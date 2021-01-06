О новой книге «Летописцы-Победители. Имена и судьбы» Новости, Главные новости, Обратите внимание — 18-января-2021 — прочитано 49 раз О новой книге «Летописцы-Победители. Имена и судьбы»

Добывшие перо жар-птицы

Саратовские коллеги вновь ошеломили нас, а мы, признаться, не отошли еще от впечатлений после первого тома. Презентабельная и объемная, почти в четыреста страниц вторая книга - лучшая память о защитниках Родины из когорты журналистов. Такое чувство, будто именно к своим саратовским потомкам обратился когда-то в своих стихах Константин Симонов: «Кто-нибудь услышит, кто-нибудь напишет, кто-нибудь помянет нас с тобой»…

Написали. Душой и сердцем. О чем очень откровенно и трогательно поведала во вступительной статье к книге председатель Союза журналистов Саратовской области, она же автор и руководитель уникального проекта Лидия Златогорская. Воочию, работа сделана неформально, от чистого сердца. Наши саратовские коллеги нашли время, а главное – желание увековечить память о журналистах-фронтовиках, занявшись не просто поисковой работой, но и параллельно проведением интересных и увлекательных акций, конкурса журналистского мастерства, общением с сочувствующими и понимающими пользователями социальных сетей.

Время беспощадно, ветераны уходят от нас, их остается совсем немного, поэтому так важно успеть сказать спасибо тем, кто сегодня еще рядом, важно помнить о тех, кого нет с нами. «Летописцы – победители» - это книга в благодарность им за жизнь и свободу. Эта память делает нас всех сильнее, помогает понять, насколько хрупок мир, как ценна каждая человеческая жизнь. И как важно сделать все, чтобы война не повторилась.

Полагаю, что, участвуя в данном проекте, саратовские коллеги, а также их близкие, другие многочисленные авторы - потомки героев вновь раскрывают себя. Некоторые строки воспоминаний обжигают сердце, каждая история – пронзительна. Здесь представлены сотни историй о героях, навсегда оставшихся в Бессмертном полку. На самом деле наши близкие живы до тех пор, пока мы помним о них.

Наверное, повезло саратовцам, что именно здесь в семье владельца писчебумажного магазина родился известный русский советский писатель и журналист, председатель Правления Союза писателей России Константин Федин, и именно отсюда им был взят старт в большую литературу и жизнь.

Своим, саратовским считают здесь и Константина Симонова, называя его «парнем из нашего города» (по названию его же пьесы), хотя родился он в Петрограде. Для себя читатели могут открыть много познавательного и любознательного в книге, найти то, что не всегда отыщешь даже в Интернете, библиотеке или еще где. По сути, представленная читателям новая книга – собеседник, друг, путеводитель, гид.

Трогает то, что саратовские журналисты проявляют неподдельный интерес ко всему и всем. Они не пропускают мимо себя знаковые события. Так, известный русский писатель, поэт, журналист и фотограф Илья Эренбург побывал в этих краях в 1941 году, будучи корреспондентом Совинформбюро. Он был на параде армии генерала Андерса, образованной из военнопленных поляков. Позднее, в 1951 году, встречался он с журналистами, писателями и работниками издательств Саратова в конференц-зале редакции газеты «Коммунист». Репортаж с этой встречи с фотографиями был размещен в местной газете. Теперь это стало и достоянием данной книги.

С коллегами из Саратова нас сдружили не только ежегодные фестивали СМИ в Сочи. Нас подружили книги саратовских коллег, если не сказать – связали, особенно последняя. С какой радостью мы обнаружили среди героев –победителя и выходца из Башкирии! Пусть всего в нескольких строках о нем, но это тоже память:

«Кутырев Николай Захарович. Родился в мае 1920 г. в Зианчуринском районе Башкирской АССР. С октября 1940г. – в Красной Армии. Участник Великой Отечественной войны. Был ранен и контужен. Награжден орденами Красной Звезды, Отечественной войны 1 и 11 степеней, медалями. С июня 1956г. по март 1958 г. – корреспондент Саратовского областного радио.

И вот летит уже от нас весточка в редакцию районной газеты «Зианчуринские зори», ее молодому редактору Виктории Демидовой (Куяновой): вы слышали-знали про такого солдата войны и нет ли у него там родственников? Как знать, может, мы и дополним сведения о нашем земляке в будущее издание саратовцев. А то, что появятся новые тома, нет в том ни малейшего сомнения.

В одном из замечательных очерков книги - «Сбежал на фронт мстить за отца», где рассказывается о 15-летнем сыне полка Виталие Лаврухине, сообщается, что в 1967 году в журнале «Волга» был опубликован его очерк «Перо жар-птицы». Коллеги из Саратова! Вы добились удачи и счастья – однозначно. Стоило вам захотеть – и вы добыли перо жар-птицы. Как и ваш юный герой. Поздравляем!

