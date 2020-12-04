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30-декабря-2020 — прочитано 74 раз- я всегда с сомнением относилась к статьям, начинающимся с этих слов, считая их просто красивым оборотом. Но сегодня могу с чистым сердцем сказать: «Мне посчастливилось принять участие в работе жюри XX Подробнее...
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Золотые перья среди участников конкурса «Серебряные перья Губернии»
Новости, Главные новости, Обратите внимание, Конкурсы — 30-декабря-2020 — прочитано 74 раз
Золотые перья
среди участников конкурса
«Серебряные перья Губернии»
Мне посчастливилось
- я всегда с сомнением относилась к статьям, начинающимся с этих слов, считая их просто красивым оборотом. Но сегодня могу с чистым сердцем сказать: «Мне посчастливилось принять участие в работе жюри XX областного заочного конкурса юных журналистов «Серебряное перо Губернии». Потому что получила несказанное удовольствие, читая работы тех, кто, надеюсь, придет к нам на смену. Радостно сознавать, что, несмотря на засилье компьютерных игр и интенсивную промывку детских мозгов сомнительными сайтами доморощенных блогеров, среди молодежи есть те, кто дружит с хорошей литературой, благодаря чему вырабатывает собственный литературный стиль, в совершенстве владеет родным языком, умеет не просто грамотно выражать свои мысли, но и осмеливается иметь собственное мнение.
Отрадно, что отличные работы прислали не только воспитанники саратовских гимназий, и лицеев, но и ребята из районных центров и сельской глубинки, что в Доме детского творчества поселка Ивантеевка работает творческое объединение «Мир слова», в школе №6 города Вольска – кружок «Юный журналист», а в Центре дополнительного образования города Балаково – целая школа юного журналиста.
На конкурс прислано столько интересных работ, что было не просто назвать победителей.
Среди участников – юные корреспонденты от 10 до 18 лет. В номинации «Газетная статья» было прислано 90 работ. И не всегда работы младших были слабее старших, порой даже наоборот, старшеклассники уступали тем, кто помладше – в раскрытии темы, эмоциональности, композиции материала.
Мне довелось прочитать 54 работы. И говорить я могу лишь об этой части. Среди них больше десятка тех, которым я дала бы первое место. Хорошо, что учредители конкурса выделили лучших по возрастам, жанрам, темам, что позволило отметить всех достойных.
Чьи работы понравились лично мне?
В номинации «Моя семья – частица России» я бы выделила статью Валерии Корчагиной, ученицы 6 класса средней школы села Дмитриевка Новоузенского района, которую она посвятила своему прадеду, погибшему на войне. Это не просто пересказ биографии и боевого пути воина. Это рассказ-размышление о том, что пришлось пережить стране и ее людям на примере одного человека, отдавшего жизнь за Родину. Особенно тронули слова: «Не было ни званий, ни наград, не было встречи с Победой в 45-ом, когда его земляки и однополчане, пришедшие с войны, рассказали о нем его вдове. Все осталось там, в окопах Сталинграда.» Если это авторские слова, то – молодец! Это искорка таланта. Про войну столько написано, что, казалось бы, какие новые слова можно ещё найти? Но вот эта фраза: « …не было встречи с Победой в 45-м…» - это такая авторская удача! Пусть даже я ошибаюсь и так уже кто-то говорил до Валерии. В конце-концов, у нас всего семь нот, но «мелодия», которую создала шестиклассница из села Дмитриевка, звучит оригинально и талантливо! И я рада, что жюри согласилось со мной, присудив девочке первое место в своей номинации и возрастной категории.
Вот этой оригинальности, отхода от шаблонов, умения избежать общих слов и избитых рассуждений так не хватало значительной части авторов. Извиняет то, что это юные корреспонденты и все еще у них впереди. Если им повезет с наставником, они научатся писать в газету – способности для этого у них есть!
Про наставников…
Среди конкурсных материалов немало тех, что можно сразу ставить на газетную полосу.
Прочитав работы Льва Артёменко (гимназия №87, 5 «Б» класс, Саратов), Арины Плаксиной (лицей №47, 7 «А» класс, Саратов), Анжелики Прокопенко (школа села Пигари Озинского района), Елизаветы Чепухалиной и Дарины Немцевой (школа юного журналиста МАУДО ЦДО, Балаково) Анны Каримовой (школа №1, 11 «Б» класс,
Калининск), Ивана Маскаева (школа №71, 10 класс, Саратов), сделала себе пометку: «можно печатать». Видно, что детей целенаправленно обучали газетным жанрам, учили, как писать именно статью в газету.
