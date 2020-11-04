Союз журналистов России
Саратовское отделение

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Архив: Летописцы истории страны
Конкурсы:
Участвуйте в конкурсе «Золотой фонд прессы-2021»
6-ноября-2020 — прочитано 70 раз
Участвуйте в конкурсе «Золотой фонд прессы» и вы получите независимую оценку экспертов медиа отрасли о состоянии своего издания на текущий момент и необходимые профессиональные рекомендации по устранению Подробнее...
Все конкурсы!

Участвуйте в конкурсе «Золотой фонд прессы-2021»

Новости, Главные новости, Обратите внимание, Конкурсы — 6-ноября-2020 — прочитано 69 раз
Участвуйте в конкурсе «Золотой фонд прессы-2021»

Участвуйте в конкурсе «Золотой фонд прессы» и вы получите независимую оценку экспертов медиа отрасли о состоянии своего издания на текущий момент и необходимые профессиональные рекомендации по устранению недостатков, повышению качества, конкурентоспособности издания, монетизации его контента.

«Золотой фонд прессы» призван помочь СМИ сохранить информационную и рекламную привлекательность, привлечь новых читателей, организовать дистрибуцию контента так, чтобы можно было работать со своей аудиторией везде, где она в течение суток находится, выстроить новую экономику, которая совместила бы возможности «печати» и «цифры».

Прием заявок заканчивается 15 ноября.

Стоимость участия — 19 200 руб. Оплата до 25 декабря или по гарантийному письму до 28 февраля 2021 г.

В оплату регистрационного взноса входит:

- экспертиза качества контента журналистских материалов и графической модели - дизайна издания, комментарии, рекомендации;

- участие в работе Делового форума (апрель, 2021 г., Москва);

- участие в конкурсах «Главный редактор года», «Золотой Лотос», «Маленький принц», «Лучший дизайн СМИ», «Лучшее корпоративное издание», «Голос Парламента».

Знак отличия будет вручен на ежегодном Деловом форуме российских СМИ в Москве в апреле 2021 г.

Подробности на сайте zolfondpress.ru, по тел. 8 (499) 152 34 73, 8 (910) 474 10 04,

e-mail: zolfondpress@mail.ru

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МНЕНИЕ ЭКСПЕРТОВ:

Вартанова Е.Л. председатель Экспертного совета (МГУ им. М.В.Ломоносова): «Задача экспертизы – помочь газетам определить как сильные, так и слабые стороны, которые им следовало бы исправить, модернизировав свою деятельность. Оцениваем участников проекта «Золотой фонд прессы» хоть и строго, в соответствии с актуальными критериями, но позитивно».

Сергей Мешавкин (Медиагруппа «Феномен»): «Экспертиза – это повод задуматься об отношении к читателю. Предыдущие экспертизы дизайна в рамках проекта "Золотой фонд прессы" показали «болевые точки» - отсутствие или неэффективность самой основы графической модели. В этом году будут целенаправленно оцениваться главные показатели качества оформления изданий –основа графической модели (четкая работа модульной сетки, ясность и контрастность системы текстово-заголовочных стилей), и информативность оформления (документальность и информативность снимков, информативность заголовочных комплексов). Два ключевых критерия, являющихся залогом качественного оформления и максимально эффективной зрительной навигации, обеспечивающих комфорт чтения и функциональность газеты или журнала.

Максим Корнев (компания «MediaToolbox»): «Сторонняя оценка – это всегда волнительно, поскольку приходится выслушивать критику и получать оценку в сравнении с другими. Но такой медиаскрининг – это необходимая прививка для выживания, вырабатывания иммунитета к стремительным изменениям окружающей медиа среды. Тот, кто внимательно слушает свой «организм», и следует рекомендациям экспертов, чувствует себя лучше, живет долго и счастливо. Будьте здоровы – проходите экспертизу!».