журналистов России
Саратовское отделение

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Представители СГЮА освоили курс военной журналистики

Новости, Главные новости, Обратите внимание — 22-февраля-2021 — прочитано 51 раз
Представители СГЮА освоили курс военной журналистики

Представители СГЮА освоили курс военной журналистики
Студенты Института дополнительного образования СГЮА, обучающиеся по программе профессиональной переподготовки «Правовая журналистика», а также сотрудники академии прослушали учебный курс по военной журналистике.

Образовательный проект по основам безопасности при выполнении журналистами редакционных заданий в чрезвычайных ситуациях и в зонах вооруженных конфликтов, организованный Союзом журналистов России (СЖР), проходил в онлайн-формате с декабря 2020 года по февраль 2021 года.

Спикерами курса стали известные военные журналисты и специальные корреспонденты, телепродюсеры, медицинские работники и преподаватели Учебно-методического центра ГО и ЧС Москвы.

Слушатели курса узнали о вызовах, угрозах и обеспечении безопасности журналистов в экстремальных ситуациях и горячих точках, об охране их здоровья при исполнении профессионально-служебных задач в период нестабильной эпидемиологической обстановки и многих других аспектах деятельности СМИ.

По окончании проекта состоялся открытый диалог с представителями руководства СЖР, в рамках которого участники поделились впечатлениями о программе и обсудили дальнейшую работу по созданию новых образовательных курсов.

Кроме того, Институт дополнительного образования СГЮА выступил с предложением о заключении соглашения о сотрудничестве между Союзом журналистов России и академией для создания совместных образовательных проектов и оказания правового содействия средствам массовой информации. Данная инициатива была поддержана руководством СЖР.