«КИНОВЕРТИКАЛЬ 2020» - В ЦИФРАХ Новости, Главные новости, Обратите внимание, Конкурсы — 12-октября-2020 — прочитано 24 раз «КИНОВЕРТИКАЛЬ 2020» - В ЦИФРАХ



Оргкомитет подвел некоторые итоги кинофестиваля, прошедшего в первые дни октября в онлайн-формате.



В прошлую пятницу, 9 октября, завершился VII открытый фестиваль-конкурс детского и юношеского кино «Киновертикаль». Организаторам, участникам, волонтерам и всем зрителям он запомнился необычным форматом проведения - в этом году все события фестиваля проходили в онлайн-формате на ютуб-канале «Киновертикаль Саратов».



Судя по комментариям на виртуальной площадке проведения, многие зрители и участники остались довольны. Каждый почерпнул необходимые знания, услышал мнения профессионалов и сделал для себя выводы, которые помогут совершенствовать мастерство в создании хорошего и качественного кино.



Итак, какой он, VII фестиваль «Киновертикаль» в цифрах?



В этом году на участие в фестивале было подано 346 работ от 1271 киноавтора из 28 регионов России, Донецка, Луганска, Беларуси и Казахстана. Впервые за 7 лет конкурса в нем принимали участие авторы из Пензенской и Ростовской областей.



В «шорт-лист» конкурсной программы среди непрофессиональных авторов до 22 лет вошел 141 фильм, в числе которых было представлено 77 анимационных, 34 игровых и 30 неигровых киноработ. Из них 43 работы представили участники из Саратовской области. Саратовские авторы получили 22 награды, в том числе: приз Губернатора Саратовской области, приз победителя в номинации «Замечательные люди моей малой родины» (5-16 лет), «Приз зрительских симпатий», 19 специальных дипломов, а 2 работы отмечены призом президента Г.Я.Бардина.



В голосовании на «Приз зрительских симпатий», которое проходило с 9 по 18 сентября в социальной сети «ВКонтакте», приняло участие более 9000 пользователей. За фильм, получивший Приз зрительских симпатий, в ходе интернет-голосования поставили «лайки» 1389 человек.



Победителями и призерами «Киновертикали 2020» стали участники из 30 населенных пунктов России и г.Луганска.



Откликнулись принять участие и оказали неоценимую помощь в организации мероприятий фестиваля 175 волонтеров проекта «Кино и его Команда».



За 5 фестивальных дней зрители посмотрели около 33 часов видеоматериала: это церемонии открытия и закрытия, 7 мастер-классов, 5 кинопоказов работ юных киноавторов и победителей фестиваля, 4 вечерних кинопрограммы «Короткий метр - детям» и «Такими были наши родители…», 2 приветствия от звезд отечественного кинематографа, 2 онлайн-экскурсии, 2 лекции, 2 беседы и 2 специальные программы, 1 творческая лаборатория, 1 спектакль, 1 творческий волонтерский проект и 1 видеопрезентация партнеров.



В образовательной программе фестиваля приняли участие отечественные режиссеры и продюсеры, снимающие фильмы для детской и юношеской аудитории: Анна Чернакова, Виктория Фанасютина, Тамара Цоцория и Мария Кравченко. Помимо этого, онлайн-лекции для начинающих кинематографистов прочитали 15 саратовских кинематографистов и педагогов кино из Москвы и Санкт-Петербурга.



Поприветствовали участников новые и давние друзья «Киновертикали»: актеры Максим Матвеев, Константин Милованов, Вячеслав Чепурченко и режиссеры Сергей Дворцевой, Иван И. Твердовский, Анастасия Пальчикова, а также президент фестиваля, режиссер-мультипликатор Гарри Бардин.



А увидели фестивальную программу с 5 по 9 октября 3057 зрителей. Самой популярной программой по числу просмотров и «классам» стала церемония открытия фестиваля (610 просмотров и 101 «класс»).



