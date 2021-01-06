25 января – юбилей у Зои Петровны Ишковой. Поздравляем! Новости, Главные новости, Обратите внимание, Поздравления — 25-января-2021 — прочитано 68 раз 25 января – юбилей у Зои Петровны Ишковой. Поздравляем!



Журналиста Зою Ишкову в Балашове представлять не надо – ее имя, как и статьи, хорошо известны землякам. Хотя родилась она не в городе на Хопре, но здесь нашла себя в новой профессии, полюбила эти края, ставшие для нее новой малой родиной в трудную минуту.

Закончив Дагестанский государственный университет, Зоя Петровна Ишкова работала учителем русского языка и литературы в одной из школ Каспийска. Ей нравилось работать с детьми, прививать им интерес к классической литературе и учить распознавать приличную прозу и настоящую поэзию современных авторов. И всё было бы хорошо, но ветер перемен в стране принёс не только свободу, гласность, демократию, но и издержки перестройки. Семья Зои Петровны сполна ощутила на себе проявления национального экстремизма.

Устав от угроз и страха за своих родных, Зоя Петровна вместе с мамой и сыном-подростком по совету друзей приезжает в Балашов. Определяющим фактором выбора места жительства стало наличие в городе музыкального училища для продолжения учёбы сына. Сама же Зоя Петровна осталась без работы, без привычного круга общения, без перспектив стать востребованной. А город ей понравился, и село Репное, где удалось купить квартиру после продажи своей трёхкомнатной в Каспийске, тоже пришлось по душе: река, сосны, лиственный лес.

Однажды бродила она по зимнему лесу, размышляла о былом и настоящем, дышала чистым воздухом, а, придя домой, взяла тетрадь и описала свои ощущения от встречи с природой Прихопёрья. Мысли об исцеляющей силе декабрьского леса Зоя Петровна изложила настолько свежо, непосредственно и мудро, что редактор "Балашовской правды" О.Н. Айдарова, куда З.П.Ишкова зашла, увидев вывеску на старинном здании, прочтя предложенную рукопись, предложила автору с завтрашнего дня выйти на работу.

Так в декабре 1994 года начался трудовой стаж новоиспечённого корреспондента Зои Петровны Ишковой в "Балашовской правде". Атмосфера в коллективе редакции была настолько комфортной и творческой, что Зоя Петровна недолго чувствовала себя новичком. Она получала задания, связанные с освещением работы учреждений образования и культуры, находила общий язык с работниками краеведческого музея и активистами школьных музеев боевой славы, преподавателями и студентами Балашовского филиала СГУ имени Н.Г. Чернышевского. Профессия учителя не могла не отразиться на творческой и организаторской деятельности корреспондента З.Ишковой. Она притягивала в редакцию газеты старшеклассников и студентов, стремящихся рассказывать ровесникам о школьной и студенческой жизни, своих увлечениях и поиске своего места в нашем неспокойном мире. Юноши и девушки, подростки обсуждали с Зоей Петровной темы и качество заметок, репортажей, интересных для молодёжной аудитории. Так само собой, конечно, при участи и наставника возникло предложение выпускать в "Балашовской правде" молодёжную страницу "МоСт". По сути, в газете под руководством Зои Петровны появился клуб для подростков и молодёжи, тянущихся к журналистике. Ребята настолько увлеклись творчеством в газете, что даже во время каникул приходили в редакцию, чтобы пообщаться, принести очередную заметку, напроситься на посильное задание, чтобы помочь газете, когда не хватало штатных сотрудников. Зоя Петровна умело направляла инициативу и творческую энергию своих питомцев им на пользу и на пользу газете. Так Маша Цыбанкова успешно подменяла корректора. Ольга Трушкина первые шаги в профессии журналиста делала не без участия Зои Петровны. "МоСт" стал хорошей школой для Александры Федориной и Александра Попова, Алексея Сараева и Александра Климушева.

За 16 лет работы в редакции "Балашовской правды" корреспондент З.Ишкова добилась признания коллег и Союза журналистов. За цикл материалов о доме-музее купца Дьякова Зоя Петровна Ишкова стала лауреатом региональной премии "Золотое перо". За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и за вклад в развитие средств массовой информации З.П.Ишкова отмечена благодарственным письмом губернатора Саратовской области и почётными грамотами администрации Балашовского муниципального района. Коллеги ценят Зою Петровну за креативный подход к организации праздников для юбиляров и дней рождения газеты "Балашовская правда", которую она считает родной. Свой юбилейный день рождения Зоя Ишкова отмечает 25 января, в день рождения В.С.Высоцкого. Владимир Семёнович и Булат Шалвович - её любимые поэты. За праздничным столом прозвучит "надежды маленький оркестрик под управлением любви". Любви к земле и людям, с которыми связано так много счастливых моментов в жизни нашего коллеги и друга.



