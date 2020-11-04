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Союз журналистов России
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24-ноября-2020 — прочитано 29 разСоюз журналистов России в партнерстве с Союзом журналистов Подмосковья реализуют проект «РОЛЬ ПРЕСС-СЛУЖБЫ В ПРОЦЕССЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ВЛАСТИ И СМИ». В рамках проекта пройдет бесплатный обучающий вебинар на базе Подробнее...
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Роль пресс-службы в процессе взаимодействия власти с СМИ. Вебинар
Новости, Главные новости, Обратите внимание, Конкурсы — 24-ноября-2020 — прочитано 39 раз
Роль пресс-службы в процессе взаимодействия власти с СМИ. Вебинар
Союз журналистов России в партнерстве с Союзом журналистов Подмосковья реализуют проект «РОЛЬ ПРЕСС-СЛУЖБЫ В ПРОЦЕССЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ВЛАСТИ И СМИ».
В рамках проекта пройдет бесплатный обучающий вебинар на базе учебного центра Союза журналистов России для представителей СМИ и пресс-служб.
Вебинар состоится 1 декабря 2020 года в 13.00 часов на платформе Zoom. Продолжительность – 1,5 часа.
Планируется рассмотреть следующие темы:
- Приёмы связи пресс-службы со СМИ. Технологии и стандарты общения. Способы установления эффективных взаимоотношений со средствами массовой информации. Правила поведения и общения с прессой, взаимодействие с «проблемными» СМИ. Создание новостей. Способы привлечения журналистов. Спикер – Марина Ванюшкина, тележурналист, лауреат премии «ТЭФИ-регион».
- Дерзость и осторожность, а также другие важные качества пресс-секретаря. Спикер – Алла Стамболиди, пресс-секретарь Госадмтехнадзора Московской области, член Союза журналистов России, кандидат исторических наук.
Просьба сообщить о вашем участии на почту ec-ruj@mail.ru до 16.00 часов 27 ноября 2020 года.
Ссылка и пароль для подключения к вебинару будет выслана в понедельник 30 ноября 2020 г.