Но, к сожалению, встречались и просто доклады по краеведению. В одной работе даже «План» в чистом виде присутствует и «Список использованной литературы». Извините, но я даже не стала ее оценивать – работа совершенно не соответствует задачам конкурса.
Вот тут и хочется поговорить о тех, кто рядом с молодым дарованием. Меня покорили литературные способности Алины Карнауховой, ученицы 6 класса села Новосельское Аркадакского района и Миланы Пресняковой, учащейся 8 класса «Лицея математики и информатики» города Саратова. У девочек хороший литературный стиль, развитое чувство языка, умение создать сюжет, который заинтересует читателя, но … то, что прислали на конкурс – это не газетные статьи, это прозаические произведения, и посылать их нужно на другие конкурсы, где, несомненно, авторы будут отмечены. А сейчас их работы могут быть опубликованы в газете, но только на «Литературной странице», что в современной периодической печати встречается не часто.
То есть преподаватель, привлекший ребенка к конкурсу, сам не четко представляет, что такое газетные жанры, либо работа прислана для галочки по принципу главное - участие. Жалко таких детей – от них можно ждать большего, просто их не научили.
Можно еще несколько советов конкурсантам?
Одна из главных ошибок авторов – увлечение простым линейным изложением биографии героя – это сразу же отбрасывает работу в число ординарных. В материале мало перечислить факты из жизни своего героя, в нем должно быть выражено отношение автора к теме работы, причем не прямолинейное – к выводам читатель должен прийти сам. И убедить его нужно не общими словами, а рассказом о своем герое.
К конкурсным работам – особые требования. Одно из первых – качество языка, литературный стиль. Чтобы победить в творческом конкурсе, мало писать грамотно, должны быть стилистические изюминки, находки. Это могут быть особенности композиции, оригинальность подачи материала, позиция автора.
Не менее важен заголовок. В газете читатель (а теперь и в интернете!) начинает просматривать страницу с заголовков и в первую очередь читает тот материал, что зацепил заголовком. К сожалению, среди конкурсных работ очень мало с интересными заголовками.
В работах много общих слов. Они оправданны в школьном сочинении, в докладе по истории или краеведению. В газетной статье этого никто читать не будет. Вместо обобщающих абзацев про, допустим, Победу, для начала статьи лучше поискать пару фраз, которые сразу зацепят читателя и заставят его прочитать именно ваш материал (при современном обилии информации за читателя нужно бороться!)
О частых ошибках
Большинство участников конкурса пишут сначала фамилию своего героя, а потом имя, но в литературных текстах и в публицистике вначале пишется имя, а потом фамилия! Написание сначала фамилии, а потом имени и отчества, практикуется в документообороте, а в газете – только в некрологах, либо в объявлении «Их разыскивает милиция». Как правило, учителя литературы, консультирующие участника конкурса, не обращают на это внимание, ведь сами всегда сначала говорят фамилию, а потом имя ученика. Между тем, общепринято: Александр Сергеевич Пушки, Лев Николаевич Толстой, Валентин Распутин, Александр Солженицин, Владимир Путин, Евгений Примаков… А обратите внимание на то, как объявляют артистов: Алла Пугачева, Иосиф Кобзон, Егор Крид, Вячеслав Бутусов. Правда, сейчас они (певцы) уже обходятся без фамилий: Валерия, Земфира… Пожалуйста, обратите на это внимание в работах детей – это уровень культуры литератора и журналиста.
Еще об одной традиции в публицистических (газетных) текстах: часто встречались такие написания: «16 тыс. человек …» в литературных текстах не употребляются общепринятые сокращения: даже г. Саратов, 5 т – мы пишем «город Саратов», «пять тонн» и т.п. слово «тысяча» в том числе.
«Режет глаз» написание: «…проводятся встречи с ветеранами ВОВ…» – в творческих работах такие сокращения не желательны. На мой счет, из уважения к ветеранам можно потратить несколько секунд и написать эти слова полностью.
И хотелось бы попросить некоторых авторов повнимательнее читать свои работы – много опечаток и даже ошибок, многие не дружат с запятыми, не следят за пробелами – сливаются целые предложения. У ребенка есть руководитель, чтобы предупредить такие погрешности.
