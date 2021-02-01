ГРАНИ ЕГО ТАЛАНТА Новости, Главные новости, Обратите внимание, Поздравления — 11-февраля-2021 — прочитано 70 раз ГРАНИ ЕГО ТАЛАНТА



11 февраля 2021 года старейшему балаковскому журналисту и редактору Анатолию Ивановичу Лушникову исполнится 85 лет. Саратовское региональное отделение Союза журналистов России поздравляет почтенного юбиляра и желает ему здоровья, благополучия и творческих успехов!



Невозможно рассказать жизнь человеческую. Она – как сама Волга – широка, глубока, длинна. Однажды она захватила его и цепко держит несколько десятилетий кряду. Только воспоминания возвращают в далёкие детство и молодость – сторонку сердобскую, где появился на свет, прирос к ней всей душой навсегда. И нет для него милее речки Сердобы. Так и живут в нём по сей день два источника с животворящей водой, наполняя силой духовной.

Всё это о нём – известном балаковском журналисте, обладателе золотого пера, человеке многогранного таланта Анатолии Ивановиче Лушникове.

Наш творческий союз близится к полувеку. Его я считаю учителем, наставником, критиком в деле журналистики. Через день, работая в сфере культуры, бывало, забегала я в редакцию газеты (тогда «Огни коммунизма»), приносила горячие материалы и восторгалась тем, как быстро, чётко, как бы играючи, макетирует газету ответственный секретарь Лушников. Залюбуешься!

Возле него всегда были люди. Он обладает удивительным даром общения, рассказчика, наблюдателя. Знаю его по собственному опыту и как руководителя. Бывал он и строгим, но ненадолго. Характер другой.

Газетам, где он служил, требовалась оперативность. Равных ему не было. Не сосчитать, о скольких людских судьбах поведало его перо. Он – Мастер с большой буквы и при этом душевный, ранимый и очень скромный человек. Несмотря на достойный возраст, он ежедневно садится за письменный стол. И мы читаем в газетах его очерки, зарисовки, стихи.

Член Союза журналистов России Раиса ГУРЬЯНОВА



НАША СПРАВКА

Анатолий Иванович родился 11 февраля 1936 г. в г. Сердобск Пензенской области.

По окончании Саратовского экономического института в 1958 г. два года работал экономистом на Сердобском часовом заводе. Затем заведовал промышленным отделом Сердобской районной газеты «Ленинский путь». Заочно окончил двухгодичные курсы журналистики при Центральном Доме журналистов (г. Москва).

С сентября 1965 г. живёт в Балакове. Здесь работал заведующим промышленным отделом, ответственным секретарём газеты «Огни коммунизма». В связи с 60-летием газеты награждён Почётной грамотой Саратовского обкома КПСС и областного Совета народных депутатов.

С 1979 г. – заместитель редактора, а затем редактор районной газеты «Волжская новь» до её закрытия в 1992 г.

В 1993–2001 гг. – последовательно, корреспондент, заведующий отделом, заместитель редактора и (некоторое время) редактор газеты «Балаковский вестник» (теперь «Балаковские вести»).

С 2001 г. – на заслуженном отдыхе, но продолжал сотрудничать с местными газетами «Круг», «Огни Поволжья», «Провинциальный телеграф», «Суть».

Лауреат премии губернатора Саратовской области в сфере журналистики (2001 г.) Дипломант (3 место) Всероссийского конкурса в номинации «Вода – потомкам» (2012 г.) Награждён медалями «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И.Ленина» и «Ветеран труда». Трижды избирался депутатом районного Совета народных депутатов.

Член Союза журналистов СССР. 11 февраля 2021 года старейшему балаковскому журналисту и редактору Анатолию Ивановичу Лушникову исполнится 85 лет. Саратовское региональное отделение Союза журналистов России поздравляет почтенного юбиляра и желает ему здоровья, благополучия и творческих успехов!Невозможно рассказать жизнь человеческую. Она – как сама Волга – широка, глубока, длинна. Однажды она захватила его и цепко держит несколько десятилетий кряду. Только воспоминания возвращают в далёкие детство и молодость – сторонку сердобскую, где появился на свет, прирос к ней всей душой навсегда. И нет для него милее речки Сердобы. Так и живут в нём по сей день два источника с животворящей водой, наполняя силой духовной.Всё это о нём – известном балаковском журналисте, обладателе золотого пера, человеке многогранного таланта Анатолии Ивановиче Лушникове.Наш творческий союз близится к полувеку. Его я считаю учителем, наставником, критиком в деле журналистики. Через день, работая в сфере культуры, бывало, забегала я в редакцию газеты (тогда «Огни коммунизма»), приносила горячие материалы и восторгалась тем, как быстро, чётко, как бы играючи, макетирует газету ответственный секретарь Лушников. Залюбуешься!Возле него всегда были люди. Он обладает удивительным даром общения, рассказчика, наблюдателя. Знаю его по собственному опыту и как руководителя. Бывал он и строгим, но ненадолго. Характер другой.Газетам, где он служил, требовалась оперативность. Равных ему не было. Не сосчитать, о скольких людских судьбах поведало его перо. Он – Мастер с большой буквы и при этом душевный, ранимый и очень скромный человек. Несмотря на достойный возраст, он ежедневно садится за письменный стол. И мы читаем в газетах его очерки, зарисовки, стихи.Анатолий Иванович родился 11 февраля 1936 г. в г. Сердобск Пензенской области.По окончании Саратовского экономического института в 1958 г. два года работал экономистом на Сердобском часовом заводе. Затем заведовал промышленным отделом Сердобской районной газеты «Ленинский путь». Заочно окончил двухгодичные курсы журналистики при Центральном Доме журналистов (г. Москва).С сентября 1965 г. живёт в Балакове. Здесь работал заведующим промышленным отделом, ответственным секретарём газеты «Огни коммунизма». В связи с 60-летием газеты награждён Почётной грамотой Саратовского обкома КПСС и областного Совета народных депутатов.С 1979 г. – заместитель редактора, а затем редактор районной газеты «Волжская новь» до её закрытия в 1992 г.В 1993–2001 гг. – последовательно, корреспондент, заведующий отделом, заместитель редактора и (некоторое время) редактор газеты «Балаковский вестник» (теперь «Балаковские вести»).С 2001 г. – на заслуженном отдыхе, но продолжал сотрудничать с местными газетами «Круг», «Огни Поволжья», «Провинциальный телеграф», «Суть».Лауреат премии губернатора Саратовской области в сфере журналистики (2001 г.) Дипломант (3 место) Всероссийского конкурса в номинации «Вода – потомкам» (2012 г.) Награждён медалями «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И.Ленина» и «Ветеран труда». Трижды избирался депутатом районного Совета народных депутатов.Член Союза журналистов СССР.