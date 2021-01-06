Конкурс социальных проектов начинается 22 января. Новости, Главные новости, Обратите внимание, Конкурсы — 21-января-2021 — прочитано 149 раз Конкурс социальных проектов начинается 22 января.

Оператор конкурса на получение грантов на реализацию социальных проектов в саратовских СМИ в 2021 году – Саратовское региональное отделение Союза журналистов России – решением правления от 20 января объявляет старт четвертого по счету конкурса с 22 января 2021 года. Прием заявок начнется 25 января и завершится 3 февраля 2021 года включительно. Экспертный совет (конкурсная комиссия) до 19 февраля определит победителей.

Правление организации также приняло изменения в действующее Положение, с учетом сложившейся практики и изменений российского законодательства. Так, в перечень сведений заявителя включены такие критерии, как охват аудитории, объем софинансирования. Увеличен максимальный объем размера грантов радиостанций и информагентств. В Положении предусмотрена возможность заочной формы подведения итогов конкурса. Утверждены изменения в состав Экспертного совета.

Внесены изменения в грантовые направления, например, номинация «История. Традиции. Просвещение.» включает темы освещения подготовки к 60-летию полета в космос Ю.А. Гагарина.

Подробно с Положением о конкурсе можно ознакомиться здесь

Заседание правления прошло в дистанционном формате, с участием в голосовании 11 из 15 членов правления. Решение принято единогласно. Оператор конкурса на получение грантов на реализацию социальных проектов в саратовских СМИ в 2021 году – Саратовское региональное отделение Союза журналистов России – решением правления от 20 января объявляет старт четвертого по счету конкурса с 22 января 2021 года. Прием заявок начнется 25 января и завершится 3 февраля 2021 года включительно. Экспертный совет (конкурсная комиссия) до 19 февраля определит победителей.Правление организации также приняло изменения в действующее Положение, с учетом сложившейся практики и изменений российского законодательства. Так, в перечень сведений заявителя включены такие критерии, как охват аудитории, объем софинансирования. Увеличен максимальный объем размера грантов радиостанций и информагентств. В Положении предусмотрена возможность заочной формы подведения итогов конкурса. Утверждены изменения в состав Экспертного совета.Внесены изменения в грантовые направления, например, номинация «История. Традиции. Просвещение.» включает темы освещения подготовки к 60-летию полета в космос Ю.А. Гагарина.Заседание правления прошло в дистанционном формате, с участием в голосовании 11 из 15 членов правления. Решение принято единогласно.