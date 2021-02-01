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Союз журналистов России
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Конкурсы:
Подведены итоги областного конкурса по предоставлению грантов на размещение социально значимой информации в 2021 году
19-февраля-2021 — прочитано 374 разСредства, выделенные из бюджета области, предназначены для реализации социальных проектов в СМИ, распространяемых на территории Саратовской области. Общая сумма – 25 миллионов рублей с учетом средств, Подробнее...
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Конкурс для взрослых!
Новости, Главные новости, Обратите внимание, Конкурсы — 19-февраля-2021 — прочитано 91 раз
Конкурс для взрослых!
Театр кукол "Лель" объявляет всероссийский конкурс художественного слова для взрослых, который пройдёт в рамках проекта "Сказка приходит в Ваш дом" при поддержке Благотворительного Фонда Владимира Потанина.
Номинации конкурса:
- "Сказка детям" - это те сказки, которые родители, дедушки и бабушки рассказывают своим детям и внукам.
- "Моя любимая сказка" - это любимые сказки взрослых.
- "Авторская сказка" - это сказки, сочинённые взрослыми.
Условия:
- Конструкция любая. Напомним, сказки бывают: прозаические, стихотворные, драматические.
- Жанр любой: волшебные, бытовые, притчи, легенды, были и т.д.
- Хронометраж: от 3 до 7 минут включительно! Если сказка большая, то берите отрывок из неё. Отрывок должен иметь логическое начало и завершение (с развязкой).
- Авторство: сказки народов мира, русских и зарубежных классиков, написанные современными авторами или участниками конкурса.
- Возрастные ограничения: 18+
В заявке необходимо указать:
1. ФИО и возраст.
2. Город и область проживания.
3. Фото в хорошем качестве для размещения в группах.
4. Видео с исполнением сказки/отрывка из сказки без монтажа, снятое горизонтально!!! (видео, снятое вертикально или в плохом качестве приниматься не будут!).
Заявки присылаются на электронную почту театра: teatrkukol.lel@bk.ru
Видео заливается на Облачное хранилище и ссылка прикрепляется к заявке.
Даты проведения конкурса - 21 февраля - 5 апреля.
Лауреаты конкурса получат эксклюзивные дипломы и книги от издательства "Самокат".
Результаты конкурса подведём в прямом эфире нашего инстаграм-канала
Ждём ваших заявок!
https://www.instagram.com/theatre_lel/