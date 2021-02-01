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Поздравляем Дмитрия Павловича Петрова с юбилеем!
Новости, Главные новости, Обратите внимание, Поздравления — 2-февраля-2021 — прочитано 28 раз
Поздравляем Дмитрия Павловича Петрова с юбилеем!
Уважаемый Дмитрий Павлович, сердечно поздравляем Вас с 55-летием!
Журналистское сообщество, президиум регионального отделения СЖР выражают искреннее уважение вашему таланту организатора, вдохновителя, новатора!
Директор филиала ФГУП «ВГТРК ГТРК «Саратов», депутат Саратовской областной Думы, заместитель председателя комитета по государственному строительству и местному самоуправлению, член комитета по бюджету, налогам, промышленности и собственности, член комитета по культуре, общественным отношениям и информационной политики... а самое главное для нас – он член правления Саратовской региональной организации СЖР. И это еще не все о Дмитрии Петрове, который выбрал около сорока лет тому назад журналистскую стезю и достойно идет этим путем.
Юбилей – это всегда подведение определенных итогов. Петрову есть что подводить – им сделано и создано немало! На протяжении многих лет он был организатором, идейным вдохновителем многих СМИ нашей области и не только.
Родился Дмитрий Петров 2 февраля 1966 года в поселке Грачи Балаковского района Саратовской области. Закончил школу. Два года служил в рядах Советской Армии. Служил хорошо: награжден нагрудным знаком «Отличник Советской Армии», почетным знаком «За отличие в службе». Именно в армии, осознав силу слова, окончил школу военных корреспондентов при редакции многотиражной газеты «На боевом посту». Это был первый шаг в профессию, которая стала делом всей жизни.
Трудовую деятельность начал в 1987 году в должности редактора радиогазеты Балаковского производственного объединения «Химволокно». Затем работал корреспондентом и редактором городского проводного радиовещания.
С 1991 года – в телекомпании «ТВ Экспресс», подразделении РИА с таким же названием: сначала – корреспондентом и ведущим телепрограммы «Хроника», затем руководил экспериментальной студией «Хроника», директором телекомпании. Он был создателем и ведущим развлекательной программы «Тутти-фрутти». При его непосредственном участии появились документально-краеведческие программы «Отечество» и «Хронограф», документальная эпопея «Дорогами войны».
В 1994 году окончил Воронежский государственный университет по специальности «Журналистика».
В дальнейшем являлся генеральным директором ООО «СТС – Балаково», одним из основателей и директором крупнейшего регионального медиахолдинга ООО «Вещатель», в состав которого входили 2 телеканала и 7 радиостанций, в том числе телеканал «ТВ Центр – Саратов».
Параллельно с основной работой в 2006 – 2007 годах работал на Украине. При его непосредственном участии создан медиа-холдинг «Независимое телевидение Севастополя», в который вошли русскоязычный ТВ-канал, газеты и интернет-сайт.
В апреле 2012 года был назначен директором филиала ФГУП «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания» – ГТРК «Саратов».
Его приход на главный телевизионный канал нашей области тоже стал знаковым. Он вывел компанию на новый современный уровень, объединил коллектив в творческих поисках.
Коллеги ценят Дмитрия Петрова за доброту, искренность, человечность.
Юбилей – это не только подведение предварительных итогов, это еще и повод задуматься о будущем, определить вершины, к которым стоит стремиться. Мы уверены, что впереди у Петрова достойные вершины, которые он обязательно покорит!
Уважаемый Дмитрий Павлович! Мы желаем вам новых творческих успехов, интересных идей, доброжелательной аудитории. А еще – здоровья! Столько, чтобы его хватило на всех, кто рядом с вами. Продолжайте объединять, вдохновлять, согревать других теплом вашей богатой души!