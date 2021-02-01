Союз журналистов России
Саратовское отделение

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Конкурсы:
Подведены итоги областного конкурса по предоставлению грантов на размещение социально значимой информации в 2021 году
19-февраля-2021 — прочитано 374 раз
Средства, выделенные из бюджета области, предназначены для реализации социальных проектов в СМИ, распространяемых на территории Саратовской области. Общая сумма – 25 миллионов рублей с учетом средств, Подробнее...
Все конкурсы!

Конкурс для взрослых!

Новости, Главные новости, Обратите внимание, Конкурсы — 19-февраля-2021 — прочитано 91 раз
Конкурс для взрослых!


Театр кукол "Лель" объявляет всероссийский конкурс художественного слова для взрослых, который пройдёт в рамках проекта "Сказка приходит в Ваш дом" при поддержке Благотворительного Фонда Владимира Потанина.


Номинации конкурса:

- "Сказка детям" - это те сказки, которые родители, дедушки и бабушки рассказывают своим детям и внукам.

- "Моя любимая сказка" - это любимые сказки взрослых.

- "Авторская сказка" - это сказки, сочинённые взрослыми.


Условия:

- Конструкция любая. Напомним, сказки бывают: прозаические, стихотворные, драматические.

- Жанр любой: волшебные, бытовые, притчи, легенды, были и т.д.

- Хронометраж: от 3 до 7 минут включительно! Если сказка большая, то берите отрывок из неё. Отрывок должен иметь логическое начало и завершение (с развязкой).

- Авторство: сказки народов мира, русских и зарубежных классиков, написанные современными авторами или участниками конкурса.

- Возрастные ограничения: 18+


В заявке необходимо указать:

1. ФИО и возраст.

2. Город и область проживания.

3. Фото в хорошем качестве для размещения в группах.

4. Видео с исполнением сказки/отрывка из сказки без монтажа, снятое горизонтально!!! (видео, снятое вертикально или в плохом качестве приниматься не будут!).

Заявки присылаются на электронную почту театра: teatrkukol.lel@bk.ru

Видео заливается на Облачное хранилище и ссылка прикрепляется к заявке.


Даты проведения конкурса - 21 февраля - 5 апреля.

Лауреаты конкурса получат эксклюзивные дипломы и книги от издательства "Самокат".
Конкурс для взрослых!


Результаты конкурса подведём в прямом эфире нашего инстаграм-канала

Ждём ваших заявок!

https://www.instagram.com/theatre_lel/