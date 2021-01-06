Ушел из жизни Анатолий Кузьмич Аносов Новости, Главные новости, Обратите внимание — 23-января-2021 — прочитано 32 раз Ушел из жизни Анатолий Кузьмич Аносов





Он неделю не дожил до своего 83-летия, ушел из жизни после тяжелой болезни, окруженный теплом и заботой своей семьи.

Старейший и один из лучших редакторов районной прессы, Анатолий Кузьмич Аносов оставил глубокий след в истории саратовской журналистики.

А.К. Аносов родился 3 февраля 1938 года в с. Клинцовка Пугачевского района Саратовской области. Закончил педагогический институт в Саратове, получил специальность «учитель русского языка и литературы». После службы в погранвойсках учился заочно, работал электромонтером на одном из саратовских заводов. Широкая эрудиция, жажда знаний, глубокий интерес к жизни привели в журналистику. Начал с литсотрудника в редакции газеты «Ленинец» Федоровского района, которая затем стала называться «Вперед». С этой редакцией и связана вся его дальнейшая творческая судьба. Работал ответственным секретарем, затем больше тридцати лет – редактором газеты, одной из самых лучших тогда по всем показателям: тиражи, обратная связь с читателями, экономика, победа в творческих конкурсах, атмосфера в коллективе.

Мы говорили о нем часто: «Стержневой человек!» Он был тонким аналитиком, умел увлечь коллектив новыми позитивными идеями, не боялся острых тем и никогда не сдавал своих. Сам Анатолий Кузьмич, будучи человеком живым и искренним, увлекал читателя своими любимыми темами: природа, краеведение, люди. Все его статьи – образец подлинного интереса, основанного на прочных знаниях жизни.

Был душой компании! Мягкий юмор, обаяние, острая наблюдательность, уважение к людям делали общение с ним незабываемым. Никто не знал наизусть столько стихов, как Анатолий Кузьмич. И читать их мог выразительно, красиво, ярко!

Районная пресса всегда, во все времена сильна была своей близостью к читателю. Газета «Вперед», благодаря лидерским талантам своего редактора, собравшего команду единомышленников, энтузиастов и профессионалов, была в центре жизни района и всегда любима своими читателями.

С уходом из жизни Заслуженного работника культуры РФ Анатолия Кузьмича Аносова наше журналистское сообщество потеряло не только «острый боевой штык», как в шутку говорил о журналистах наш друг Кузьмич. Стало меньше душевности, меньше сердечности, меньше истинного патриотизма к малой и большой Родине… Незаменимые люди есть. Таким был он. Таким останется в наших сердцах.

Для Анатолия Кузьмича Аносова важно было до конца своих дней ощущать себя членом Союза журналистов, в который вступил ещё в советские времена. Он сохранил верность журналистскому братству до конца жизни. Горячо говорил об этом с коллегами-ветеранами, когда пять лет назад мы отдыхали группой ветеранов в санатории Хвалынска «Пещера монаха». Его творческий вечер со стихами о Василии Теркине собрал самую большую аудиторию отдыхающих.

Будем помнить таким – Большой человек с Большим любящим сердцем. Светлая память.

Саратовское региональное отделение Союза журналистов России выражает глубокое соболезнование семье и друзьям А.К. Аносова.



С глубоким уважением

к памяти коллеги и друга

Лидия Златогорская



Он неделю не дожил до своего 83-летия, ушел из жизни после тяжелой болезни, окруженный теплом и заботой своей семьи.Старейший и один из лучших редакторов районной прессы, Анатолий Кузьмич Аносов оставил глубокий след в истории саратовской журналистики.А.К. Аносов родился 3 февраля 1938 года в с. Клинцовка Пугачевского района Саратовской области. Закончил педагогический институт в Саратове, получил специальность «учитель русского языка и литературы». После службы в погранвойсках учился заочно, работал электромонтером на одном из саратовских заводов. Широкая эрудиция, жажда знаний, глубокий интерес к жизни привели в журналистику. Начал с литсотрудника в редакции газеты «Ленинец» Федоровского района, которая затем стала называться «Вперед». С этой редакцией и связана вся его дальнейшая творческая судьба. Работал ответственным секретарем, затем больше тридцати лет – редактором газеты, одной из самых лучших тогда по всем показателям: тиражи, обратная связь с читателями, экономика, победа в творческих конкурсах, атмосфера в коллективе.Мы говорили о нем часто: «Стержневой человек!» Он был тонким аналитиком, умел увлечь коллектив новыми позитивными идеями, не боялся острых тем и никогда не сдавал своих. Сам Анатолий Кузьмич, будучи человеком живым и искренним, увлекал читателя своими любимыми темами: природа, краеведение, люди. Все его статьи – образец подлинного интереса, основанного на прочных знаниях жизни.Был душой компании! Мягкий юмор, обаяние, острая наблюдательность, уважение к людям делали общение с ним незабываемым. Никто не знал наизусть столько стихов, как Анатолий Кузьмич. И читать их мог выразительно, красиво, ярко!Районная пресса всегда, во все времена сильна была своей близостью к читателю. Газета «Вперед», благодаря лидерским талантам своего редактора, собравшего команду единомышленников, энтузиастов и профессионалов, была в центре жизни района и всегда любима своими читателями.С уходом из жизни Заслуженного работника культуры РФ Анатолия Кузьмича Аносова наше журналистское сообщество потеряло не только «острый боевой штык», как в шутку говорил о журналистах наш друг Кузьмич. Стало меньше душевности, меньше сердечности, меньше истинного патриотизма к малой и большой Родине… Незаменимые люди есть. Таким был он. Таким останется в наших сердцах.Для Анатолия Кузьмича Аносова важно было до конца своих дней ощущать себя членом Союза журналистов, в который вступил ещё в советские времена. Он сохранил верность журналистскому братству до конца жизни. Горячо говорил об этом с коллегами-ветеранами, когда пять лет назад мы отдыхали группой ветеранов в санатории Хвалынска «Пещера монаха». Его творческий вечер со стихами о Василии Теркине собрал самую большую аудиторию отдыхающих.Будем помнить таким – Большой человек с Большим любящим сердцем. Светлая память.Саратовское региональное отделение Союза журналистов России выражает глубокое соболезнование семье и друзьям А.К. Аносова.