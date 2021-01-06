Мы получили подарок наших саратовских коллег – книгу о воинах-саратовцах Новости, Главные новости, Летописцы-Победители. Имена и судьбы. — 16-января-2021 — прочитано 39 раз

Нашли в ней очень интересную информацию, которая послужит основой для нашей будущей публикации - о том, как два солдата из бывших пленных арестовали Гиммлера: один из них рязанец. Что, собственно, не удивительно : воевала вместе вся страна. Есть и другие интересные факты, которые могут стать продолжением начатой вами темы.

Еще раз спасибо за книгу, поклон за ваш труд над ее выпуском.

Новых творческих удач!

С уважением, Галина Зайцева ,председатель Рязанского регионального

отделения Союза журналистов России

Мы получили подарок наших саратовских коллег – книгу о воинах-саратовцах. Спасибо! Вы провели просто титаническую работу. А самое главное- очень нужную. Важно сохранить память для потомков, чтобы они достоверно знали о славном прошлом своей страны, о своих земляках.Нашли в ней очень интересную информацию, которая послужит основой для нашей будущей публикации - о том, как два солдата из бывших пленных арестовали Гиммлера: один из них рязанец. Что, собственно, не удивительно : воевала вместе вся страна. Есть и другие интересные факты, которые могут стать продолжением начатой вами темы.Еще раз спасибо за книгу, поклон за ваш труд над ее выпуском.