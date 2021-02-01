Поздравляем Дмитрия Павловича Петрова с юбилеем! Новости, Главные новости, Обратите внимание, Поздравления — 2-февраля-2021 — прочитано 28 раз Поздравляем Дмитрия Павловича Петрова с юбилеем!





Уважаемый Дмитрий Павлович, сердечно поздравляем Вас с 55-летием!

Журналистское сообщество, президиум регионального отделения СЖР выражают искреннее уважение вашему таланту организатора, вдохновителя, новатора!

Директор филиала ФГУП «ВГТРК ГТРК «Саратов», депутат Саратовской областной Думы, заместитель председателя комитета по государственному строительству и местному самоуправлению, член комитета по бюджету, налогам, промышленности и собственности, член комитета по культуре, общественным отношениям и информационной политики... а самое главное для нас – он член правления Саратовской региональной организации СЖР. И это еще не все о Дмитрии Петрове, который выбрал около сорока лет тому назад журналистскую стезю и достойно идет этим путем.

Юбилей – это всегда подведение определенных итогов. Петрову есть что подводить – им сделано и создано немало! На протяжении многих лет он был организатором, идейным вдохновителем многих СМИ нашей области и не только.

Родился Дмитрий Петров 2 февраля 1966 года в поселке Грачи Балаковского района Саратовской области. Закончил школу. Два года служил в рядах Советской Армии. Служил хорошо: награжден нагрудным знаком «Отличник Советской Армии», почетным знаком «За отличие в службе». Именно в армии, осознав силу слова, окончил школу военных корреспондентов при редакции многотиражной газеты «На боевом посту». Это был первый шаг в профессию, которая стала делом всей жизни.

Трудовую деятельность начал в 1987 году в должности редактора радиогазеты Балаковского производственного объединения «Химволокно». Затем работал корреспондентом и редактором городского проводного радиовещания.

С 1991 года – в телекомпании «ТВ Экспресс», подразделении РИА с таким же названием: сначала – корреспондентом и ведущим телепрограммы «Хроника», затем руководил экспериментальной студией «Хроника», директором телекомпании. Он был создателем и ведущим развлекательной программы «Тутти-фрутти». При его непосредственном участии появились документально-краеведческие программы «Отечество» и «Хронограф», документальная эпопея «Дорогами войны».

В 1994 году окончил Воронежский государственный университет по специальности «Журналистика».

В дальнейшем являлся генеральным директором ООО «СТС – Балаково», одним из основателей и директором крупнейшего регионального медиахолдинга ООО «Вещатель», в состав которого входили 2 телеканала и 7 радиостанций, в том числе телеканал «ТВ Центр – Саратов».

Параллельно с основной работой в 2006 – 2007 годах работал на Украине. При его непосредственном участии создан медиа-холдинг «Независимое телевидение Севастополя», в который вошли русскоязычный ТВ-канал, газеты и интернет-сайт.

В апреле 2012 года был назначен директором филиала ФГУП «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания» – ГТРК «Саратов».

Его приход на главный телевизионный канал нашей области тоже стал знаковым. Он вывел компанию на новый современный уровень, объединил коллектив в творческих поисках.

Коллеги ценят Дмитрия Петрова за доброту, искренность, человечность.

Юбилей – это не только подведение предварительных итогов, это еще и повод задуматься о будущем, определить вершины, к которым стоит стремиться. Мы уверены, что впереди у Петрова достойные вершины, которые он обязательно покорит!

Уважаемый Дмитрий Павлович! Мы желаем вам новых творческих успехов, интересных идей, доброжелательной аудитории. А еще – здоровья! Столько, чтобы его хватило на всех, кто рядом с вами. Продолжайте объединять, вдохновлять, согревать других теплом вашей богатой души!

Журналистское сообщество, президиум регионального отделения СЖР выражают искреннее уважение вашему таланту организатора, вдохновителя, новатора!Директор филиала ФГУП «ВГТРК ГТРК «Саратов», депутат Саратовской областной Думы, заместитель председателя комитета по государственному строительству и местному самоуправлению, член комитета по бюджету, налогам, промышленности и собственности, член комитета по культуре, общественным отношениям и информационной политики... а самое главное для нас – он член правления Саратовской региональной организации СЖР. И это еще не все о Дмитрии Петрове, который выбрал около сорока лет тому назад журналистскую стезю и достойно идет этим путем.Юбилей – это всегда подведение определенных итогов. Петрову есть что подводить – им сделано и создано немало! На протяжении многих лет он был организатором, идейным вдохновителем многих СМИ нашей области и не только.Родился Дмитрий Петров 2 февраля 1966 года в поселке Грачи Балаковского района Саратовской области. Закончил школу. Два года служил в рядах Советской Армии. Служил хорошо: награжден нагрудным знаком «Отличник Советской Армии», почетным знаком «За отличие в службе». Именно в армии, осознав силу слова, окончил школу военных корреспондентов при редакции многотиражной газеты «На боевом посту». Это был первый шаг в профессию, которая стала делом всей жизни.Трудовую деятельность начал в 1987 году в должности редактора радиогазеты Балаковского производственного объединения «Химволокно». Затем работал корреспондентом и редактором городского проводного радиовещания.С 1991 года – в телекомпании «ТВ Экспресс», подразделении РИА с таким же названием: сначала – корреспондентом и ведущим телепрограммы «Хроника», затем руководил экспериментальной студией «Хроника», директором телекомпании. Он был создателем и ведущим развлекательной программы «Тутти-фрутти». При его непосредственном участии появились документально-краеведческие программы «Отечество» и «Хронограф», документальная эпопея «Дорогами войны».В 1994 году окончил Воронежский государственный университет по специальности «Журналистика».В дальнейшем являлся генеральным директором ООО «СТС – Балаково», одним из основателей и директором крупнейшего регионального медиахолдинга ООО «Вещатель», в состав которого входили 2 телеканала и 7 радиостанций, в том числе телеканал «ТВ Центр – Саратов».Параллельно с основной работой в 2006 – 2007 годах работал на Украине. При его непосредственном участии создан медиа-холдинг «Независимое телевидение Севастополя», в который вошли русскоязычный ТВ-канал, газеты и интернет-сайт.В апреле 2012 года был назначен директором филиала ФГУП «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания» – ГТРК «Саратов».Его приход на главный телевизионный канал нашей области тоже стал знаковым. Он вывел компанию на новый современный уровень, объединил коллектив в творческих поисках.Коллеги ценят Дмитрия Петрова за доброту, искренность, человечность.Юбилей – это не только подведение предварительных итогов, это еще и повод задуматься о будущем, определить вершины, к которым стоит стремиться. Мы уверены, что впереди у Петрова достойные вершины, которые он обязательно покорит!