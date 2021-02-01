Конкурс для взрослых! Новости, Главные новости, Обратите внимание, Конкурсы — 19-февраля-2021 — прочитано 91 раз Конкурс для взрослых!



Театр кукол "Лель" объявляет всероссийский конкурс художественного слова для взрослых, который пройдёт в рамках проекта "Сказка приходит в Ваш дом" при поддержке Благотворительного Фонда Владимира Потанина.





Номинации конкурса:



- "Сказка детям" - это те сказки, которые родители, дедушки и бабушки рассказывают своим детям и внукам.



- "Моя любимая сказка" - это любимые сказки взрослых.



- "Авторская сказка" - это сказки, сочинённые взрослыми.





Условия:



- Конструкция любая. Напомним, сказки бывают: прозаические, стихотворные, драматические.



- Жанр любой: волшебные, бытовые, притчи, легенды, были и т.д.



- Хронометраж: от 3 до 7 минут включительно! Если сказка большая, то берите отрывок из неё. Отрывок должен иметь логическое начало и завершение (с развязкой).



- Авторство: сказки народов мира, русских и зарубежных классиков, написанные современными авторами или участниками конкурса.



- Возрастные ограничения: 18+





В заявке необходимо указать:



1. ФИО и возраст.



2. Город и область проживания.



3. Фото в хорошем качестве для размещения в группах.



4. Видео с исполнением сказки/отрывка из сказки без монтажа, снятое горизонтально!!! (видео, снятое вертикально или в плохом качестве приниматься не будут!).



Заявки присылаются на электронную почту театра: teatrkukol.lel@bk.ru



Видео заливается на Облачное хранилище и ссылка прикрепляется к заявке.





Даты проведения конкурса - 21 февраля - 5 апреля.



Лауреаты конкурса получат эксклюзивные дипломы и книги от издательства "Самокат".





Результаты конкурса подведём в прямом эфире нашего инстаграм-канала



Ждём ваших заявок!



https://www.instagram.com/theatre_lel/

Театр кукол "Лель" объявляет всероссийский конкурс художественного слова для взрослых, который пройдёт в рамках проекта "Сказка приходит в Ваш дом" при поддержке Благотворительного Фонда Владимира Потанина.- "Сказка детям" - это те сказки, которые родители, дедушки и бабушки рассказывают своим детям и внукам.- "Моя любимая сказка" - это любимые сказки взрослых.- "Авторская сказка" - это сказки, сочинённые взрослыми.- Конструкция любая. Напомним, сказки бывают: прозаические, стихотворные, драматические.- Жанр любой: волшебные, бытовые, притчи, легенды, были и т.д.- Хронометраж: от 3 до 7 минут включительно! Если сказка большая, то берите отрывок из неё. Отрывок должен иметь логическое начало и завершение (с развязкой).- Авторство: сказки народов мира, русских и зарубежных классиков, написанные современными авторами или участниками конкурса.- Возрастные ограничения: 18+1. ФИО и возраст.2. Город и область проживания.3. Фото в хорошем качестве для размещения в группах.4. Видео с исполнением сказки/отрывка из сказки без монтажа, снятое горизонтально!!! (видео, снятое вертикально или в плохом качестве приниматься не будут!).Заявки присылаются на электронную почту театра: teatrkukol.lel@bk.ruВидео заливается на Облачное хранилище и ссылка прикрепляется к заявке.Даты проведения конкурса - 21 февраля - 5 апреля.Лауреаты конкурса получат эксклюзивные дипломы и книги от издательства "Самокат".