Не всегда все в порядке с терминологией и фактами. Вот, примеры:
…Наградной лист на Медаль за боевые заслуги… Правильно писать: «Наградной лист на медаль «За боевые заслуги»…
… рота «Сапер», куда он входил, получила задание … - его саперная рота получила задание…
…Мне хотелось бы рассказать о моём земляке, который был самым первым, кто удостоен звания Героя Социалистического Труда… - из этого предложения получается, что тот, о ком рассказывает автор, был самым первым Героем Труда Социалистического Труда Советского Союза? Первым был Сталин, вторым – конструктор оружия Дегтярев.
Учить юнкоров правильно употреблять термины, проверять факты, используемые в статье, - важная задача для тех, кто берется воспитывать юных корреспондентов.
Но все же, интересных работ, достойных призов (даже если допущены какие-то ОЧЕПЯТКИ) много.
Чтобы написать свою конкурсную работу, Анна Протасова (гимназия № 1, 9 «В» класс, Саратов), проделала колоссальную работу по поиску архивных материалов и смогла интересно изложить добытые факты. Статья написана очень грамотно, хорошая композиция. Четко выражена позиция автора. Заслуженное второе место в конкурсе.
Диана Иванова (школа № 73 , 11 «А» класс, Саратов) нашла интересную тему, актуальную среди молодежи. У автора хороший литературный стиль. Могла бы быть среди победителей, если бы повнимательнее вычитала свой материал. Обилие опечаток отбросило ее на третье место. А жаль. Перспективы у автора есть.
Название статьи «Музыка в словах» Виктории Чунаевой (гимназия №1, 11 «А», Саратов), можно отнести к ее собственному литературному стилю. Девушка виртуозно владеет словом! Впервые я встретила материал об учителе, который было интересно читать от первой до последней строки. Замечательно написано: 1-е место!
Статья Анны Миндибаевой (школа №3, 11 «А» класс, Хвалынск) «Всем смертям назло» - это тоже работа победителя конкурса. Написано ярко, эмоционально. Найден герой с потрясающей судьбой. Чувствуется авторское присутствие. Девочка не говорит: «Я восхищаюсь, я буду помнить…» Эмоции передаются текстом. Нет общих слов и фраз о народе-победителе, но прочитав очерк, понимаешь, почему мы победили.
И подобных работ много. Хочется сказать их авторам: «В добрый путь в очень интересный мир журналистики, начало у вас получилось!»
Ольга Панютина,
лауреат премии союза журналистов
«Золотое перо»,
член жюри конкурса «Серебряное перо губернии».
Приложение 2 к приказу
ГБУ СОДО«ОЦЭКИТ»
от 04.12.2020 № 299-д
Итоги XX областного заочного конкурса юных журналистов
«Серебряное перо Губернии»
Номинация «Газетная статья»
(Тема: «Мир глазами детей»)
1 возрастная группа
1 место – Дмитриева Алеся, муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 6 г. Вольска Саратовской области», руководитель - Бакланова Елена Владимировна
2 место – Огурцов Антон, Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 52» Ленинского района г.Саратова, руководитель - Кармак Лариса Борисовна
2 место – Карнаухова Алина, Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение - средняя общеобразовательная школа с. Новосельское Аркадакского района Саратовской области, руководитель -Брюханова Наталия Николаевна
3 место – Акимова Алиса, муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Центр детского творчества» Кировского района города Саратова, руководитель - Белоконь Владимир Андреевич
3 место – Рейтер Михаил, муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 87», руководитель - Хлопцева Елена Анатольевна
3 место – Плаксина Арина, Муниципальное общеобразовательное учреждение «Лицей № 47» Ленинского района г. Саратова, руководитель - Григоржевская Татьяна Николаевна
2-я возрастная группа
1 место – Маскаев Иван, Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 71», руководитель -Небалуева Наталия Николаевна
2 место – Майорова Валерия Дмитриевна, Вдовенко Ольга Вячеславовна, Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа с. Колокольцовка Калининского района Саратовской области», руководитель - Гиевая Людмила Александровна
3 место – Бородич Александра, Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 1 Октябрьского района г. Саратова», руководитель - Суворова Лариса Александровна
Номинация «Газетная статья»
(Темы: «Образ жизни», «Театральная гостиная»)
1 место – Загребнева Софья, Муниципальное общеобразовательное учреждение «Лицей № 47» Ленинского района г. Саратова, руководитель - Григоржевская Татьяна Николаевна
1 место – Чунаева Виктория, Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 1 Октябрьского района г. Саратова», руководитель - Суворова Лариса Александровна
1 место – Преснякова Милана, Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Лицей математики и информатики» Кировского района г. Саратова, руководители - Пирогова Людмила Анатольевна
2 место – Прокопенко Анжелика, Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа с. Пигари» Озинского района Саратовской области, руководитель - Нукатова Слу
