С лейкой и блокнотом, а то и с пулеметом, сквозь огонь и стужу мы прошли! Новости, Главные новости, Обратите внимание — 9-октября-2020 — прочитано 126 раз С лейкой и блокнотом, а то и с пулеметом, сквозь огонь и стужу мы прошли!





В рамках 6-й Международной книжной ярмарки-фестиваля «Волжская волна», в течение 4-х дней работавшей в Саратове в Историческом парке «Россия — Моя история», состоялась презентация книги регионального отделения Союза журналистов России «Летописцы-Победители. Имена и судьбы». Ее издание стало завершающим этапом проекта, получившего поддержку Фонда президентских грантов, и вкладом саратовских журналистов в увековечивание имен журналистов, фронтовиков Великой Отечественной войны в Год памяти и славы.



Открыла работу площадки автор и руководитель проекта председатель регионального отделения Лидия Златогорская. Она напомнила, что книга стала логическим продолжением Энциклопедии саратовской журналистики «Летописцы истории страны», выпущенной в 2018 году и также получившей финансовую поддержку Фонда президентских грантов. Новое издание уже отмечено двумя дипломами медиафорума современной журналистики Союза журналистов России в Сочи. Цель нового издания - рассказать о саратовских коллегах-фронтовиках, которые до войны и в послевоенное время посвятили себя журналистике. Представленная на презентации книга включила рассказы о 169 земляках, как погибших, так и вернувшихся с победой. Их написали 77 авторов, среди которых не только известные в саратовском медиаполе имена, но и новички в журналистике, а также преподаватели Института филологии и журналистики СГУ им.Н.Г.Чернышевского, сотрудники архивов, родственники героев, члены поисковых отрядов, школьных музеев боевой славы и рядовые читатели.

А эпиграфом к книге стали строки из песни фронтовых журналистов на слова Константина Симонова, которая хорошо передает отвагу и находчивость газетчиков военного времени. О самом журналисте и писателе тоже есть заметки в книге: с гордостью коллеги упоминают о том, что замечательный журналист и писатель жил, учился в нашем городе, бывал у нас в послевоенное время, причастен к созданию журналистской организации в Саратове.

В жизни, как в песне: многие имена героев войны стали известны благодаря корреспондентам, которые порой «с одним наганом на пикапе драном» оказывались в центре военных действий, записывали фамилии, делали снимки и видео в условиях страшных, смертельных. Не удивительно, что они, бывало, принимали быстрые важные решения, вели за собой в атаку, получали тяжелые ранения. А те, кто сумел выжить и вернуться с победой, потом и в мирной жизни смело выступали против несправедливости, не отступая перед высокими чиновниками.

Участники встречи дружно приветствовали Заслуженного журналиста РФ, фронтовика Аркадия Александровича Богатырева, после войны работавшего 30 лет в областной газете «Коммунист». Выдержки из его книги «Эпизоды войны» опубликованы в новом коллективном издании. Вместе с ним, одним из первых новую книгу получил Николай Котельников, сын героя опубликованного в книге очерка Олега Косенкова, руководителя корпункта по Турковскому и Аркадакскому районам Саратовской области, корреспондента регионального еженедельника «Город». Александр Котельников в юном возрасте попал на фронт, стал «сыном полка», был разведчиком, участником стратегических сражений, получил тяжелые ранения. А после победы жил в Турковском районе, сотрудничал с районными газетами, делал снимки сельчан и дарил им бесплатно. В селах это помнят до сих пор! Прожил недолго, всего сорок лет. А подарком сыну и всем нам стали три рассказа отца, опубликоввнные в новой книге. Их отыскал в Госархиве, в подшивке «Зари молодежи» еще один энтузиаст проекта - Михаил Сергеев. За два дня до смерти фронтовика навестил в больнице известный саратовский журналист Иван Болкунов, которому Котельников передал рукописи. Эти рассказы вышли в 1973 году, а теперь их снова можно прочесть. Вот такая цепочка памяти.

Новую книгу с очерком о своей маме, фронтовом журналисте Галине Суховой, получила и Марина Бондарь. В ее семье бережно хранят подшивку фронтовой газеты с заметками родного человека, а заметки эти — о сражениях, танкистах, разведчиках. Марина Фахреевна рассказала, что ее родители познакомились на фронте, их военное фото — дома на стенке. Галина Михайловна встретила войну в Маньчжурии, вместе с мужем приехала в Саратов, здесь работала в областной газете «Коммунист». После закрытия газеты о фронтовом журналисте долго никто не вспоминал. И вот теперь дочь Суховой благодарила за память о самом дорогом человеке.

На презентации книги активные участники реализации проекта рассказывали о своей работе над очерками: Салимжал Гайсин - о трех фронтовиках-журналистах, с которыми трудился в одной редакции, Любовь Чиркова — об Исае Тобольском, Евгений Голуб — о жительнице Алгая Раисе Игнатьевой, недавно отметившей 96-летие, Ирина Крайнова — о Михаиле Исхизове… Делились искренне, вдохновенно, эмоционально. Пришли на встречу генерал-майор Юрий Усынин и соавтор очерка о саратовском танковой училище, полковник в отставке, член Союза журналистов Эдуард Казымов.

Министр информации и печати Светлана Бакал поздравила коллег с завершением большого проекта, который объединил и увлек высокой идеей. Поблагодарила авторов и участников конкурса «Помнить вечно!», проходившего в рамках проекта, за яркие материалы о своих героях, живой язык, отражение духа ушедшей героической эпохи. А ведущая встречи Лидия Златогорская передала сертификаты на получение 350 экземпляров книги главному библиотекарю областной научной библиотеки и 50 книг в центральную городскую библиотеку г.Саратова. Молодежь получит возможность прочитать о фронтовых журналистах, память будет жить!



