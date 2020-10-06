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14-октября-2020 — прочитано 35 раз22 октября 2020 г. в 11.00 (МСК) hh.ru, крупнейшая российская платформа онлайн-рекрутинга, впервые проведет уникальное масштабное мероприятие для журналистов со всей страны – мы приглашаем вас в виртуальный Подробнее...
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Приглашаем вас в виртуальный пресс-тур «Трудись, отдыхай!»
Новости, Главные новости, Обратите внимание, Конкурсы — 14-октября-2020 — прочитано 64 раз
22 октября 2020 г. в 11.00 (МСК) hh.ru, крупнейшая российская платформа онлайн-рекрутинга, впервые проведет уникальное масштабное мероприятие для журналистов со всей страны – мы приглашаем вас в виртуальный пресс-тур «Трудись, отдыхай!». Название не случайно, ведь речь пойдет не только о работе, но и о досуге сотрудников СМИ, а информация, которую мы представим, пригодится как для подготовки интересных инфоповодов, так и личной практики.
На повестке дня – перемены во время и после пандемии: рынок труда, HR-брендинг, work&life balance, настроения и опросы. Аккредитация по ссылке: https://events.hh.ru/press.
Вас ждет:
· знакомство с hh.ru;
· эксклюзивная аналитика рынка труда;
· краткий экскурс в работу Службы исследований hh.ru;
· мастер-класс: work-life баланс в работе журналиста;
· живое общение: любой вопрос можно задать голосом;
· подарки от спикеров.
Виртуальный пресс-тур hh.ru «Трудись, отдыхай!» проводится специально для СМИ в преддверии саммита HR Digital 2020 – самого значимого ежегодного события в сфере HR – и у вас будет возможность заранее получить эксклюзивную информацию от ключевых спикеров hh.ru по темам, которые будут освещены в ходе саммита.
В программе:
«HR-брендинг в пост-ковидной реальности».
Презентация результатов опроса работодателей о трансформации HR-бренда в российских компаниях под влиянием пандемии:
· Как изменилась работа с HR-брендом внутри компаний во время и после пандемии
· Ключевые тренды в HR-брендинге после массового перехода на home office
· Как работа с HR-брендом меняет компании
Спикер: Нина Осовицкая, руководитель Бренд-центра hh.ru
· Ведущий эксперт про HR-брендингу в РФ
· Окончила факультет психологии МГУ им. М.В. Ломоносова
· Основатель и главный консультант Премии HR-бренд
· Разработчик методологии Рейтинга работодателей России
· Автор книг о лучших HR-проектах и публикаций в деловых изданиях
· Стояла у истоков развития бренда работодателя в России.
«Как изменился рынок труда за неполный год?»
Презентация ежегодного «Альманаха» от hh.ru:
· Обзор результатов «пандемических» опросов: как изменились настроения соискателей, работодателей, что будет с удаленкой и офисами и др.
· Технические моменты: как мы проводим опросы соискателей и работодателей
· Респонденты: изменение поведения аудитории опросов в период самоизоляции
Спикер: Мария Игнатова, руководитель Службы исследований hh.ru
· Окончила факультет РГСУ, кандидат экономических наук
· Исследованиями в области рынка труда занимается более 8 лет
· Работала в Статистическом комитете СНГ в отделе анализа и прогноза
· В службе исследований HeadHunter работает с 2010 г.
· Руководитель проектов HR-Бенчмаркинг и Рейтинг работодателей России
Но это еще не все – в конце встречи вас ждет специальный гость!
«Прощай, цейтнот: как работать журналистом и успевать жить?»
Поговорим о том, как предотвратить профессиональное выгорание, зачем выстраивать work-life баланс, как быть продуктивным на работе и почему иногда важно остановиться и подумать, куда ты идешь.
Спикер: Лариса Парфентьева, автор бестселлеров издательства МИФ («100 способов изменить жизнь», «33+»)
· Входит в ТОП-3 самых читаемых книг в России по версии MyBook
· «Лучший блогер года» по версии Mail.ru
· Журналист с 20-летним опытом работы
· Селебрити-интервьюер (300+ интервью)
· Эксперт, колумнист СМИ (Первый канал, Cosmo, Коммерсант FM, Forbes, Сноб, РБК, Elle и другие)
· Дважды спикер TEDx, создатель онлайн-проектов «Текстура», «АвториТекст», «Ультиматор», «Селфквест»
«Впервые мы приглашаем на онлайн-встречу журналистов и представителей СМИ со всей России: от Калининграда до Владивостока! Виртуальный пресс-тур hh.ru – это не только самые актуальные инфоповоды и полезная информация для вас лично, но и возможность наладить контакты внутри профессионального сообщества, вы легко сможете обменяться контактами и продолжить полезные знакомства. Мы хотим, чтобы эта встреча была максимально полезной для каждого из участников не только с точки зрения работы, но и с точки зрения личной эффективности – поэтому наш виртуальный пресс-тур будет очень отличаться от стандартных мероприятий для СМИ», - отмечает Александра Севостьянова, руководитель пресс-службы hh.ru Поволжье.
Виртуальный пресс-тур будет проходить 22 октября в формате zoom-конференции, для участия необходимо пройти аккредитацию по ссылке: https://events.hh.ru/press. Начало – в 11.00 по московскому времени, продолжительность – 1,5-2 часа.
О HeadHunter
HeadHunter (hh.ru) (NASDAQ: HHR; MOEX: HHRU) — крупнейшая платформа онлайн-рекрутинга в России, клиентами которой являются свыше 320 000 компаний. Цель HeadHunter – помогать компаниям находить сотрудников, а людям – работу, и делать так, чтобы процесс поиска сотрудников и работы был быстрым и доставлял обеим сторонам только положительные впечатления. Обширная база компании содержит свыше 47 млн резюме, а среднее дневное количество вакансий в 2019 г. составило 588 тысяч. По данным SimilarWeb, hh.ru занимает третье место в мире по популярности среди порталов по поиску работы и сотрудников. Акции компании входят в расчёт индексов NASDAQ Composite (IXIC) и NASDAQ Industrial (IXID)