Коллеги из саратовского регионального отделения Союза журналистов России от всей души поздравляют юбиляра. Здоровья вам, уважаемая Зоя Петровна, благополучия и заботы. Пусть вас окружают только добрые люди!

Журналиста Зою Ишкову в Балашове представлять не надо – ее имя, как и статьи, хорошо известны землякам. Хотя родилась она не в городе на Хопре, но здесь нашла себя в новой профессии, полюбила эти края, ставшие для нее новой малой родиной в трудную минуту.Закончив Дагестанский государственный университет, Зоя Петровна Ишкова работала учителем русского языка и литературы в одной из школ Каспийска. Ей нравилось работать с детьми, прививать им интерес к классической литературе и учить распознавать приличную прозу и настоящую поэзию современных авторов. И всё было бы хорошо, но ветер перемен в стране принёс не только свободу, гласность, демократию, но и издержки перестройки. Семья Зои Петровны сполна ощутила на себе проявления национального экстремизма.Устав от угроз и страха за своих родных, Зоя Петровна вместе с мамой и сыном-подростком по совету друзей приезжает в Балашов. Определяющим фактором выбора места жительства стало наличие в городе музыкального училища для продолжения учёбы сына. Сама же Зоя Петровна осталась без работы, без привычного круга общения, без перспектив стать востребованной. А город ей понравился, и село Репное, где удалось купить квартиру после продажи своей трёхкомнатной в Каспийске, тоже пришлось по душе: река, сосны, лиственный лес.Однажды бродила она по зимнему лесу, размышляла о былом и настоящем, дышала чистым воздухом, а, придя домой, взяла тетрадь и описала свои ощущения от встречи с природой Прихопёрья. Мысли об исцеляющей силе декабрьского леса Зоя Петровна изложила настолько свежо, непосредственно и мудро, что редактор "Балашовской правды" О.Н. Айдарова, куда З.П.Ишкова зашла, увидев вывеску на старинном здании, прочтя предложенную рукопись, предложила автору с завтрашнего дня выйти на работу.Так в декабре 1994 года начался трудовой стаж новоиспечённого корреспондента Зои Петровны Ишковой в "Балашовской правде". Атмосфера в коллективе редакции была настолько комфортной и творческой, что Зоя Петровна недолго чувствовала себя новичком. Она получала задания, связанные с освещением работы учреждений образования и культуры, находила общий язык с работниками краеведческого музея и активистами школьных музеев боевой славы, преподавателями и студентами Балашовского филиала СГУ имени Н.Г. Чернышевского. Профессия учителя не могла не отразиться на творческой и организаторской деятельности корреспондента З.Ишковой. Она притягивала в редакцию газеты старшеклассников и студентов, стремящихся рассказывать ровесникам о школьной и студенческой жизни, своих увлечениях и поиске своего места в нашем неспокойном мире. Юноши и девушки, подростки обсуждали с Зоей Петровной темы и качество заметок, репортажей, интересных для молодёжной аудитории. Так само собой, конечно, при участи и наставника возникло предложение выпускать в "Балашовской правде" молодёжную страницу "МоСт". По сути, в газете под руководством Зои Петровны появился клуб для подростков и молодёжи, тянущихся к журналистике. Ребята настолько увлеклись творчеством в газете, что даже во время каникул приходили в редакцию, чтобы пообщаться, принести очередную заметку, напроситься на посильное задание, чтобы помочь газете, когда не хватало штатных сотрудников. Зоя Петровна умело направляла инициативу и творческую энергию своих питомцев им на пользу и на пользу газете. Так Маша Цыбанкова успешно подменяла корректора. Ольга Трушкина первые шаги в профессии журналиста делала не без участия Зои Петровны. "МоСт" стал хорошей школой для Александры Федориной и Александра Попова, Алексея Сараева и Александра Климушева.За 16 лет работы в редакции "Балашовской правды" корреспондент З.Ишкова добилась признания коллег и Союза журналистов. За цикл материалов о доме-музее купца Дьякова Зоя Петровна Ишкова стала лауреатом региональной премии "Золотое перо". За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и за вклад в развитие средств массовой информации З.П.Ишкова отмечена благодарственным письмом губернатора Саратовской области и почётными грамотами администрации Балашовского муниципального района. Коллеги ценят Зою Петровну за креативный подход к организации праздников для юбиляров и дней рождения газеты "Балашовская правда", которую она считает родной. Свой юбилейный день рождения Зоя Ишкова отмечает 25 января, в день рождения В.С.Высоцкого. Владимир Семёнович и Булат Шалвович - её любимые поэты. За праздничным столом прозвучит "надежды маленький оркестрик под управлением любви". Любви к земле и людям, с которыми связано так много счастливых моментов в жизни нашего коллеги и друга.