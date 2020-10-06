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ПРЕМЬЕРА Х/Ф «ДОКТОР ЛИЗА» СТАРТОВАЛА В КИНОЗАЛАХ ПРОКАТНОЙ СЕТИ ОБЛАСТНОГО КИНОВИДЕОЦЕНТРА
Новости, Главные новости, Обратите внимание — 24-октября-2020 — прочитано 36 раз
ПРЕМЬЕРА Х/Ф «ДОКТОР ЛИЗА» СТАРТОВАЛА В КИНОЗАЛАХ ПРОКАТНОЙ СЕТИ ОБЛАСТНОГО КИНОВИДЕОЦЕНТРА
22 октября жители Духовницка, Мокроуса и Шихан увидели премьеру вместе со всей страной.
В четверг в муниципальных модернизированных кинозалах прокатной сети областного киновидеоцентра состоялись показы российской премьеры «Доктор Лиза». Зрители кинотеатров «Победа» р.п.Духовницкое, «Корунд» г.Шиханы и «Спутник» р.п.Мокроус увидели кинокартину в формате DCP.
Премьера «Доктора Лизы» состоялась на 31-м Открытом российском кинофестивале «Кинотавр». Фильм получил приз зрительских симпатий со средним баллом 8,6 из 10 возможных.
Картина основана на реальных событиях - она посвящена врачу Елизавете Глинке. Главную роль в фильме исполняет Чулпан Хаматова. Режиссер Оксана Карас и продюсер фильма Александр Бондарев приняли это решение сразу. Актриса была знакома с доктором в жизни, только после пересмотра сценария и учета личных замечаний, Ч.Хаматова согласилась на роль.
История начинается с праздничного события: Елизавета и её муж Глеб готовятся отметить 30-ю годовщину свадьбы. На домашний ужин приглашены близкие друзья, приезжают сыновья. Конечно, Лиза освободила этот день, чтобы провести его с семьёй. По плану у неё только одно дело – заехать на Павелецкий вокзал, ведь там сегодня Фонд доктора Лизы «Справедливая помощь» принимает пациентов. И эта поездка оказывается полна неожиданностей…
Ознакомиться с расписанием кинопоказов можно на страницах социальных сетей кинотеатров.
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Саратовский областной методический киновидеоцентр