3 место - Иванова Диана, Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 73 им. К.Д. Шукшина», руководитель - Скуленко Ирина Викторовна
3 место - Чепухалина Елизавета, Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Центр дополнительного образования» г. Балаково Саратовской области, руководитель - Бизюкова Татьяна Анатольевна
3 место - Немцева Дарина, Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Центр дополнительного образования» г. Балаково Саратовской области, руководитель - Бизюкова Татьяна Анатольевна
Номинация «Газетная статья»
Тема «Моя семья – частица России
(судьба семьи в истории страны)»
1-я возрастная группа
1 место – Корчагина Валерия, Муниципальное общеобразовательное учреждение «средняя общеобразовательная школа с. Дмитриевка Новоузенского района Саратовской области», руководитель - Ерёмина Наталья Петровна
1 место – Артёменко Лев, муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 87», руководитель -Хлопцева Елена Анатольевна
2 место – Гурьянов Александр, муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 1 г.Пугачева Саратовской области имени Т.Г.Мазура», руководитель - Пантелеева Ирина Владимировна
3 место – Николаева Оксана, муниципальное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа № 2 г. Новоузенска Саратовской области», руководитель - Бедовлетова Сайран Секкалиевна
2-я возрастная группа
1 место – Миндибаева Анна, Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 3 города Хвалынска Саратовской области, руководитель - Немолькина Мария Николаевна
1 место – Батракова Полина, Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Лицей № 36» Ленинского района города Саратова, руководители - Зудова Елена Юрьевна, Варюхина Надежда Евгеньевна
1 место - Бойко Каролина, Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №1
имени Героя Советского Союза П.И. Чиркина г. Калининска Саратовской области», руководитель - Щербакова Надежда Сергеевна
1 место – Борисов Владимир, Муниципальное общеобразовательное учреждение основная общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза В.Г. Гамзина села Акатная Маза Хвалынского района Саратовской области, руководитель - Борисова Татьяна Ивановна
1 место – Каримова Анна, Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №1
имени Героя Советского Союза П.И. Чиркина г. Калининска Саратовской области», руководитель - Балдина Марина Ивановна
2 место – Каримова Анна, Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №1
имени Героя Советского Союза П.И. Чиркина г. Калининска Саратовской области», руководитель - Балдина Марина Ивановна
2 место – Борзов Денис, Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа с. Воскресенское Воскресенского района Саратовской области», руководитель - Шаткова Елена Ивановна
2 место – Зибарева Полина, Муниципальное учреждение дополнительного образования «Дом детского творчества Ивантеевского района Саратовской области», руководитель - Щербинина Елена Анатольевна
2 место – Романов Яков, Муниципальное учреждение дополнительного образования «Дом детского творчества Ивантеевского района Саратовской области», руководитель - Щербинина Елена Анатольевна
2 место – Протасова Анна, Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 1 Октябрьского района г. Саратова», руководитель - Ким Елена Петровна
2 место - Краснобаева Вера, Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Лицей математики и информатики» Кировского района г. Саратова
3 место – Нюхтилин Дмитрий, Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа имени Н.Д. Серова с.Юнгеровка Лысогорского района Саратовской области», руководитель - Нюхтилина Светлана Константиновна
3 место – Зубрилина Анжелика, государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Саратовской области «Санаторная школа-интернат г.Петровска», руководитель - Несудимова Ольга Александровна
Номинация «Газетная статья»
Тема: «Жизнь замечательных людей»
1-я возрастная категория
1 место – не присуждалось
2 место – Абрашина Ирина, Муниципальное общеобразовательное учреждение - средняя общеобразовательная школа с. Альшанка Екатериновского района Саратовской области, руководитель - Быкова Нина
Юрьевна
3 место - Тимофеева Алина, Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 73 им. К.Д. Шукшина», руководитель - Скуленко Ирина Викторовна
3 место - Стасенок Дарья, Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Лицей № 36» Ленинского района города Саратова, руководитель - Зайцева Ирина Алексеевна
2-я возрастная категория
1 место – Даева Дарья, Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 21» г. Балаково Саратовской области, руководитель - Бикбаева Мария Каюмовна
1 место - Короткова Ксения, Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 1 Октябрьского района г. Саратова», руководитель - Суворова Лариса Александровна
2 место - Изюмникова Ксения, Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа п. Молодежный Перелюбского муниципального района Саратовской области», руководитель – Сизова Наталья Николаевна
