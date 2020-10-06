Приглашаем вас в виртуальный пресс-тур «Трудись, отдыхай!» Новости, Главные новости, Обратите внимание, Конкурсы — 14-октября-2020 — прочитано 64 раз



На повестке дня – перемены во время и после пандемии: рынок труда, HR-брендинг, work&life balance, настроения и опросы. Аккредитация по ссылке:



Вас ждет:



· знакомство с hh.ru;



· эксклюзивная аналитика рынка труда;



· краткий экскурс в работу Службы исследований hh.ru;



· мастер-класс: work-life баланс в работе журналиста;



· живое общение: любой вопрос можно задать голосом;



· подарки от спикеров.



Виртуальный пресс-тур hh.ru «Трудись, отдыхай!» проводится специально для СМИ в преддверии саммита HR Digital 2020 – самого значимого ежегодного события в сфере HR – и у вас будет возможность заранее получить эксклюзивную информацию от ключевых спикеров hh.ru по темам, которые будут освещены в ходе саммита.



В программе:



«HR-брендинг в пост-ковидной реальности».



Презентация результатов опроса работодателей о трансформации HR-бренда в российских компаниях под влиянием пандемии:



· Как изменилась работа с HR-брендом внутри компаний во время и после пандемии

· Ключевые тренды в HR-брендинге после массового перехода на home office

· Как работа с HR-брендом меняет компании



Спикер: Нина Осовицкая, руководитель Бренд-центра hh.ru



· Ведущий эксперт про HR-брендингу в РФ



· Окончила факультет психологии МГУ им. М.В. Ломоносова



· Основатель и главный консультант Премии HR-бренд



· Разработчик методологии Рейтинга работодателей России



· Автор книг о лучших HR-проектах и публикаций в деловых изданиях



· Стояла у истоков развития бренда работодателя в России.







«Как изменился рынок труда за неполный год?»



Презентация ежегодного «Альманаха» от hh.ru:



· Обзор результатов «пандемических» опросов: как изменились настроения соискателей, работодателей, что будет с удаленкой и офисами и др.



· Технические моменты: как мы проводим опросы соискателей и работодателей



· Респонденты: изменение поведения аудитории опросов в период самоизоляции







Спикер: Мария Игнатова, руководитель Службы исследований hh.ru



· Окончила факультет РГСУ, кандидат экономических наук



· Исследованиями в области рынка труда занимается более 8 лет



· Работала в Статистическом комитете СНГ в отделе анализа и прогноза



· В службе исследований HeadHunter работает с 2010 г.



· Руководитель проектов HR-Бенчмаркинг и Рейтинг работодателей России











Но это еще не все – в конце встречи вас ждет специальный гость!



«Прощай, цейтнот: как работать журналистом и успевать жить?»



Поговорим о том, как предотвратить профессиональное выгорание, зачем выстраивать work-life баланс, как быть продуктивным на работе и почему иногда важно остановиться и подумать, куда ты идешь.







Спикер: Лариса Парфентьева, автор бестселлеров издательства МИФ («100 способов изменить жизнь», «33+»)



· Входит в ТОП-3 самых читаемых книг в России по версии MyBook



· «Лучший блогер года» по версии Mail.ru



· Журналист с 20-летним опытом работы



· Селебрити-интервьюер (300+ интервью)



· Эксперт, колумнист СМИ (Первый канал, Cosmo, Коммерсант FM, Forbes, Сноб, РБК, Elle и другие)



· Дважды спикер TEDx, создатель онлайн-проектов «Текстура», «АвториТекст», «Ультиматор», «Селфквест»







«Впервые мы приглашаем на онлайн-встречу журналистов и представителей СМИ со всей России: от Калининграда до Владивостока! Виртуальный пресс-тур hh.ru – это не только самые актуальные инфоповоды и полезная информация для вас лично, но и возможность наладить контакты внутри профессионального сообщества, вы легко сможете обменяться контактами и продолжить полезные знакомства. Мы хотим, чтобы эта встреча была максимально полезной для каждого из участников не только с точки зрения работы, но и с точки зрения личной эффективности – поэтому наш виртуальный пресс-тур будет очень отличаться от стандартных мероприятий для СМИ», - отмечает Александра Севостьянова, руководитель пресс-службы hh.ru Поволжье.



Виртуальный пресс-тур будет проходить 22 октября в формате zoom-конференции, для участия необходимо пройти аккредитацию по ссылке:











