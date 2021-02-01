Коллеге, другу, единомышленнику! Новости, Главные новости, Обратите внимание, Поздравления — 1-февраля-2021 — прочитано 86 раз Коллеге, другу, единомышленнику!





1 февраля Игорю Погорелову, и.о. главного редактора Саратовской областной газеты «Регион 64»— 60. С Днем рождения и с хорошей, крепкой юбилейной датой!

Игорь Генадиевич окончил в 1982 году Саратовский ордена «Знак Почета» экономический институт (ныне социально-экономический институт СГТУ им.Ю.А.Гагарина), в журналистике более 30 лет. Начинал профессиональную деятельность в 1985 году корреспондентом газеты «Железнодорожник Поволжья». В областной газете более семи лет, под его руководством был разработан и реализован проект по подготовке единой еженедельной сменной полосы для всех районных газет области, она выходит уже четвертый год. С марта 2019 года выходит вкладка «Социальный регион». При нем тираж газеты вырос, и сегодня он самый большой среди местных изданий — 15500 экземпляров в неделю.

Руководитель большого коллектива часто задерживается до поздна, пока не закончится верстка, своей работает увлечен, сам пишет статьи и репортажи. Ведет большую общественную работу — он председатель Саратовского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Федерация спортивных журналистов России». А кроме того, он член правления Саратовского регионального отделения Союза журналистов России. Желаем дальнейших творческих успехов, здоровья и сил для реализации амбициозных творческих планов, личного счастья! 1 февраля Игорю Погорелову, и.о. главного редактора Саратовской областной газеты «Регион 64»— 60. С Днем рождения и с хорошей, крепкой юбилейной датой!Игорь Генадиевич окончил в 1982 году Саратовский ордена «Знак Почета» экономический институт (ныне социально-экономический институт СГТУ им.Ю.А.Гагарина), в журналистике более 30 лет. Начинал профессиональную деятельность в 1985 году корреспондентом газеты «Железнодорожник Поволжья». В областной газете более семи лет, под его руководством был разработан и реализован проект по подготовке единой еженедельной сменной полосы для всех районных газет области, она выходит уже четвертый год. С марта 2019 года выходит вкладка «Социальный регион». При нем тираж газеты вырос, и сегодня он самый большой среди местных изданий — 15500 экземпляров в неделю.Руководитель большого коллектива часто задерживается до поздна, пока не закончится верстка, своей работает увлечен, сам пишет статьи и репортажи. Ведет большую общественную работу — он председатель Саратовского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Федерация спортивных журналистов России». А кроме того, он член правления Саратовского регионального отделения Союза журналистов России. Желаем дальнейших творческих успехов, здоровья и сил для реализации амбициозных творческих планов, личного счастья!