3 место - Спиридонова Анастасия, Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 73 им. К.Д. Шукшина», руководитель – Скуленко Ирина Викторовна
3 место - Тарохина Ангелина, Муниципальное общеобразовательное учреждение «средняя общеобразовательная школа с. Дмитриевка Новоузенского района Саратовской области», руководитель – Баранова Александра Сергеевна
Номинация «Фотожурналист»
1 место – Мацко Вероника, Муниципальное учреждение дополнительного образования «Дом детского творчества» р.п. Екатериновка Екатериновского района Саратовской области, руководитель – Кочнева Ольга Александровна
2 место - Косолапов Глеб, Муниципальное учреждение дополнительного образования «Дом детского творчества» р.п. Екатериновка Екатериновского района Саратовской области, руководитель – Горшенина
Валентина Владимировна
2 место - Саакян Алла, Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение - средняя общеобразовательная школа №2 города Аркадака Саратовской области, руководитель - Аверьянова Елена Геннадьевна
3 место – Камаева Варвара, Муниципальное учреждение дополнительного образования «Дом детского творчества» р.п. Екатериновка, руководитель - Кирьянова Наталья Геннадьевна
3 место – Мурнаева Александра, Муниципальное учреждение дополнительного образования «Дом детского творчества» р.п. Екатериновка Екатериновского района Саратовской области, руководитель –Клюкина Юлия Викторовна
Номинация «Видеорепортаж. Интервью»
1-я возрастная категория
1 место – Курилова Елена, Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Центр дополнительного образования» г. Балаково Саратовской области, руководитель - Бизюкова Татьяна Анатольевна
2 место – Дюжаков Артем, Гришина Дана, Муниципальное общеобразовательное учреждение «Русская православная классическая гимназия имени преподобного Сергия Радонежского», руководитель - Селезнева Ольга Константиновна
2 место – Коллектив обучающихся объединения «Юный журналист», Муниципальное учреждение дополнительного образования «Дом детского творчества городского округа ЗАТО Светлый Саратовской области», руководитель - Стрельникова Ольга Александровна
3 место - Кирилов Нестор, Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Центр детского творчества» Кировского района города Саратова, подростковый клуб «Ровесник», руководитель - Куценко Елена Михайловна
3 место – Коллектив 5 «А» класса, Муниципальное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 75 имени Д.М. Карбышева» Ленинского района города Саратова, руководитель - Щербакова Кристина Олеговна
2-я возрастная категория
1 место – Быков Владислав, Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 1
р. п. Самойловка Самойловского района Саратовской области», руководитель - Чиркина Алёна Викторовна
1 место - Вахлаева Лилия, Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Лицей «Солярис», руководитель - Лейни Регина Николаевна, Геращенко Сергей Андреевич
2 место – Островская Елизавета, Кузина Арина, Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Лицей математики и информатики» Кировского района г. Саратова, руководитель - Дьякова Александра Андреевна
3 место - Тихонова Оксана, муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр дополнительного образования «Созвездие» г. Балашова Саратовской области», руководитель - Прахова Светлана Викторовна
Номинация «Интернет-публикация»
1 место – Вострикова Злата, Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Лицей математики и информатики» Кировского района г. Саратова, руководитель - Дьякова Александра Андреевна
2 место – Бастан Софья, Люлина Диана, Никитин Олег, Муниципальное общеобразовательное учреждение «Лицей г. Вольска Саратовской области», руководитель -Яковлева Эльвира Фаридовна
2 место – Майорова Валерия, Вдовенко Ольга, Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа с. Колокольцовка Калининского района Саратовской области», руководитель – Гиевая Людмила Александровна
2 место – Селиверова Екатерина, Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа с. Колокольцовка Калининского района Саратовской области», руководитель – Гиевая Людмила Александровна
3 место - Колпаченко Анна, Частное общеобразовательное учреждение Саратовской Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат) «Хвалынская православная классическая гимназия во имя Святого мученика Александра Медема», руководитель - Евдокимова Лариса Геннадьевна
3 место – Беляева Ксения, Каримова Карина, Пятова Арина, Чмутова Ангелина, Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Лицей «Солярис», руководитель - Лейни Регина Николаевна
3 место – Мохунь Екатерина, Муниципальное общеобразовательное учреждение – средняя общеобразовательная школа с. Баскатовка Марксовского района Саратовской области, руководитель - Мохунь Ольга Александровна
3 место – Сухова Дарья, Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №6 г. Балашова Саратовской области имени Крылова И.В.», руководитель - Кузнецов Дмитрий Сергеевич