Ушла из жизни Ирина Александровна Киселева Новости, Главные новости, Обратите внимание — 13-октября-2020 — прочитано 46 раз Ушла из жизни Ирина Александровна Киселева







Ирины Александровны Киселевой не стало 12 октября 2020 года. Она родилась 7 июля 1935 году в Сталинграде (ныне Волгоград). Закончила отделение журналистики Ленинградского государственного университета в 1957 году. Сотрудничала с редакциями газет Астраханской и Калининградской областей. В Саратове — с 1960 года. Сначала работала литературным сотрудником, заведующей отделом, ответственным секретарем саратовской областной газеты «Заря молодежи». После окончания в 1973 году отделения работников печати, радио и телевидения Высшей партийной школы возглавляла отделы писем и массовой работы, культуры, литературы и искусства в саратовской областной газете «Коммунист». Награждена почетными грамотами ЦК ВЛКСМ, Министерства культуры России. Член Союза журналистов СССР и России.



Выражаем глубокое соболезнование родным и близким.



Прощание 14 октября в 11 часов по адресу: г.Саратов, ул.Набережная 1а, кв. 47, вход с ул.Чернышевского.

Ирины Александровны Киселевой не стало 12 октября 2020 года. Она родилась 7 июля 1935 году в Сталинграде (ныне Волгоград). Закончила отделение журналистики Ленинградского государственного университета в 1957 году. Сотрудничала с редакциями газет Астраханской и Калининградской областей. В Саратове — с 1960 года. Сначала работала литературным сотрудником, заведующей отделом, ответственным секретарем саратовской областной газеты «Заря молодежи». После окончания в 1973 году отделения работников печати, радио и телевидения Высшей партийной школы возглавляла отделы писем и массовой работы, культуры, литературы и искусства в саратовской областной газете «Коммунист». Награждена почетными грамотами ЦК ВЛКСМ, Министерства культуры России. Член Союза журналистов СССР и России.