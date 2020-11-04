Участвуйте в конкурсе «Золотой фонд прессы-2021» Новости, Главные новости, Обратите внимание, Конкурсы — 6-ноября-2020 — прочитано 69 раз



Участвуйте в конкурсе «Золотой фонд прессы» и вы получите независимую оценку экспертов медиа отрасли о состоянии своего издания на текущий момент и необходимые профессиональные рекомендации по устранению недостатков, повышению качества, конкурентоспособности издания, монетизации его контента.



«Золотой фонд прессы» призван помочь СМИ сохранить информационную и рекламную привлекательность, привлечь новых читателей, организовать дистрибуцию контента так, чтобы можно было работать со своей аудиторией везде, где она в течение суток находится, выстроить новую экономику, которая совместила бы возможности «печати» и «цифры».



Прием заявок заканчивается 15 ноября.



Стоимость участия — 19 200 руб. Оплата до 25 декабря или по гарантийному письму до 28 февраля 2021 г.



В оплату регистрационного взноса входит:



- экспертиза качества контента журналистских материалов и графической модели - дизайна издания, комментарии, рекомендации;



- участие в работе Делового форума (апрель, 2021 г., Москва);



- участие в конкурсах «Главный редактор года», «Золотой Лотос», «Маленький принц», «Лучший дизайн СМИ», «Лучшее корпоративное издание», «Голос Парламента».



Знак отличия будет вручен на ежегодном Деловом форуме российских СМИ в Москве в апреле 2021 г.



Подробности на сайте



e-mail: zolfondpress@mail.ru



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МНЕНИЕ ЭКСПЕРТОВ:



Вартанова Е.Л. председатель Экспертного совета (МГУ им. М.В.Ломоносова): «Задача экспертизы – помочь газетам определить как сильные, так и слабые стороны, которые им следовало бы исправить, модернизировав свою деятельность. Оцениваем участников проекта «Золотой фонд прессы» хоть и строго, в соответствии с актуальными критериями, но позитивно».



Сергей Мешавкин (Медиагруппа «Феномен»): «Экспертиза – это повод задуматься об отношении к читателю. Предыдущие экспертизы дизайна в рамках проекта "Золотой фонд прессы" показали «болевые точки» - отсутствие или неэффективность самой основы графической модели. В этом году будут целенаправленно оцениваться главные показатели качества оформления изданий –основа графической модели (четкая работа модульной сетки, ясность и контрастность системы текстово-заголовочных стилей), и информативность оформления (документальность и информативность снимков, информативность заголовочных комплексов). Два ключевых критерия, являющихся залогом качественного оформления и максимально эффективной зрительной навигации, обеспечивающих комфорт чтения и функциональность газеты или журнала.



Максим Корнев (компания «MediaToolbox»): «Сторонняя оценка – это всегда волнительно, поскольку приходится выслушивать критику и получать оценку в сравнении с другими. Но такой медиаскрининг – это необходимая прививка для выживания, вырабатывания иммунитета к стремительным изменениям окружающей медиа среды. Тот, кто внимательно слушает свой «организм», и следует рекомендациям экспертов, чувствует себя лучше, живет долго и счастливо. Будьте здоровы – проходите экспертизу!». Участвуйте в конкурсе «Золотой фонд прессы-2021»Участвуйте в конкурсе «Золотой фонд прессы» и вы получите независимую оценку экспертов медиа отрасли о состоянии своего издания на текущий момент и необходимые профессиональные рекомендации по устранению недостатков, повышению качества, конкурентоспособности издания, монетизации его контента.«Золотой фонд прессы» призван помочь СМИ сохранить информационную и рекламную привлекательность, привлечь новых читателей, организовать дистрибуцию контента так, чтобы можно было работать со своей аудиторией везде, где она в течение суток находится, выстроить новую экономику, которая совместила бы возможности «печати» и «цифры».Прием заявок заканчивается 15 ноября.Стоимость участия — 19 200 руб. Оплата до 25 декабря или по гарантийному письму до 28 февраля 2021 г.В оплату регистрационного взноса входит:- экспертиза качества контента журналистских материалов и графической модели - дизайна издания, комментарии, рекомендации;- участие в работе Делового форума (апрель, 2021 г., Москва);- участие в конкурсах «Главный редактор года», «Золотой Лотос», «Маленький принц», «Лучший дизайн СМИ», «Лучшее корпоративное издание», «Голос Парламента».Знак отличия будет вручен на ежегодном Деловом форуме российских СМИ в Москве в апреле 2021 г.Подробности на сайте zolfondpress.ru , по тел. 8 (499) 152 34 73, 8 (910) 474 10 04,e-mail: zolfondpress@mail.ru-------------------------------------Вартанова Е.Л. председатель Экспертного совета (МГУ им. М.В.Ломоносова): «Задача экспертизы – помочь газетам определить как сильные, так и слабые стороны, которые им следовало бы исправить, модернизировав свою деятельность. Оцениваем участников проекта «Золотой фонд прессы» хоть и строго, в соответствии с актуальными критериями, но позитивно».Сергей Мешавкин (Медиагруппа «Феномен»): «Экспертиза – это повод задуматься об отношении к читателю. Предыдущие экспертизы дизайна в рамках проекта "Золотой фонд прессы" показали «болевые точки» - отсутствие или неэффективность самой основы графической модели. В этом году будут целенаправленно оцениваться главные показатели качества оформления изданий –основа графической модели (четкая работа модульной сетки, ясность и контрастность системы текстово-заголовочных стилей), и информативность оформления (документальность и информативность снимков, информативность заголовочных комплексов). Два ключевых критерия, являющихся залогом качественного оформления и максимально эффективной зрительной навигации, обеспечивающих комфорт чтения и функциональность газеты или журнала.Максим Корнев (компания «MediaToolbox»): «Сторонняя оценка – это всегда волнительно, поскольку приходится выслушивать критику и получать оценку в сравнении с другими. Но такой медиаскрининг – это необходимая прививка для выживания, вырабатывания иммунитета к стремительным изменениям окружающей медиа среды. Тот, кто внимательно слушает свой «организм», и следует рекомендациям экспертов, чувствует себя лучше, живет долго и счастливо. Будьте здоровы – проходите экспертизу!».