Тамара КАТИЛЕВСКАЯ,

фото Юрия НЕУГОДОВА

В рамках 6-й Международной книжной ярмарки-фестиваля «Волжская волна», в течение 4-х дней работавшей в Саратове в Историческом парке «Россия — Моя история», состоялась презентация книги регионального отделения Союза журналистов России «Летописцы-Победители. Имена и судьбы». Ее издание стало завершающим этапом проекта, получившего поддержку Фонда президентских грантов, и вкладом саратовских журналистов в увековечивание имен журналистов, фронтовиков Великой Отечественной войны в Год памяти и славы.Открыла работу площадки автор и руководитель проекта председатель регионального отделения Лидия Златогорская. Она напомнила, что книга стала логическим продолжением Энциклопедии саратовской журналистики «Летописцы истории страны», выпущенной в 2018 году и также получившей финансовую поддержку Фонда президентских грантов. Новое издание уже отмечено двумя дипломами медиафорума современной журналистики Союза журналистов России в Сочи. Цель нового издания - рассказать о саратовских коллегах-фронтовиках, которые до войны и в послевоенное время посвятили себя журналистике. Представленная на презентации книга включила рассказы о 169 земляках, как погибших, так и вернувшихся с победой. Их написали 77 авторов, среди которых не только известные в саратовском медиаполе имена, но и новички в журналистике, а также преподаватели Института филологии и журналистики СГУ им.Н.Г.Чернышевского, сотрудники архивов, родственники героев, члены поисковых отрядов, школьных музеев боевой славы и рядовые читатели.А эпиграфом к книге стали строки из песни фронтовых журналистов на слова Константина Симонова, которая хорошо передает отвагу и находчивость газетчиков военного времени. О самом журналисте и писателе тоже есть заметки в книге: с гордостью коллеги упоминают о том, что замечательный журналист и писатель жил, учился в нашем городе, бывал у нас в послевоенное время, причастен к созданию журналистской организации в Саратове.В жизни, как в песне: многие имена героев войны стали известны благодаря корреспондентам, которые порой «с одним наганом на пикапе драном» оказывались в центре военных действий, записывали фамилии, делали снимки и видео в условиях страшных, смертельных. Не удивительно, что они, бывало, принимали быстрые важные решения, вели за собой в атаку, получали тяжелые ранения. А те, кто сумел выжить и вернуться с победой, потом и в мирной жизни смело выступали против несправедливости, не отступая перед высокими чиновниками.Участники встречи дружно приветствовали Заслуженного журналиста РФ, фронтовика Аркадия Александровича Богатырева, после войны работавшего 30 лет в областной газете «Коммунист». Выдержки из его книги «Эпизоды войны» опубликованы в новом коллективном издании. Вместе с ним, одним из первых новую книгу получил Николай Котельников, сын героя опубликованного в книге очерка Олега Косенкова, руководителя корпункта по Турковскому и Аркадакскому районам Саратовской области, корреспондента регионального еженедельника «Город». Александр Котельников в юном возрасте попал на фронт, стал «сыном полка», был разведчиком, участником стратегических сражений, получил тяжелые ранения. А после победы жил в Турковском районе, сотрудничал с районными газетами, делал снимки сельчан и дарил им бесплатно. В селах это помнят до сих пор! Прожил недолго, всего сорок лет. А подарком сыну и всем нам стали три рассказа отца, опубликоввнные в новой книге. Их отыскал в Госархиве, в подшивке «Зари молодежи» еще один энтузиаст проекта - Михаил Сергеев. За два дня до смерти фронтовика навестил в больнице известный саратовский журналист Иван Болкунов, которому Котельников передал рукописи. Эти рассказы вышли в 1973 году, а теперь их снова можно прочесть. Вот такая цепочка памяти.Новую книгу с очерком о своей маме, фронтовом журналисте Галине Суховой, получила и Марина Бондарь. В ее семье бережно хранят подшивку фронтовой газеты с заметками родного человека, а заметки эти — о сражениях, танкистах, разведчиках. Марина Фахреевна рассказала, что ее родители познакомились на фронте, их военное фото — дома на стенке. Галина Михайловна встретила войну в Маньчжурии, вместе с мужем приехала в Саратов, здесь работала в областной газете «Коммунист». После закрытия газеты о фронтовом журналисте долго никто не вспоминал. И вот теперь дочь Суховой благодарила за память о самом дорогом человеке.На презентации книги активные участники реализации проекта рассказывали о своей работе над очерками: Салимжал Гайсин - о трех фронтовиках-журналистах, с которыми трудился в одной редакции, Любовь Чиркова — об Исае Тобольском, Евгений Голуб — о жительнице Алгая Раисе Игнатьевой, недавно отметившей 96-летие, Ирина Крайнова — о Михаиле Исхизове… Делились искренне, вдохновенно, эмоционально. Пришли на встречу генерал-майор Юрий Усынин и соавтор очерка о саратовском танковой училище, полковник в отставке, член Союза журналистов Эдуард Казымов.Министр информации и печати Светлана Бакал поздравила коллег с завершением большого проекта, который объединил и увлек высокой идеей. Поблагодарила авторов и участников конкурса «Помнить вечно!», проходившего в рамках проекта, за яркие материалы о своих героях, живой язык, отражение духа ушедшей героической эпохи. А ведущая встречи Лидия Златогорская передала сертификаты на получение 350 экземпляров книги главному библиотекарю областной научной библиотеки и 50 книг в центральную городскую библиотеку г.Саратова. Молодежь получит возможность прочитать о фронтовых журналистах, память будет жить!