Роль пресс-службы в процессе взаимодействия власти с СМИ. Вебинар Новости, Главные новости, Обратите внимание, Конкурсы — 24-ноября-2020 — прочитано 39 раз Роль пресс-службы в процессе взаимодействия власти с СМИ. Вебинар

Союз журналистов России в партнерстве с Союзом журналистов Подмосковья реализуют проект «РОЛЬ ПРЕСС-СЛУЖБЫ В ПРОЦЕССЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ВЛАСТИ И СМИ».

В рамках проекта пройдет бесплатный обучающий вебинар на базе учебного центра Союза журналистов России для представителей СМИ и пресс-служб.

Вебинар состоится 1 декабря 2020 года в 13.00 часов на платформе Zoom. Продолжительность – 1,5 часа.

Планируется рассмотреть следующие темы:

- Приёмы связи пресс-службы со СМИ. Технологии и стандарты общения. Способы установления эффективных взаимоотношений со средствами массовой информации. Правила поведения и общения с прессой, взаимодействие с «проблемными» СМИ. Создание новостей. Способы привлечения журналистов. Спикер – Марина Ванюшкина, тележурналист, лауреат премии «ТЭФИ-регион».

- Дерзость и осторожность, а также другие важные качества пресс-секретаря. Спикер – Алла Стамболиди, пресс-секретарь Госадмтехнадзора Московской области, член Союза журналистов России, кандидат исторических наук.

Просьба сообщить о вашем участии на почту ec-ruj@mail.ru до 16.00 часов 27 ноября 2020 года.

Ссылка и пароль для подключения к вебинару будет выслана в понедельник 30 ноября 2020 г. Союз журналистов России в партнерстве с Союзом журналистов Подмосковья реализуют проект «РОЛЬ ПРЕСС-СЛУЖБЫ В ПРОЦЕССЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ВЛАСТИ И СМИ».В рамках проекта пройдет бесплатный обучающий вебинар на базе учебного центра Союза журналистов России для представителей СМИ и пресс-служб.Вебинар состоится 1 декабря 2020 года в 13.00 часов на платформе Zoom. Продолжительность – 1,5 часа.Планируется рассмотреть следующие темы:- Приёмы связи пресс-службы со СМИ. Технологии и стандарты общения. Способы установления эффективных взаимоотношений со средствами массовой информации. Правила поведения и общения с прессой, взаимодействие с «проблемными» СМИ. Создание новостей. Способы привлечения журналистов. Спикер – Марина Ванюшкина, тележурналист, лауреат премии «ТЭФИ-регион».- Дерзость и осторожность, а также другие важные качества пресс-секретаря. Спикер – Алла Стамболиди, пресс-секретарь Госадмтехнадзора Московской области, член Союза журналистов России, кандидат исторических наук.Просьба сообщить о вашем участии на почту ec-ruj@mail.ru до 16.00 часов 27 ноября 2020 года.Ссылка и пароль для подключения к вебинару будет выслана в понедельник 30 ноября 2020 г.