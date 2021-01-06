Взгляд сквозь время Новости, Главные новости, Обратите внимание, Конкурсы, Летописцы-Победители. Имена и судьбы. — 20-декабря-2020 — прочитано 74 раз Взгляд сквозь время



Восьмой год подряд в конце декабря в Аркадаке прошла историко- краеведческая конференция.

Инициатор и организатор – коллектив муниципальной газеты «Сельская новь».

Каким было Аркадакское Прихоперье десяток веков назад? Что здесь было и кто жил на этой земле? Какие люди ее обустраивали и кто они, какого рода – племени? Впервые разбудив дух поиска, журналисты скромной районной газеты не дают ему угаснуть. Палеонтологи, историки, краеведы, юные следопыты, журналисты продолжают свои поиски и есть результаты! Так, например, за эти годы удалось восстановить биографии 14 Героев Советского Союза.

В год 75-летия, год Памяти и Славы, программа ежегодной конференции значительно изменилась тематически – в пользу сообщений и докладов к юбилею Великой Победы. Участие Саратовского регионального отделения СЖР в конференции было также предопределено творческими связями и поисками лучших практик муниципальной прессы.

В реализации проекта журналисты Прихоперья «Летописцы – Победители. Имена и судьбы» приняли самое активное участие. Они пополнили сборник статей о земляках – журналистах, фронтовиках прекрасными статьями профессионалов – Ольги Хмельновой, Олега Косенкова.

По завершению проекта с книгами для авторов и редакций муниципальных газет, в семьи героев публикаций, для глав администраций Аркадакского, Ртищевского, Турковского, Балашовского, Калининского, Лысогорского района группа Саратовских журналистов прибыла в Аркадак. Поездка состоялась при поддержке телекомпании «ГТРК Саратов». Мы Подвели итоги проекта, главное достижение которого – желание увековечить память о поколении Победителей, о саратовских журналистах фронтовиках, о времени мужественных и стойких.

Церемония вручения Благодарственных писем авторам, руководителям СМИ, главам районов была очень положительно воспринята участниками конференции. Аплодисменты заслужили так же восемь внештатных авторов газеты «Сельская жизнь», получивших Благодарственные письма Союза журналистов за активное сотрудничество с газетой.

Содержательно выступил на конференции учитель истории средней школы села Семёновки Владимир Быков. В школе уже есть целое краеведческое общество, которое проявляет большое желание заглянуть в глубь веков родного края. Каждое лето участие в экспедициях приносит свои плоды.

Самым ярким открытием года было восстановление имен погибших в октябре 1942 года в результате воздушного боя летчиков близ села Красный Яр. Все эти годы жители близлежащих сел ухаживали за братской могилой. Но вот только в 2020 году поисковому отряду «Рубеж» города Балашова, благодаря усилиям краеведов Аркадакского, Турковского, Балашовского, Ртищевского районов удалось восстановить имена героически погибших летчиков. О том, как проходили поиски, рассказал руководитель поискового отряда «Рубеж» Алексей Булгаков.

Еще больше эмоций у собравшихся вызвал просмотр документального фильма «Погибшие в небе за Родину», повествующего об этапах поисковой работы по установлению имен экипажа Краснопольского. Фильм создан журналистом газеты «Город» Олегом Косенковым и его дочерью Дашей- студенткой Института филологии и журналистики СГУ.

Чем наше слово отзовется? Елена Курилова, заведующая отделом информации и общественных связей администрации Аркадакского района, так же взволнованная просмотром фильма, поблагодарила поисковиков, журналистов, всех неравнодушных земляков за огромную работу по восстановлению имен героев Великой Отечественной войны. По решению правительства Саратовской области на месте захоронения погибших летчиков будет установлен обелиск.

К могиле летчикам за селом, на холме под большой ивой никогда не зарастала тропа. Стар и млад со времен войны шли люди из ближайших сел, чтобы поклониться безымянным героям. Несли простые ромашки, пучки вербы, красили весной оградку, бабушки шли с иконами… Нельзя было без волнения слушать детские воспоминания учителя из села Баклуши Зои Толкачевой. Каждый член семьи в военное время молился за сохранение жизни родных, или оплакивал гибель близких, потому и тропки не зарастали сюда, к летчикам.

Такая насыщенная эмоционально и богатая фактическим материалом получилась очередная конференция в Аркадаке.