Мавлида ЯКУПОВА, ответственный секретарь Союза журналистов Республики Башкортостан.

Город Уфа. Саратовские коллеги вновь ошеломили нас, а мы, признаться, не отошли еще от впечатлений после первого тома. Презентабельная и объемная, почти в четыреста страниц вторая книга - лучшая память о защитниках Родины из когорты журналистов. Такое чувство, будто именно к своим саратовским потомкам обратился когда-то в своих стихах Константин Симонов: «Кто-нибудь услышит, кто-нибудь напишет, кто-нибудь помянет нас с тобой»…Написали. Душой и сердцем. О чем очень откровенно и трогательно поведала во вступительной статье к книге председатель Союза журналистов Саратовской области, она же автор и руководитель уникального проекта Лидия Златогорская. Воочию, работа сделана неформально, от чистого сердца. Наши саратовские коллеги нашли время, а главное – желание увековечить память о журналистах-фронтовиках, занявшись не просто поисковой работой, но и параллельно проведением интересных и увлекательных акций, конкурса журналистского мастерства, общением с сочувствующими и понимающими пользователями социальных сетей.Время беспощадно, ветераны уходят от нас, их остается совсем немного, поэтому так важно успеть сказать спасибо тем, кто сегодня еще рядом, важно помнить о тех, кого нет с нами. «Летописцы – победители» - это книга в благодарность им за жизнь и свободу. Эта память делает нас всех сильнее, помогает понять, насколько хрупок мир, как ценна каждая человеческая жизнь. И как важно сделать все, чтобы война не повторилась.Полагаю, что, участвуя в данном проекте, саратовские коллеги, а также их близкие, другие многочисленные авторы - потомки героев вновь раскрывают себя. Некоторые строки воспоминаний обжигают сердце, каждая история – пронзительна. Здесь представлены сотни историй о героях, навсегда оставшихся в Бессмертном полку. На самом деле наши близкие живы до тех пор, пока мы помним о них.Наверное, повезло саратовцам, что именно здесь в семье владельца писчебумажного магазина родился известный русский советский писатель и журналист, председатель Правления Союза писателей России Константин Федин, и именно отсюда им был взят старт в большую литературу и жизнь.Своим, саратовским считают здесь и Константина Симонова, называя его «парнем из нашего города» (по названию его же пьесы), хотя родился он в Петрограде. Для себя читатели могут открыть много познавательного и любознательного в книге, найти то, что не всегда отыщешь даже в Интернете, библиотеке или еще где. По сути, представленная читателям новая книга – собеседник, друг, путеводитель, гид.Трогает то, что саратовские журналисты проявляют неподдельный интерес ко всему и всем. Они не пропускают мимо себя знаковые события. Так, известный русский писатель, поэт, журналист и фотограф Илья Эренбург побывал в этих краях в 1941 году, будучи корреспондентом Совинформбюро. Он был на параде армии генерала Андерса, образованной из военнопленных поляков. Позднее, в 1951 году, встречался он с журналистами, писателями и работниками издательств Саратова в конференц-зале редакции газеты «Коммунист». Репортаж с этой встречи с фотографиями был размещен в местной газете. Теперь это стало и достоянием данной книги.С коллегами из Саратова нас сдружили не только ежегодные фестивали СМИ в Сочи. Нас подружили книги саратовских коллег, если не сказать – связали, особенно последняя. С какой радостью мы обнаружили среди героев –победителя и выходца из Башкирии! Пусть всего в нескольких строках о нем, но это тоже память:«Кутырев Николай Захарович. Родился в мае 1920 г. в Зианчуринском районе Башкирской АССР. С октября 1940г. – в Красной Армии. Участник Великой Отечественной войны. Был ранен и контужен. Награжден орденами Красной Звезды, Отечественной войны 1 и 11 степеней, медалями. С июня 1956г. по март 1958 г. – корреспондент Саратовского областного радио.И вот летит уже от нас весточка в редакцию районной газеты «Зианчуринские зори», ее молодому редактору Виктории Демидовой (Куяновой): вы слышали-знали про такого солдата войны и нет ли у него там родственников? Как знать, может, мы и дополним сведения о нашем земляке в будущее издание саратовцев. А то, что появятся новые тома, нет в том ни малейшего сомнения.В одном из замечательных очерков книги - «Сбежал на фронт мстить за отца», где рассказывается о 15-летнем сыне полка Виталие Лаврухине, сообщается, что в 1967 году в журнале «Волга» был опубликован его очерк «Перо жар-птицы». Коллеги из Саратова! Вы добились удачи и счастья – однозначно. Стоило вам захотеть – и вы добыли перо жар-птицы. Как и ваш юный герой. Поздравляем!