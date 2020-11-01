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Ушел из жизни Владимир Бутенко
Новости, Главные новости, Обратите внимание — 30-ноября-2020 — прочитано 47 раз
Ушел из жизни Владимир Бутенко
Владимир Константинович Бутенко родился в 1936 г. в Казани. В 1957 г. окончил Саратовское художественное училище, в 1965 г. – Московский полиграфический институт.
С 1969 г. – художественный редактор Приволжского книжного издательства. Сотрудничал с областными газетами и издательствами Саратова. В качестве художника оформил 400 книг различной тематики.
Отмечен дипломами Всероссийских и областных конкурсов искусства книги, Саратовского областного конкурса Союза журналистов РФ «Золотое перо-98». Награждён бронзовой медалью ВДНХ СССР, знаком Госкомизадата СССР «Отличник печати», медалью «Ветеран труда», Почётным знаком губернатора. Лауреат премии губернатора в сфере журналистики, конкурса «Лучшая книга России».
Организовал девять персональных выставок, пять выставок «Художники-журналисты Саратова» и выставку «Искусство иллюстрации».
Заслуженный работник культуры России, председатель секции художников печати областной организации Союза журналистов, член Союза журналистов России.
В 2004 г. его имя вошло в российскую энциклопедию «Лучшие люди России».
Саратовское региональное отделение СЖР выражает глубокое соболезнование семье и близким Владимира Константиновича!