АННА ЧЕРНАКОВА: «СОЗДАВАЙТЕ ФИЛЬМЫ О ТОМ, ЧТО ВАС ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ВОЛНУЕТ» Новости, Главные новости, Обратите внимание — 6-октября-2020 — прочитано 66 раз АННА ЧЕРНАКОВА: «СОЗДАВАЙТЕ ФИЛЬМЫ О ТОМ, ЧТО ВАС ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ВОЛНУЕТ»



Такой совет даёт известный российский режиссёр на онлайн-площадке «Киновертикали» участникам фестиваля.





Третий день «Киновертикали», 7 октября, пройдет под лозунгом «Творческая трибуна Киномастера». Главным гостем этого дня станет известный российский сценарист и режиссер Анна Чернакова, снимающая фильмы в сотворчестве с Александром Адабашьяном. Главными исполнителями и целевой аудиторией снятых этим союзом фильмов являются подростки и дети. А.Чернакова представит юным авторам «Киновертикали» многогранный мир кинематографа с двух сторон: позиции создателя и позиции зрителя. Смотрите мероприятие завтра, 7 октября, в 15.00 по московскому времени. Будет интересно!



В ходе утренней образовательной программы в 9.00 (мск) будет представлен мастер-класс «Свободное кино. Техника исполнения» московского сценариста и режиссера, автора детской киномастерской «Лучкино» Павла Морозова. После этого зрители увидят мастер-классы известных саратовских кинематографистов: Марины Селивановой и Евгения Борисова.



В 13.00 по московскому времени к зрителям, участникам и «гостям» фестиваля обратятся авторы и руководители саратовской телестудии и медиа-школы «Облака» Юлия Рачителева и Ксения Голикова. Они поделятся опытом и главное - покажут различные кино- телеформы работы с творческими детьми и подростками.



В программе «Вечерний кинопоказ» третьего фестивального дня запланирована демонстрация конкурсных фильмов участников номинации «Визуальные эффекты в кино», а также легендарного фильма Карена Шахназарова «Курьер». Картина рекомендована для просмотра Министерством просвещения России.



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Пресс-центр открытого фестиваля-конкурса



детского и юношеского кино «Киновертикаль»

Такой совет даёт известный российский режиссёр на онлайн-площадке «Киновертикали» участникам фестиваля.Третий день «Киновертикали», 7 октября, пройдет под лозунгом «Творческая трибуна Киномастера». Главным гостем этого дня станет известный российский сценарист и режиссер Анна Чернакова, снимающая фильмы в сотворчестве с Александром Адабашьяном. Главными исполнителями и целевой аудиторией снятых этим союзом фильмов являются подростки и дети. А.Чернакова представит юным авторам «Киновертикали» многогранный мир кинематографа с двух сторон: позиции создателя и позиции зрителя. Смотрите мероприятие завтра, 7 октября, в 15.00 по московскому времени. Будет интересно!В ходе утренней образовательной программы в 9.00 (мск) будет представлен мастер-класс «Свободное кино. Техника исполнения» московского сценариста и режиссера, автора детской киномастерской «Лучкино» Павла Морозова. После этого зрители увидят мастер-классы известных саратовских кинематографистов: Марины Селивановой и Евгения Борисова.В 13.00 по московскому времени к зрителям, участникам и «гостям» фестиваля обратятся авторы и руководители саратовской телестудии и медиа-школы «Облака» Юлия Рачителева и Ксения Голикова. Они поделятся опытом и главное - покажут различные кино- телеформы работы с творческими детьми и подростками.В программе «Вечерний кинопоказ» третьего фестивального дня запланирована демонстрация конкурсных фильмов участников номинации «Визуальные эффекты в кино», а также легендарного фильма Карена Шахназарова «Курьер». Картина рекомендована для просмотра Министерством просвещения России.