О HeadHunter



HeadHunter (hh.ru) (NASDAQ: HHR; MOEX: HHRU) — крупнейшая платформа онлайн-рекрутинга в России, клиентами которой являются свыше 320 000 компаний. Цель HeadHunter – помогать компаниям находить сотрудников, а людям – работу, и делать так, чтобы процесс поиска сотрудников и работы был быстрым и доставлял обеим сторонам только положительные впечатления. Обширная база компании содержит свыше 47 млн резюме, а среднее дневное количество вакансий в 2019 г. составило 588 тысяч. По данным SimilarWeb, hh.ru занимает третье место в мире по популярности среди порталов по поиску работы и сотрудников. Акции компании входят в расчёт индексов NASDAQ Composite (IXIC) и NASDAQ Industrial (IXID) 22 октября 2020 г. в 11.00 (МСК) hh.ru, крупнейшая российская платформа онлайн-рекрутинга, впервые проведет уникальное масштабное мероприятие для журналистов со всей страны – мы приглашаем вас в виртуальный пресс-тур «Трудись, отдыхай!». Название не случайно, ведь речь пойдет не только о работе, но и о досуге сотрудников СМИ, а информация, которую мы представим, пригодится как для подготовки интересных инфоповодов, так и личной практики.На повестке дня – перемены во время и после пандемии: рынок труда, HR-брендинг, work&life balance, настроения и опросы. Аккредитация по ссылке: https://events.hh.ru/press · знакомство с hh.ru;· эксклюзивная аналитика рынка труда;· краткий экскурс в работу Службы исследований hh.ru;· мастер-класс: work-life баланс в работе журналиста;· живое общение: любой вопрос можно задать голосом;· подарки от спикеров.Виртуальный пресс-тур hh.ru «Трудись, отдыхай!» проводится специально для СМИ в преддверии саммита HR Digital 2020 – самого значимого ежегодного события в сфере HR – и у вас будет возможность заранее получить эксклюзивную информацию от ключевых спикеров hh.ru по темам, которые будут освещены в ходе саммита.«HR-брендинг в пост-ковидной реальности».Презентация результатов опроса работодателей о трансформации HR-бренда в российских компаниях под влиянием пандемии:· Как изменилась работа с HR-брендом внутри компаний во время и после пандемии· Ключевые тренды в HR-брендинге после массового перехода на home office· Как работа с HR-брендом меняет компании· Ведущий эксперт про HR-брендингу в РФ· Окончила факультет психологии МГУ им. М.В. Ломоносова· Основатель и главный консультант Премии HR-бренд· Разработчик методологии Рейтинга работодателей России· Автор книг о лучших HR-проектах и публикаций в деловых изданиях· Стояла у истоков развития бренда работодателя в России.«Как изменился рынок труда за неполный год?»Презентация ежегодного «Альманаха» от hh.ru:· Обзор результатов «пандемических» опросов: как изменились настроения соискателей, работодателей, что будет с удаленкой и офисами и др.· Технические моменты: как мы проводим опросы соискателей и работодателей· Респонденты: изменение поведения аудитории опросов в период самоизоляции· Окончила факультет РГСУ, кандидат экономических наук· Исследованиями в области рынка труда занимается более 8 лет· Работала в Статистическом комитете СНГ в отделе анализа и прогноза· В службе исследований HeadHunter работает с 2010 г.· Руководитель проектов HR-Бенчмаркинг и Рейтинг работодателей РоссииНо это еще не все – в конце встречи вас ждет специальный гость!«Прощай, цейтнот: как работать журналистом и успевать жить?»Поговорим о том, как предотвратить профессиональное выгорание, зачем выстраивать work-life баланс, как быть продуктивным на работе и почему иногда важно остановиться и подумать, куда ты идешь.· Входит в ТОП-3 самых читаемых книг в России по версии MyBook· «Лучший блогер года» по версии Mail.ru· Журналист с 20-летним опытом работы· Селебрити-интервьюер (300+ интервью)· Эксперт, колумнист СМИ (Первый канал, Cosmo, Коммерсант FM, Forbes, Сноб, РБК, Elle и другие)· Дважды спикер TEDx, создатель онлайн-проектов «Текстура», «АвториТекст», «Ультиматор», «Селфквест»«Впервые мы приглашаем на онлайн-встречу журналистов и представителей СМИ со всей России: от Калининграда до Владивостока! Виртуальный пресс-тур hh.ru – это не только самые актуальные инфоповоды и полезная информация для вас лично, но и возможность наладить контакты внутри профессионального сообщества, вы легко сможете обменяться контактами и продолжить полезные знакомства. Мы хотим, чтобы эта встреча была максимально полезной для каждого из участников не только с точки зрения работы, но и с точки зрения личной эффективности – поэтому наш виртуальный пресс-тур будет очень отличаться от стандартных мероприятий для СМИ», - отмечает Александра Севостьянова, руководитель пресс-службы hh.ru Поволжье.Виртуальный пресс-тур будет проходить 22 октября в формате zoom-конференции, для участия необходимо пройти аккредитацию по ссылке: https://events.hh.ru/press . Начало – в 11.00 по московскому времени, продолжительность – 1,5-2 часа.HeadHunter (hh.ru) (NASDAQ: HHR; MOEX: HHRU) — крупнейшая платформа онлайн-рекрутинга в России, клиентами которой являются свыше 320 000 компаний. Цель HeadHunter – помогать компаниям находить сотрудников, а людям – работу, и делать так, чтобы процесс поиска сотрудников и работы был быстрым и доставлял обеим сторонам только положительные впечатления. Обширная база компании содержит свыше 47 млн резюме, а среднее дневное количество вакансий в 2019 г. составило 588 тысяч. По данным SimilarWeb, hh.ru занимает третье место в мире по популярности среди порталов по поиску работы и сотрудников. Акции компании входят в расчёт индексов NASDAQ Composite (IXIC) и NASDAQ Industrial (IXID)