Приветствие делегатам съезда Союза журналистов Подмосковья от Саратовского отделения СЖР Новости, Главные новости, Обратите внимание — 27-ноября-2020 — прочитано 83 раз Приветствие делегатам съезда

Союза журналистов Подмосковья от Саратовского отделения СЖР



Дорогие друзья!



Примите от Саратовских коллег пожелания плодотворной работы съезду! Вашему правлению и вашему председателю есть, чем отличиться!

Многие начинания Союза журналистов Подмосковья мы подхватываем и тиражируем в регионах, например, акции, межрайонные летучки, автопробеги. Мы всегда находим поддержку, понимание и реальную помощь вашего лидера – одновременно и секретаря Союза журналистов России. Наталии Александровны Чернышовой. Спасибо ей и м за поддержку!

Сегодня в условиях ограничений на проведение публичных мероприятий нам всем трудно работать – без встреч, задушевных откровенных разговоров глаза в глаза. Мы достойно переживаем эти трудности, ведь нас объединяет Союз профессионалов, единомышленников. У нас общая история, которой гордимся, мы продолжаем объединять людей разных поколений, соединять, чтобы быть уверенными: у профессии есть будущее!

Желаем вам крепкого здоровья и крепости духа, товарищеской взаимопомощи и заботы ближних! Желаем множить и развивать традиции Союза журналистов Подмосковья, среди которых значимой является увековечивание памяти наших старших коллег, участвующих в Великой Отечественной войне.

Успешной работы съезду!



Лидия Златогорская,

председатель Саратовского

регионального отделения

«Союза журналистов России» Примите от Саратовских коллег пожелания плодотворной работы съезду! Вашему правлению и вашему председателю есть, чем отличиться!Многие начинания Союза журналистов Подмосковья мы подхватываем и тиражируем в регионах, например, акции, межрайонные летучки, автопробеги. Мы всегда находим поддержку, понимание и реальную помощь вашего лидера – одновременно и секретаря Союза журналистов России. Наталии Александровны Чернышовой. Спасибо ей и м за поддержку!Сегодня в условиях ограничений на проведение публичных мероприятий нам всем трудно работать – без встреч, задушевных откровенных разговоров глаза в глаза. Мы достойно переживаем эти трудности, ведь нас объединяет Союз профессионалов, единомышленников. У нас общая история, которой гордимся, мы продолжаем объединять людей разных поколений, соединять, чтобы быть уверенными: у профессии есть будущее!Желаем вам крепкого здоровья и крепости духа, товарищеской взаимопомощи и заботы ближних! Желаем множить и развивать традиции Союза журналистов Подмосковья, среди которых значимой является увековечивание памяти наших старших коллег, участвующих в Великой Отечественной войне.