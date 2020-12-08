« ЛЕТОПИСЦЫ - ПОБЕДИТЕЛИ» теперь в Марксовском музее краеведения Новости, Главные новости — 22-декабря-2020 — прочитано 85 раз « ЛЕТОПИСЦЫ - ПОБЕДИТЕЛИ» теперь в Марксовском музее краеведения



В это здание интересно и приятно зайти. Знаешь, что здесь все наполнено стариной, исторической правдой. И вас всегда обо всем проинформируют талантливые сотрудники – Ирина Амбрамиди и Александр Кирсанов. А заведение называется Марксовский краеведческий музей.

Сегодня не о работе музея. Немного о другом. Когда входишь в фойе первого этажа музея, сразу же бросается в глаза портрет знакомого человека. Его зовут Николай Васильевич Титов. Это он в своё время основал этот замечательный музей, наполнил его больше не предметами старины, а смыслом, памятью, историей. Ведь не случайно, когда поднимаешься на второй этаж, вновь в глаза бросается стеклянные этажерки, а за ними книги. В том числе десяток книг Николая Васильевича. А одна из них так и называется «Прошлое – мост в будущее».

И не случайно сюда никогда не кончается поток людей. Едут, кстати, не только из городов и районов Саратовской области, но со всех концов страны. Например, из Москвы, Питера и многих других городов. Более того, здесь довольно часто бывают представители Германии. Одним словом, посетителей здесь достаточно. Правда, сейчас, в условиях пандемии, сложно принять многочисленные делегации. Но, надеемся, все это скоро закончится, и музей вновь станет местом притяжения для любознательных, умных и любящих нашу историю людей. В том числе, из Германии. Просто напомним, что Маркс – это убежище колонистов времен Екатерины Великой, которые сделали Екатеринаштатские колонии процветающим краем.

…Саратовское отделение Союза журналистов России недавно выпустило грандиозное издание. Называется оно «Летописцы – Победители». Посвящена книга журналистам, которые приняли участие в Великой Отечественной войне. К нашей радости, в книге нашлось место и нашим землякам. Есть большой очерк о Николае Васильевиче Титове, который работал главным редактором Марксовской газеты «Знамя коммунизма» и информационный материал об Анатолии Васильевиче Егоренкове, который работал вместе с Николаем Васильевичем в должности ответственного секретаря. Замечательные, ответственные люди того времени и, конечно же, пример жизни для будущих поколей.

Один экземпляр книги достался Салимжану Гайсину, журналисту, писателю, который в своё время работал с обоими ветеранами Великой Отечественной войны. Салимжан и написал очерк о Николае Васильевиче Титове «Он всегда идёт к победе». Он решил, что монументальному сборнику «Летописцы – победители» самое место в Марксовском краеведческом музее. Он этот сборник в минувшее воскресенье вручил директору музея Ирине Амбрамиди. Книга заняла достойное место среди экспонатов музея.



В это здание интересно и приятно зайти. Знаешь, что здесь все наполнено стариной, исторической правдой. И вас всегда обо всем проинформируют талантливые сотрудники – Ирина Амбрамиди и Александр Кирсанов. А заведение называется Марксовский краеведческий музей.Сегодня не о работе музея. Немного о другом. Когда входишь в фойе первого этажа музея, сразу же бросается в глаза портрет знакомого человека. Его зовут Николай Васильевич Титов. Это он в своё время основал этот замечательный музей, наполнил его больше не предметами старины, а смыслом, памятью, историей. Ведь не случайно, когда поднимаешься на второй этаж, вновь в глаза бросается стеклянные этажерки, а за ними книги. В том числе десяток книг Николая Васильевича. А одна из них так и называется «Прошлое – мост в будущее».И не случайно сюда никогда не кончается поток людей. Едут, кстати, не только из городов и районов Саратовской области, но со всех концов страны. Например, из Москвы, Питера и многих других городов. Более того, здесь довольно часто бывают представители Германии. Одним словом, посетителей здесь достаточно. Правда, сейчас, в условиях пандемии, сложно принять многочисленные делегации. Но, надеемся, все это скоро закончится, и музей вновь станет местом притяжения для любознательных, умных и любящих нашу историю людей. В том числе, из Германии. Просто напомним, что Маркс – это убежище колонистов времен Екатерины Великой, которые сделали Екатеринаштатские колонии процветающим краем.…Саратовское отделение Союза журналистов России недавно выпустило грандиозное издание. Называется оно «Летописцы – Победители». Посвящена книга журналистам, которые приняли участие в Великой Отечественной войне. К нашей радости, в книге нашлось место и нашим землякам. Есть большой очерк о Николае Васильевиче Титове, который работал главным редактором Марксовской газеты «Знамя коммунизма» и информационный материал об Анатолии Васильевиче Егоренкове, который работал вместе с Николаем Васильевичем в должности ответственного секретаря. Замечательные, ответственные люди того времени и, конечно же, пример жизни для будущих поколей.Один экземпляр книги достался Салимжану Гайсину, журналисту, писателю, который в своё время работал с обоими ветеранами Великой Отечественной войны. Салимжан и написал очерк о Николае Васильевиче Титове «Он всегда идёт к победе». Он решил, что монументальному сборнику «Летописцы – победители» самое место в Марксовском краеведческом музее. Он этот сборник в минувшее воскресенье вручил директору музея Ирине Амбрамиди. Книга заняла достойное место среди экспонатов музея.