Заглянули в глубь веков, увидели, как в зеркале, и свою ближайшую историю, испытали гордость за соотечественников и за молодежь, умеющую нести память поколений дальше…

Еще раз осознали важность и своевременность проекта, в котором объединились опыт, знания, профессионализм многих саратовских журналистов. Проект поддержан Фондом президентских грантов.

Лидия Златогорская,

Заслуженный журналист России













Инициатор и организатор – коллектив муниципальной газеты «Сельская новь».Каким было Аркадакское Прихоперье десяток веков назад? Что здесь было и кто жил на этой земле? Какие люди ее обустраивали и кто они, какого рода – племени? Впервые разбудив дух поиска, журналисты скромной районной газеты не дают ему угаснуть. Палеонтологи, историки, краеведы, юные следопыты, журналисты продолжают свои поиски и есть результаты! Так, например, за эти годы удалось восстановить биографии 14 Героев Советского Союза.В год 75-летия, год Памяти и Славы, программа ежегодной конференции значительно изменилась тематически – в пользу сообщений и докладов к юбилею Великой Победы. Участие Саратовского регионального отделения СЖР в конференции было также предопределено творческими связями и поисками лучших практик муниципальной прессы.В реализации проекта журналисты Прихоперья «Летописцы – Победители. Имена и судьбы» приняли самое активное участие. Они пополнили сборник статей о земляках – журналистах, фронтовиках прекрасными статьями профессионалов – Ольги Хмельновой, Олега Косенкова.По завершению проекта с книгами для авторов и редакций муниципальных газет, в семьи героев публикаций, для глав администраций Аркадакского, Ртищевского, Турковского, Балашовского, Калининского, Лысогорского района группа Саратовских журналистов прибыла в Аркадак. Поездка состоялась при поддержке телекомпании «ГТРК Саратов». Мы Подвели итоги проекта, главное достижение которого – желание увековечить память о поколении Победителей, о саратовских журналистах фронтовиках, о времени мужественных и стойких.Церемония вручения Благодарственных писем авторам, руководителям СМИ, главам районов была очень положительно воспринята участниками конференции. Аплодисменты заслужили так же восемь внештатных авторов газеты «Сельская жизнь», получивших Благодарственные письма Союза журналистов за активное сотрудничество с газетой.Содержательно выступил на конференции учитель истории средней школы села Семёновки Владимир Быков. В школе уже есть целое краеведческое общество, которое проявляет большое желание заглянуть в глубь веков родного края. Каждое лето участие в экспедициях приносит свои плоды.Самым ярким открытием года было восстановление имен погибших в октябре 1942 года в результате воздушного боя летчиков близ села Красный Яр. Все эти годы жители близлежащих сел ухаживали за братской могилой. Но вот только в 2020 году поисковому отряду «Рубеж» города Балашова, благодаря усилиям краеведов Аркадакского, Турковского, Балашовского, Ртищевского районов удалось восстановить имена героически погибших летчиков. О том, как проходили поиски, рассказал руководитель поискового отряда «Рубеж» Алексей Булгаков.Еще больше эмоций у собравшихся вызвал просмотр документального фильма «Погибшие в небе за Родину», повествующего об этапах поисковой работы по установлению имен экипажа Краснопольского. Фильм создан журналистом газеты «Город» Олегом Косенковым и его дочерью Дашей- студенткой Института филологии и журналистики СГУ.Чем наше слово отзовется? Елена Курилова, заведующая отделом информации и общественных связей администрации Аркадакского района, так же взволнованная просмотром фильма, поблагодарила поисковиков, журналистов, всех неравнодушных земляков за огромную работу по восстановлению имен героев Великой Отечественной войны. По решению правительства Саратовской области на месте захоронения погибших летчиков будет установлен обелиск.К могиле летчикам за селом, на холме под большой ивой никогда не зарастала тропа. Стар и млад со времен войны шли люди из ближайших сел, чтобы поклониться безымянным героям. Несли простые ромашки, пучки вербы, красили весной оградку, бабушки шли с иконами… Нельзя было без волнения слушать детские воспоминания учителя из села Баклуши Зои Толкачевой. Каждый член семьи в военное время молился за сохранение жизни родных, или оплакивал гибель близких, потому и тропки не зарастали сюда, к летчикам.Такая насыщенная эмоционально и богатая фактическим материалом получилась очередная конференция в Аркадаке.Заглянули в глубь веков, увидели, как в зеркале, и свою ближайшую историю, испытали гордость за соотечественников и за молодежь, умеющую нести память поколений дальше…Еще раз осознали важность и своевременность проекта, в котором объединились опыт, знания, профессионализм многих саратовских журналистов.