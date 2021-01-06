И ШЛИ ПО ВОЛГЕ ПАРОХОДЫ Новости, Главные новости, Обратите внимание — 6-января-2021 — прочитано 139 раз «И ШЛИ ПО ВОЛГЕ ПАРОХОДЫ»



Дорогие друзья!



Благодарим Вас за просмотры нашего фильма «И шли по Волге пароходы»! Первую серию фильма за несколько месяцев посмотрели четыре тысячи человек! Это для нас рекорд! Зрители пишут слова благодарности и оставляют только положительные отзывы.

Вниманию тех, кто пока не видел фильм, мы предлагаем две серии фильма «И шли по Волге пароходы», которые были созданы в этом году небольшой группой энтузиастов. Материалы, которые легли в основу фильмов, в течение многих лет собирали несколько человек. Это, прежде всего, Виктор Владимирович Лисин, сумевший пронести любовь к Волге через весь свой жизненный путь, и сохранивший фотоархив своего дяди Виктора Ивановича Баландина, в котором несколько тысяч (!) фотографий пароходов и волжских берегов. В архиве семьи Лисиных – старинная карта Волги, дореволюционные открытки, расписания волжских пассажирских линий и другие материалы. Они также используются в фильме.

В начале 1990-х годов Виктор Владимирович Лисин вместе с Ниной Георгиевной Пенькевич (Печенюк) создали большой альбом «Из истории Волжского пассажирского флота». В нём они проследили историю волжского пароходства, основываясь на дореволюционных публикациях и путеводителях, которые Нина Георгиевна изучала и конспектировала в свободное от работы время. Альбом содержит фотографии пароходов и пояснения к ним, напечатанные на пишущей машинке с кареткой большого формата – такова была техника того времени.

В 1996 году саратовский краевед Владимир Михайлович Цыбин выпустил книгу «Пароход на Волге», которая имела большой успех, а сейчас является библиографической редкостью.

На основе этих двух источников (альбома «Из истории Волжского пассажирского флота» и книги «Пароход на Волге») В.В. Лисин написал сценарий фильма «И шли по Волге пароходы». Эта работа оказалась последней в его жизни, закончили её его друзья. Над фильмом работали Нина Пенькевич (сценарий), Алексей Герасимов (озвучивание), Николай Старостин (режиссер виодеоряда), Нелля Безбородова (звукооператор) и дочь Татьяна Лисина.

Эта же съёмочная группа (к которой в качестве редактора присоединился Алексей Голицын) выпустила второй фильм из серии «И шли по Волге пароходы», который получил название «Суровые берега». В нём отражена самоотверженная работа волжских речников во время Гражданской и Великой Отечественной войны, когда им приходилось проводить свои суда между падающими с неба бомбами и снарядами, выпущенными из немецких орудий, рассказывается о героях-капитанах, в том числе о замечательном профессионале, саратовском капитане Иване Яковлевиче Каперине. В фильме отражено также строительство канала имени Москвы и гидростанций на верхней Волге.

На Семнадцатом Международном кинофестивале документальной мелодрамы «Саратовские страдания» авторский коллектив фильмов «И шли по Волге пароходы» был удостоен Специальным дипломом «За чуткое отношение к истории страны, края, семьи».

В настоящее время идёт работа над третьей серией фильма.

Вы сможете посмотреть фильмы, пройдя по следующим ссылкам:

Фильм 1-й:

Фильм 2-й:

Член Союза журналистов России

Татьяна Лисина

Благодарим Вас за просмотры нашего фильма «И шли по Волге пароходы»! Первую серию фильма за несколько месяцев посмотрели четыре тысячи человек! Это для нас рекорд! Зрители пишут слова благодарности и оставляют только положительные отзывы.Вниманию тех, кто пока не видел фильм, мы предлагаем две серии фильма «И шли по Волге пароходы», которые были созданы в этом году небольшой группой энтузиастов. Материалы, которые легли в основу фильмов, в течение многих лет собирали несколько человек. Это, прежде всего, Виктор Владимирович Лисин, сумевший пронести любовь к Волге через весь свой жизненный путь, и сохранивший фотоархив своего дяди Виктора Ивановича Баландина, в котором несколько тысяч (!) фотографий пароходов и волжских берегов. В архиве семьи Лисиных – старинная карта Волги, дореволюционные открытки, расписания волжских пассажирских линий и другие материалы. Они также используются в фильме.В начале 1990-х годов Виктор Владимирович Лисин вместе с Ниной Георгиевной Пенькевич (Печенюк) создали большой альбом «Из истории Волжского пассажирского флота». В нём они проследили историю волжского пароходства, основываясь на дореволюционных публикациях и путеводителях, которые Нина Георгиевна изучала и конспектировала в свободное от работы время. Альбом содержит фотографии пароходов и пояснения к ним, напечатанные на пишущей машинке с кареткой большого формата – такова была техника того времени.В 1996 году саратовский краевед Владимир Михайлович Цыбин выпустил книгу «Пароход на Волге», которая имела большой успех, а сейчас является библиографической редкостью.На основе этих двух источников (альбома «Из истории Волжского пассажирского флота» и книги «Пароход на Волге») В.В. Лисин написал сценарий фильма «И шли по Волге пароходы». Эта работа оказалась последней в его жизни, закончили её его друзья. Над фильмом работали Нина Пенькевич (сценарий), Алексей Герасимов (озвучивание), Николай Старостин (режиссер виодеоряда), Нелля Безбородова (звукооператор) и дочь Татьяна Лисина.Эта же съёмочная группа (к которой в качестве редактора присоединился Алексей Голицын) выпустила второй фильм из серии «И шли по Волге пароходы», который получил название «Суровые берега». В нём отражена самоотверженная работа волжских речников во время Гражданской и Великой Отечественной войны, когда им приходилось проводить свои суда между падающими с неба бомбами и снарядами, выпущенными из немецких орудий, рассказывается о героях-капитанах, в том числе о замечательном профессионале, саратовском капитане Иване Яковлевиче Каперине. В фильме отражено также строительство канала имени Москвы и гидростанций на верхней Волге.На Семнадцатом Международном кинофестивале документальной мелодрамы «Саратовские страдания» авторский коллектив фильмов «И шли по Волге пароходы» был удостоен Специальным дипломом «За чуткое отношение к истории страны, края, семьи».В настоящее время идёт работа над третьей серией фильма.Вы сможете посмотреть фильмы, пройдя по следующим ссылкам:Фильм 1-й: https://youtu.be/q3SwdHyLyPA Фильм 2-й: https://youtu.be/2ecrDv4SHj0