Завершился онлайн проект «Рядовые Победы», посвящённый 75-летию Победы в Великой Отечественной войне Новости, Главные новости, Обратите внимание — 14-декабря-2020 — прочитано 21 раз Завершился онлайн проект «Рядовые Победы», посвящённый 75-летию Победы в Великой Отечественной войне



На сайте «Саратовбизнесконсалтинг» завершился проект «Рядовые Победы», посвящённый 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

В Книгах памяти опубликованы списки вернувшихся и не вернувшихся с войны с указанием наград, если они были. Но за что эти награды вручены, за какие подвиги, известно далеко не всегда даже самим награждённым. Проект «Рядовые Победы» был призван, хотя бы частично, восполнить этот пробел.

В качестве источника информации использовались наградные листы, опубликованные на сайтах «Подвиг народа» (

Порой в этих документах отражается не просто одно какое-то событие, а целая судьба. Например, Измаил Ахмеджанович Абдикеев, согласно записи в 13-м томе Саратовской областной Книги Памяти, был награждён медалью «За отвагу». А из наградного листа выяснилось, что он был представлен к награде только 28 февраля 1957 года военкомом Волжского района Саратова полковником Алехновичем. Согласно документу, Измаил Ахмеджанович, родившийся в Саратове, был призван в марте 1942 года Пензенским РВК (по всей видимости, в то время он там жил) и служил первым номером противотанкового ружья (ПТР) 431-го отдельно-противотанкового дивизиона 315-й стрелковой дивизии.

9 сентября 1942 г. он был тяжело ранен под Сталинградом и попал в плен:

«В плену находился в лагерях г. Орша, Барановичи и коса Фриш-Нерунг и использовался немцами на разных хозяйственных работах при лагерях. Освобождён советскими войсками в мае 1945 г. Спецпроверку проходил в лагерях в Франкфурте-на-Одере, после чего был зачислен на службу в 1059 артполк 96-й стрелковой дивизии телеграфистом, где служил до демобилизации в декабре 1946 г.»

В год представления к награде работал электромонтёром в Саратовском театре оперы и балета им. Н.Г. Чернышевского.

В рамках проекта, осуществлённого при финансовой поддержке правительства Саратовской области, было подготовлено 32 выпуска, представлены призывники почти всех районов Саратовской области. Всего 320 человек. Причём проект пользовался неизменной популярностью среди посетителей сайта

Автором и ведущим проекта был член правления Саратовского регионального отделения Союза журналистов России Юрий Каргин.

На сайте «Саратовбизнесконсалтинг» завершился проект «Рядовые Победы», посвящённый 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.В Книгах памяти опубликованы списки вернувшихся и не вернувшихся с войны с указанием наград, если они были. Но за что эти награды вручены, за какие подвиги, известно далеко не всегда даже самим награждённым. Проект «Рядовые Победы» был призван, хотя бы частично, восполнить этот пробел.В качестве источника информации использовались наградные листы, опубликованные на сайтах «Подвиг народа» ( http://podvignaroda.mil.ru ) и «Память народа» ( https://pamyat-naroda.ru ) Казалось бы, это сайты известные, но обращение к ним нередко носит случайный характер: как правило, его посетители ищут только своих родственников. Материалы о награждении фронтовиков Саратова и Саратовской области, собранные в одном месте, немного упростили работу исследователям и стали легкодоступным и ценным источником для тех, кто интересуется историей Великой Отечественной, в том числе, для учащихся и студентов.Порой в этих документах отражается не просто одно какое-то событие, а целая судьба. Например, Измаил Ахмеджанович Абдикеев, согласно записи в 13-м томе Саратовской областной Книги Памяти, был награждён медалью «За отвагу». А из наградного листа выяснилось, что он был представлен к награде только 28 февраля 1957 года военкомом Волжского района Саратова полковником Алехновичем. Согласно документу, Измаил Ахмеджанович, родившийся в Саратове, был призван в марте 1942 года Пензенским РВК (по всей видимости, в то время он там жил) и служил первым номером противотанкового ружья (ПТР) 431-го отдельно-противотанкового дивизиона 315-й стрелковой дивизии.9 сентября 1942 г. он был тяжело ранен под Сталинградом и попал в плен:«В плену находился в лагерях г. Орша, Барановичи и коса Фриш-Нерунг и использовался немцами на разных хозяйственных работах при лагерях. Освобождён советскими войсками в мае 1945 г. Спецпроверку проходил в лагерях в Франкфурте-на-Одере, после чего был зачислен на службу в 1059 артполк 96-й стрелковой дивизии телеграфистом, где служил до демобилизации в декабре 1946 г.»В год представления к награде работал электромонтёром в Саратовском театре оперы и балета им. Н.Г. Чернышевского.В рамках проекта, осуществлённого при финансовой поддержке правительства Саратовской области, было подготовлено 32 выпуска, представлены призывники почти всех районов Саратовской области. Всего 320 человек. Причём проект пользовался неизменной популярностью среди посетителей сайта