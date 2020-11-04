ЦЕРЕМОНИЮ НАГРАЖДЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА «СМИРОТВОРЕЦ» ПОКАЖУТ В ПРЯМОМ ЭФИРЕ Новости, Главные новости, Обратите внимание, Конкурсы — 27-ноября-2020 — прочитано 76 раз ЦЕРЕМОНИЮ НАГРАЖДЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА «СМИРОТВОРЕЦ» ПОКАЖУТ В ПРЯМОМ ЭФИРЕ

Впервые в связи с необходимостью соблюдения противоэпидемиологических мер мероприятие пройдет с акцентом на онлайн-формат.

Лауреатов XII Всероссийского конкурса «СМИротворец» на лучшее освещение в СМИ вопросов межнациональных и этноконфессиональных отношений назовут в Москве 30 ноября. Торжественная церемония состоится в столичном концертном зале Arbat Hall, трансляция будет доступна по ссылке на youtube-канале

Лауреатов конкурса поздравят популярные этно-фолк-коллективы, входящие в мировые музыкальные чарты: «Отава Ё» из Санкт-Петербурга, Oduchu из Тувы, Juna из Казани, Yarga Sound System из Петрозаводска и другие.

Награждение «СМИротворцев» завершает программу деловых мероприятий для победителей и это всегда яркий, запоминающийся праздник с участием лучших этнических коллективов, необычными режиссерскими решениями и большим количеством зрителей в зале. Однако в этом году организаторы минимизируют число очных участников, в зал на 1400 мест приглашены всего 200 человек, остальные места займут указатели о соблюдении дистанции с национальными орнаментами.

– Мы постарались создать все условия для того, чтобы наши виртуальные гости смогли почувствовать атмосферу «СМИротворца» через трансляцию в интернете. Всем нам в этом году приходится работать в необычных условиях. Но уверена, трудности и ограничения лишь стимулируют настоящих профессионалов открывать новые возможности. И акцент на формат онлайн – не помеха для нашей общей радости и гордости за победителей!» - сказала Маргарита ЛЯНГЕ, руководитель оргкомитета конкурса, президент Гильдии межэтнической журналистики

«СМИротворец-2020» собрал рекордное количество участников из всех восьми федеральных округов России – 1378. Экспертный совет рассмотрел свыше 14 000 материалов. В шорт-листы конкурса вошло 152 СМИ и блогов из 50 регионов страны. За двенадцатилетнюю историю конкурса «СМИротворец» это самый длинный «короткий список». По итогам голосования жюри определено 40 победителей из 24 регионов страны в номинациях «Печать», «Телевидение», «Радио», «Интернет», «Детские и молодежные СМИ», «Блоги», «Поколение мультимедиа» и «Нация победителей» (специальная номинация, учрежденная в честь 75-летия Победы).

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Конкурс «СМИротворец-2020» на лучшее освещение в средствах массовой информации вопросов межнациональных и этноконфессиональных отношений проводится Федеральным агентством по делам национальностей и Гильдией межэтнической журналистики при поддержке Совета по межнациональным отношениям при Президенте РФ и Общественной палаты России в рамках госпрограммы «Реализация государственной национальной политики».

Союз журналистов России – официальный информационный партнер конкурса

Контакты:

Надежда Жуковская,

пресс-секретарь конкурса «СМИротворец»,

тел. +7 (903) 977 50 22

pressa@nazaccent.ru, nadyazuk@inbox.ru

Вниманию журналистов, освещающих церемонию награждения! Количество участников ограничено в связи с действующими в столице противоэпидемиологическими мерами, аккредитацию необходимо подтвердить до 28. 11.2020 Впервые в связи с необходимостью соблюдения противоэпидемиологических мер мероприятие пройдет с акцентом на онлайн-формат.Лауреатов XII Всероссийского конкурса «СМИротворец» на лучшее освещение в СМИ вопросов межнациональных и этноконфессиональных отношений назовут в Москве 30 ноября. Торжественная церемония состоится в столичном концертном зале Arbat Hall, трансляция будет доступна по ссылке на youtube-канале https://youtu.be/kZ7hP-envD0 Лауреатов конкурса поздравят популярные этно-фолк-коллективы, входящие в мировые музыкальные чарты: «Отава Ё» из Санкт-Петербурга, Oduchu из Тувы, Juna из Казани, Yarga Sound System из Петрозаводска и другие.Награждение «СМИротворцев» завершает программу деловых мероприятий для победителей и это всегда яркий, запоминающийся праздник с участием лучших этнических коллективов, необычными режиссерскими решениями и большим количеством зрителей в зале. Однако в этом году организаторы минимизируют число очных участников, в зал на 1400 мест приглашены всего 200 человек, остальные места займут указатели о соблюдении дистанции с национальными орнаментами.– Мы постарались создать все условия для того, чтобы наши виртуальные гости смогли почувствовать атмосферу «СМИротворца» через трансляцию в интернете. Всем нам в этом году приходится работать в необычных условиях. Но уверена, трудности и ограничения лишь стимулируют настоящих профессионалов открывать новые возможности. И акцент на формат онлайн – не помеха для нашей общей радости и гордости за победителей!» - сказала Маргарита ЛЯНГЕ, руководитель оргкомитета конкурса, президент Гильдии межэтнической журналистики«СМИротворец-2020» собрал рекордное количество участников из всех восьми федеральных округов России – 1378. Экспертный совет рассмотрел свыше 14 000 материалов. В шорт-листы конкурса вошло 152 СМИ и блогов из 50 регионов страны. За двенадцатилетнюю историю конкурса «СМИротворец» это самый длинный «короткий список». По итогам голосования жюри определено 40 победителей из 24 регионов страны в номинациях «Печать», «Телевидение», «Радио», «Интернет», «Детские и молодежные СМИ», «Блоги», «Поколение мультимедиа» и «Нация победителей» (специальная номинация, учрежденная в честь 75-летия Победы).-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Конкурс «СМИротворец-2020» на лучшее освещение в средствах массовой информации вопросов межнациональных и этноконфессиональных отношений проводится Федеральным агентством по делам национальностей и Гильдией межэтнической журналистики при поддержке Совета по межнациональным отношениям при Президенте РФ и Общественной палаты России в рамках госпрограммы «Реализация государственной национальной политики».Союз журналистов России – официальный информационный партнер конкурсаКонтакты:Надежда Жуковская,пресс-секретарь конкурса «СМИротворец»,тел. +7 (903) 977 50 22pressa@nazaccent.ru, nadyazuk@inbox.ruВниманию журналистов, освещающих церемонию награждения! Количество участников ограничено в связи с действующими в столице противоэпидемиологическими мерами, аккредитацию необходимо подтвердить до 28. 11.2020