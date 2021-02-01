Участники конкурса на предоставление грантов на размещение социально значимой информации Новости, Главные новости, Обратите внимание — 5-февраля-2021 — прочитано 102 раз Участники конкурса Саратовского регионального отделения общероссийской общественной организации «Союз журналистов России» на предоставление грантов на размещение социально значимой информации в средствах массовой информации Саратовской области

в 2021 году





1. Газета «Аргументы и факты Саратов»

2. Газета «КИС Ртищево»

3. Газета «Коммерсантъ»

4. Газета «Комсомольская правда» - Саратов»

5. Газета «МК» в Саратове»

6. Газета «Провинциальный телеграфъ»

7. Газета «Российская газета-Неделя»

8. Газета «Спорт-Клик»

9. ИА «Версия-Саратов»

10. ИА «Интерфакс-Поволжье»

11. ИА «СаратовБизнесКонсалтинг»

12. ИА Saratovnews

13. Интернет-газета «Глас народа»

14. Интернет-газета «Четвертая власть»

15. Интернет-портал «Российской газеты»

16. Информационный портал «Волга Ньюс. Поволжье»

17. Радиоканал «Европа плюс Саратов»

18. Радиоканал «Радио «Комсомольская правда»

19. Радиоканал «Унисон – радио» («Дорожное радио Саратов»)

20. Радиоканал «Эхо Москвы в Саратове»

21. Сетевое издание «Аргументы и Факты - Саратов»

22. Сетевое издание «Агентство деловых новостей «Бизнес-Вектор»

23. Сетевое издание «Известия. Саратов и регионы»

24. Сетевое издание «Комсомольская правда»

25. Сетевое издание «МК» в Саратове»

26. Сетевое издание «Новости Саратова»

27. Сетевое издание «Общественное мнение»

28. Сетевое издание «Телеграфъ.ру»

29. Сетевое издание «Саратовские областные новости»

30. Сетевое издание saratov24.tv

31. Телеканал «Саратов 24»

32. Телепрограмма «Телестудия «Облака» 1. Газета «Аргументы и факты Саратов»2. Газета «КИС Ртищево»3. Газета «Коммерсантъ»4. Газета «Комсомольская правда» - Саратов»5. Газета «МК» в Саратове»6. Газета «Провинциальный телеграфъ»7. Газета «Российская газета-Неделя»8. Газета «Спорт-Клик»9. ИА «Версия-Саратов»10. ИА «Интерфакс-Поволжье»11. ИА «СаратовБизнесКонсалтинг»12. ИА Saratovnews13. Интернет-газета «Глас народа»14. Интернет-газета «Четвертая власть»15. Интернет-портал «Российской газеты»16. Информационный портал «Волга Ньюс. Поволжье»17. Радиоканал «Европа плюс Саратов»18. Радиоканал «Радио «Комсомольская правда»19. Радиоканал «Унисон – радио» («Дорожное радио Саратов»)20. Радиоканал «Эхо Москвы в Саратове»21. Сетевое издание «Аргументы и Факты - Саратов»22. Сетевое издание «Агентство деловых новостей «Бизнес-Вектор»23. Сетевое издание «Известия. Саратов и регионы»24. Сетевое издание «Комсомольская правда»25. Сетевое издание «МК» в Саратове»26. Сетевое издание «Новости Саратова»27. Сетевое издание «Общественное мнение»28. Сетевое издание «Телеграфъ.ру»29. Сетевое издание «Саратовские областные новости»30. Сетевое издание saratov24.tv31. Телеканал «Саратов 24»32. Телепрограмма «Телестудия «Облака»