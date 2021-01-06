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Союз журналистов России
Сакко и Ванцетти 41, Тел.: 69-54-43, E-mail: zlatln@mail.ru
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21-января-2021 — прочитано 336 разОператор конкурса на получение грантов на реализацию социальных проектов в саратовских СМИ в 2021 году – Саратовское региональное отделение Союза журналистов России – решением правления от 20 января объявляет Подробнее...
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С Юбилеем, коллега!
Новости, Главные новости, Обратите внимание — 29-января-2021 — прочитано 56 раз
С Юбилеем, коллега!
29 января у руководителя государственного автономного учреждения средств массовой информации Саратовской области «Регион 64» Владислава Вячеславовича Степанова — юбилей. Он возглавляет ГАУ с мая 2014 года, при его непосредственном участии создано информационное агентство, произведен ребрендинг организации, Саратовская областная газета стала выходить в новом формате. Переезд из помещения на 9-м этаже в особняк на Сакко и Ванцетти - тоже веха в жизни коллектива и его руководителя. На новом месте не просто было обустроиться, привыкнуть, приучить читателей к новому адресу.
Владислав Вячеславович повышает профессиональные знания, о чем свидетельствует получение диплома магистра по специальности «Государственное и муниципальное управление» в ПИУ РАНХиГС. Является членом регионального отделения Союза журналистов РФ, офис которого размещается в одном помещении с редакцией, поддерживает работу профессионального сообщества.
В коллективе ценят его стремление сплотить сотрудников, с удовольствием вспоминают совместные выезды на волжские турбазы для отдыха. Руководитель искренне радуется многочисленным победам журналистов главной газеты области в творческих конкурсах, дипломы и сертификаты их размещены в редакции. Поддерживает творческие проекты, поиск новых тем, сам публикуется. А еще замечен в съемках фильмов о саратовской земле и ее героях. Поздравляем коллегу с днем рождения, желаем здоровья, успехов, стабильности в работе, благополучия в семье!