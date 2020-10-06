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Ушла из жизни Ирина Александровна Киселева
Новости, Главные новости, Обратите внимание — 13-октября-2020 — прочитано 46 раз
Ушла из жизни Ирина Александровна Киселева
Ирины Александровны Киселевой не стало 12 октября 2020 года. Она родилась 7 июля 1935 году в Сталинграде (ныне Волгоград). Закончила отделение журналистики Ленинградского государственного университета в 1957 году. Сотрудничала с редакциями газет Астраханской и Калининградской областей. В Саратове — с 1960 года. Сначала работала литературным сотрудником, заведующей отделом, ответственным секретарем саратовской областной газеты «Заря молодежи». После окончания в 1973 году отделения работников печати, радио и телевидения Высшей партийной школы возглавляла отделы писем и массовой работы, культуры, литературы и искусства в саратовской областной газете «Коммунист». Награждена почетными грамотами ЦК ВЛКСМ, Министерства культуры России. Член Союза журналистов СССР и России.
Выражаем глубокое соболезнование родным и близким.
Прощание 14 октября в 11 часов по адресу: г.Саратов, ул.Набережная 1а, кв. 47, вход с ул.Чернышевского.