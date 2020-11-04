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Союз журналистов России
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Приветствие делегатам съезда Союза журналистов Подмосковья от Саратовского отделения СЖР
Новости, Главные новости, Обратите внимание — 27-ноября-2020 — прочитано 83 раз
Приветствие делегатам съезда
Союза журналистов Подмосковья от Саратовского отделения СЖР
Дорогие друзья!
Примите от Саратовских коллег пожелания плодотворной работы съезду! Вашему правлению и вашему председателю есть, чем отличиться!
Многие начинания Союза журналистов Подмосковья мы подхватываем и тиражируем в регионах, например, акции, межрайонные летучки, автопробеги. Мы всегда находим поддержку, понимание и реальную помощь вашего лидера – одновременно и секретаря Союза журналистов России. Наталии Александровны Чернышовой. Спасибо ей и м за поддержку!
Сегодня в условиях ограничений на проведение публичных мероприятий нам всем трудно работать – без встреч, задушевных откровенных разговоров глаза в глаза. Мы достойно переживаем эти трудности, ведь нас объединяет Союз профессионалов, единомышленников. У нас общая история, которой гордимся, мы продолжаем объединять людей разных поколений, соединять, чтобы быть уверенными: у профессии есть будущее!
Желаем вам крепкого здоровья и крепости духа, товарищеской взаимопомощи и заботы ближних! Желаем множить и развивать традиции Союза журналистов Подмосковья, среди которых значимой является увековечивание памяти наших старших коллег, участвующих в Великой Отечественной войне.
Успешной работы съезду!
Лидия Златогорская,
председатель Саратовского
регионального отделения
«Союза журналистов России»