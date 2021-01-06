ДРУЗЬЯ МОИ, ПРЕКРАСЕН НАШ СОЮЗ! Новости, Главные новости, Обратите внимание — 18-января-2021 — прочитано 69 раз ДРУЗЬЯ МОИ, ПРЕКРАСЕН НАШ СОЮЗ!



Под Новый год 18 ветеранов журналистики Саратовской области получили от Союза журналистов России посылки с набором продуктов весом 7 килограммов! Эта благотворительная акция прошла по всей России и вызвала добрый отклик наших коллег. Один из откликов от Лидии Гнутовой мы публикуем



В последнее время я частенько невольно становлюсь свидетелем диалогов пожилых людей. Разговоры заканчиваются обычно такими словами: «Да кому мы теперь нужны?! Когда работали, совсем другое отношение было, а сейчас…» И становится обидно за поколение, которое отдало производству не один десяток лет.

Журналист – профессия особенная. Мы, старшее поколение, всегда старались делать добро и быть непримиримы к тому, что приносило нашим читателям зло, какие-либо несчастья. Самой большой наградой для журналиста было то, что через десять лет люди тебя помнят, помнят за помощь, сочувствие в трудный период жизни.

Вспоминаю случай, когда к нам в редакцию обратилась пожилая женщина, у которой погиб сын. Он работал водителем К-700, трактор был ещё не старый, бегал исправно, однако что-то случилось с тормозами. Но бригадир механизаторов приказал водителю перевезти какой-то груз. Тракторист вынужден был подчиниться, но когда переезжал железнодорожный путь в Краснокутском районе, машина заглохла. Водитель до последнего старался съехать с полотна, но бесполезно. Поезд сбил трактор, механизатор погиб.

Трагедию постарались замять, а главное, пожилая мать погибшего не могла получить страховку за сына, которая ей полагалась по договору со страховой компанией. Она прошла все инстанции, но везде получила отказ. Тогда я вместе с пострадавшей составила прошение в Москву, кроме того, в газете была опубликована статья. «Борьба» была долгой, но справедливость восторжествовала, мать погибшего получила деньги, по тем временам немалые. Я в это время находилась в Саратовской областной больнице, но мне передали её слова. «Я буду молиться за вашу дочку» - так сказала она моей маме. Может быть, эта благодарность за добро помогла мне тогда выжить. И подобных случаев в моей журналистской практике было немало. Думаю, что и у моих коллег - ровесников нашей бурной молодости, их хватало.

Конечно, нам, так же как и пенсионерам других профессий, приятно, когда о нас есть кому вспомнить из числа «руководящих» кадров. И вот такой пример.

В канун нашего профессионального праздника – Дня российской печати – Союз журналистов России (председатель В. Г. Соловьёв) прислал из Москвы в адрес нашей региональной журналистской организации (председатель Л. Н. Златогорская) для саратовских журналистов-пенсионеров скромные подарки – набор продуктов. Все, кто их получил, благодарны такому вниманию. Мы, конечно, не голодаем, мне, например, не мешало бы похудеть. Просто приятно сознавать, что мы «не одиноки в этом мире» и, слава Богу, не говорим: «Кому мы теперь нужны…»

Многие из нас состоят в Союзе чуть ли не полвека. Так, моё членство – 45 лет. Энгельсские журналисты всегда находили и находят поддержку в региональном отделении Союза журналистов России, благодарны её председателю Л. Н. Златогорской, членам правления. Пусть никакое «цунами» не разрушит наш союз верных своей профессии борзописцев. С праздником, дорогие коллеги, здоровья вам и продолжать сотрудничать с редакциями, продолжайте творить добро.

Лидия ГНУТОВА,

ветеран журналистики Под Новый год 18 ветеранов журналистики Саратовской области получили от Союза журналистов России посылки с набором продуктов весом 7 килограммов! Эта благотворительная акция прошла по всей России и вызвала добрый отклик наших коллег. Один из откликов от Лидии Гнутовой мы публикуемВ последнее время я частенько невольно становлюсь свидетелем диалогов пожилых людей. Разговоры заканчиваются обычно такими словами: «Да кому мы теперь нужны?! Когда работали, совсем другое отношение было, а сейчас…» И становится обидно за поколение, которое отдало производству не один десяток лет.Журналист – профессия особенная. Мы, старшее поколение, всегда старались делать добро и быть непримиримы к тому, что приносило нашим читателям зло, какие-либо несчастья. Самой большой наградой для журналиста было то, что через десять лет люди тебя помнят, помнят за помощь, сочувствие в трудный период жизни.Вспоминаю случай, когда к нам в редакцию обратилась пожилая женщина, у которой погиб сын. Он работал водителем К-700, трактор был ещё не старый, бегал исправно, однако что-то случилось с тормозами. Но бригадир механизаторов приказал водителю перевезти какой-то груз. Тракторист вынужден был подчиниться, но когда переезжал железнодорожный путь в Краснокутском районе, машина заглохла. Водитель до последнего старался съехать с полотна, но бесполезно. Поезд сбил трактор, механизатор погиб.Трагедию постарались замять, а главное, пожилая мать погибшего не могла получить страховку за сына, которая ей полагалась по договору со страховой компанией. Она прошла все инстанции, но везде получила отказ. Тогда я вместе с пострадавшей составила прошение в Москву, кроме того, в газете была опубликована статья. «Борьба» была долгой, но справедливость восторжествовала, мать погибшего получила деньги, по тем временам немалые. Я в это время находилась в Саратовской областной больнице, но мне передали её слова. «Я буду молиться за вашу дочку» - так сказала она моей маме. Может быть, эта благодарность за добро помогла мне тогда выжить. И подобных случаев в моей журналистской практике было немало. Думаю, что и у моих коллег - ровесников нашей бурной молодости, их хватало.Конечно, нам, так же как и пенсионерам других профессий, приятно, когда о нас есть кому вспомнить из числа «руководящих» кадров. И вот такой пример.В канун нашего профессионального праздника – Дня российской печати – Союз журналистов России (председатель В. Г. Соловьёв) прислал из Москвы в адрес нашей региональной журналистской организации (председатель Л. Н. Златогорская) для саратовских журналистов-пенсионеров скромные подарки – набор продуктов. Все, кто их получил, благодарны такому вниманию. Мы, конечно, не голодаем, мне, например, не мешало бы похудеть. Просто приятно сознавать, что мы «не одиноки в этом мире» и, слава Богу, не говорим: «Кому мы теперь нужны…»Многие из нас состоят в Союзе чуть ли не полвека. Так, моё членство – 45 лет. Энгельсские журналисты всегда находили и находят поддержку в региональном отделении Союза журналистов России, благодарны её председателю Л. Н. Златогорской, членам правления. Пусть никакое «цунами» не разрушит наш союз верных своей профессии борзописцев. С праздником, дорогие коллеги, здоровья вам и продолжать сотрудничать с редакциями, продолжайте творить добро.