Именно таким запомнился фестиваль «Киновертикаль 2020» участникам и зрителям. Напомним, что всю программу можно увидеть и сегодня - заходите на ютуб-канал «Киновертикаль Саратов»!



Пресс-центр открытого фестиваля-конкурса



детского и юношеского кино «Киновертикаль» Оргкомитет подвел некоторые итоги кинофестиваля, прошедшего в первые дни октября в онлайн-формате.В прошлую пятницу, 9 октября, завершился VII открытый фестиваль-конкурс детского и юношеского кино «Киновертикаль». Организаторам, участникам, волонтерам и всем зрителям он запомнился необычным форматом проведения - в этом году все события фестиваля проходили в онлайн-формате на ютуб-канале «Киновертикаль Саратов».Судя по комментариям на виртуальной площадке проведения, многие зрители и участники остались довольны. Каждый почерпнул необходимые знания, услышал мнения профессионалов и сделал для себя выводы, которые помогут совершенствовать мастерство в создании хорошего и качественного кино.Итак, какой он, VII фестиваль «Киновертикаль» в цифрах?В этом году на участие в фестивале было подано 346 работ от 1271 киноавтора из 28 регионов России, Донецка, Луганска, Беларуси и Казахстана. Впервые за 7 лет конкурса в нем принимали участие авторы из Пензенской и Ростовской областей.В «шорт-лист» конкурсной программы среди непрофессиональных авторов до 22 лет вошел 141 фильм, в числе которых было представлено 77 анимационных, 34 игровых и 30 неигровых киноработ. Из них 43 работы представили участники из Саратовской области. Саратовские авторы получили 22 награды, в том числе: приз Губернатора Саратовской области, приз победителя в номинации «Замечательные люди моей малой родины» (5-16 лет), «Приз зрительских симпатий», 19 специальных дипломов, а 2 работы отмечены призом президента Г.Я.Бардина.В голосовании на «Приз зрительских симпатий», которое проходило с 9 по 18 сентября в социальной сети «ВКонтакте», приняло участие более 9000 пользователей. За фильм, получивший Приз зрительских симпатий, в ходе интернет-голосования поставили «лайки» 1389 человек.Победителями и призерами «Киновертикали 2020» стали участники из 30 населенных пунктов России и г.Луганска.Откликнулись принять участие и оказали неоценимую помощь в организации мероприятий фестиваля 175 волонтеров проекта «Кино и его Команда».За 5 фестивальных дней зрители посмотрели около 33 часов видеоматериала: это церемонии открытия и закрытия, 7 мастер-классов, 5 кинопоказов работ юных киноавторов и победителей фестиваля, 4 вечерних кинопрограммы «Короткий метр - детям» и «Такими были наши родители…», 2 приветствия от звезд отечественного кинематографа, 2 онлайн-экскурсии, 2 лекции, 2 беседы и 2 специальные программы, 1 творческая лаборатория, 1 спектакль, 1 творческий волонтерский проект и 1 видеопрезентация партнеров.В образовательной программе фестиваля приняли участие отечественные режиссеры и продюсеры, снимающие фильмы для детской и юношеской аудитории: Анна Чернакова, Виктория Фанасютина, Тамара Цоцория и Мария Кравченко. Помимо этого, онлайн-лекции для начинающих кинематографистов прочитали 15 саратовских кинематографистов и педагогов кино из Москвы и Санкт-Петербурга.Поприветствовали участников новые и давние друзья «Киновертикали»: актеры Максим Матвеев, Константин Милованов, Вячеслав Чепурченко и режиссеры Сергей Дворцевой, Иван И. Твердовский, Анастасия Пальчикова, а также президент фестиваля, режиссер-мультипликатор Гарри Бардин.А увидели фестивальную программу с 5 по 9 октября 3057 зрителей. Самой популярной программой по числу просмотров и «классам» стала церемония открытия фестиваля (610 просмотров и 101 «класс»).Именно таким запомнился фестиваль «Киновертикаль 2020» участникам и зрителям. Напомним, что всю программу можно увидеть и сегодня - заходите на ютуб-канал «Киновертикаль Саратов»!