С Юбилеем, коллега! Новости, Главные новости, Обратите внимание — 29-января-2021 — прочитано 56 раз С Юбилеем, коллега!



29 января у руководителя государственного автономного учреждения средств массовой информации Саратовской области «Регион 64» Владислава Вячеславовича Степанова — юбилей. Он возглавляет ГАУ с мая 2014 года, при его непосредственном участии создано информационное агентство, произведен ребрендинг организации, Саратовская областная газета стала выходить в новом формате. Переезд из помещения на 9-м этаже в особняк на Сакко и Ванцетти - тоже веха в жизни коллектива и его руководителя. На новом месте не просто было обустроиться, привыкнуть, приучить читателей к новому адресу.

Владислав Вячеславович повышает профессиональные знания, о чем свидетельствует получение диплома магистра по специальности «Государственное и муниципальное управление» в ПИУ РАНХиГС. Является членом регионального отделения Союза журналистов РФ, офис которого размещается в одном помещении с редакцией, поддерживает работу профессионального сообщества.

В коллективе ценят его стремление сплотить сотрудников, с удовольствием вспоминают совместные выезды на волжские турбазы для отдыха. Руководитель искренне радуется многочисленным победам журналистов главной газеты области в творческих конкурсах, дипломы и сертификаты их размещены в редакции. Поддерживает творческие проекты, поиск новых тем, сам публикуется. А еще замечен в съемках фильмов о саратовской земле и ее героях. Поздравляем коллегу с днем рождения, желаем здоровья, успехов, стабильности в работе, благополучия в семье!

29 января у руководителя государственного автономного учреждения средств массовой информации Саратовской области «Регион 64» Владислава Вячеславовича Степанова — юбилей. Он возглавляет ГАУ с мая 2014 года, при его непосредственном участии создано информационное агентство, произведен ребрендинг организации, Саратовская областная газета стала выходить в новом формате. Переезд из помещения на 9-м этаже в особняк на Сакко и Ванцетти - тоже веха в жизни коллектива и его руководителя. На новом месте не просто было обустроиться, привыкнуть, приучить читателей к новому адресу.Владислав Вячеславович повышает профессиональные знания, о чем свидетельствует получение диплома магистра по специальности «Государственное и муниципальное управление» в ПИУ РАНХиГС. Является членом регионального отделения Союза журналистов РФ, офис которого размещается в одном помещении с редакцией, поддерживает работу профессионального сообщества.В коллективе ценят его стремление сплотить сотрудников, с удовольствием вспоминают совместные выезды на волжские турбазы для отдыха. Руководитель искренне радуется многочисленным победам журналистов главной газеты области в творческих конкурсах, дипломы и сертификаты их размещены в редакции. Поддерживает творческие проекты, поиск новых тем, сам публикуется. А еще замечен в съемках фильмов о саратовской земле и ее героях.