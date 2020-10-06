Вручение Книги 255 лет городу Марксу Новости, Обратите внимание — 17-октября-2020 — прочитано 55 раз







Цель, которую ставила Юлия Черняева – сохранить историю родного края для подрастающего поколения. Единственный экземпляр издания передали в Марксовский краеведческий музей, где он будет доступен для просмотра широкой аудитории. Создатели выражают признательность людям, которые принимали участие в создании альбома – директору областного музея краеведения Евгению Казанцеву, руководителю нашего филиала музея Ирине Аврамиди и старшему научному сотруднику Александру Кирсанову, главному редактору газеты «Воложка» Юлии Михальской и всем, кто так или иначе был причастен к проекту.



Церемония передачи книги состоялась в актовом зале районной администрации с участием главы района Дмитрия Романова.



Ирина Аврамиди выразила благодарность создателям альбома и отметила, что очень символично, что в юбилейный год город Маркс вошёл в число победителей федерального конкурса с проектом «Хлебная пристань». Она также выразила надежду, что проектная деятельность по изданию книг о нашем городе будет продолжена, эта тема очень востребована как у жителей района, так и у туристов.

В год 255-летия города Маркса инициативная группа жителей реализовала проект «Культурное наследие малых городов Поволжья», издав книгу-альбом, в основу которого легли художественные фотографии, исторические материалы и информация о современной жизни города. Автором проекта выступила член Союза журналистов России и общественный деятель Юлия Черняева, которая в свою очередь является идеологом не одного проекта благополучно реализованных и получивших поддержку власти, бизнеса и общественности. Спонсором – «Культурного наследия малых городов Поволжья» стал индивидуальный предприниматель Валерий Уханов.Цель, которую ставила Юлия Черняева – сохранить историю родного края для подрастающего поколения. Единственный экземпляр издания передали в Марксовский краеведческий музей, где он будет доступен для просмотра широкой аудитории. Создатели выражают признательность людям, которые принимали участие в создании альбома – директору областного музея краеведения Евгению Казанцеву, руководителю нашего филиала музея Ирине Аврамиди и старшему научному сотруднику Александру Кирсанову, главному редактору газеты «Воложка» Юлии Михальской и всем, кто так или иначе был причастен к проекту.Церемония передачи книги состоялась в актовом зале районной администрации с участием главы района Дмитрия Романова.Ирина Аврамиди выразила благодарность создателям альбома и отметила, что очень символично, что в юбилейный год город Маркс вошёл в число победителей федерального конкурса с проектом «Хлебная пристань». Она также выразила надежду, что проектная деятельность по изданию книг о нашем городе будет продолжена, эта тема очень востребована как у жителей района, так и у туристов.