С трудовой вехой, коллега! Новости, Главные новости, Обратите внимание, Поздравления — 29-сентября-2020 — прочитано 43 раз С трудовой вехой, коллега!



Александр Владимирович Тишков профессию журналистики выбрал еще в школе, после окончания факультета журналистики Казахского государственного университета имени С.М.Кирова в 1975 году, 23 сентября вышел на работу корреспондентом областной газеты г.Павлодара «Звезда Прииртышья». В нынешнем сентябре его журналистский стаж составил ровно 45 лет! Поздравляем с трудовым юбилеем и желаем еще многих творческих успехов, здоровья, личного счастья!

Он родился 5 июля 1952 года в г.Чимкенте братской республики Казахстан, прошел путь в казахстанской областной газете от корреспондента до завотделом промышленности, транспорта и связи, был здесь победителем Всесоюзного конкурса журнала «Журналист» и областного профессионального конкурса «Золотое перо». С 1988 года стал работать в Саратове собственным корреспондентом областной газеты «Коммунист». После ее ликвидации в 1991 году был принял во вновь образованную областную газету «Саратовские вести», принимал участие в выпуске ее первого номера, проработал в ней около 15 лет. Руководило отделом экономических проблем, отделом политико-экономических проблем и агропромышленного комплекса, отделом АПК и собкоровской сети, был литературным редактором. Более трех лет возглавлял первичную профсоюзную организацию редакции, помогал журналистам отстаивать их социально-экономические права.

В областной газете «Регион 64» заведовал отделом АПК, при этом являлся помощником аграрных депутатов Саратовской областной думы 5-го и 6-го созывов на общественных началах, в течение многих лет входил в состав Общественного совета при министерстве сельского хозяйства области. Помимо почетных грамот министерства сельского хозяйства области и РФ, министерства информации и печати, губернатора Саратовской области, награжден Почетным знаком губернатора «За любовь к родной земле» и серебряной медалью Минсельхоза РФ, нагрудным знаком ЦК профсоюза работников АПК РФ, отмечен благодарностью председателя комитета Государственной Думы РФ по аграрным вопросам.

Он, конечно, член Союза журналистов сначала СССР, а затем РФ, теперь «Ветеран труда». Но остается в строю, живет по простому принципу, усвоенному за четыре с половиной десятка лет — ни дня без строчки!

Будь счастлив и впредь интересной встречей, удачной строкой, победой над несправедливостью, дорогой Александр Владимирович!



Л.Н.Златогорская,

председатель Саратовского регионального отделения Союза журналистов РФ Александр Владимирович Тишков профессию журналистики выбрал еще в школе, после окончания факультета журналистики Казахского государственного университета имени С.М.Кирова в 1975 году, 23 сентября вышел на работу корреспондентом областной газеты г.Павлодара «Звезда Прииртышья». В нынешнем сентябре его журналистский стаж составил ровно 45 лет! Поздравляем с трудовым юбилеем и желаем еще многих творческих успехов, здоровья, личного счастья!Он родился 5 июля 1952 года в г.Чимкенте братской республики Казахстан, прошел путь в казахстанской областной газете от корреспондента до завотделом промышленности, транспорта и связи, был здесь победителем Всесоюзного конкурса журнала «Журналист» и областного профессионального конкурса «Золотое перо». С 1988 года стал работать в Саратове собственным корреспондентом областной газеты «Коммунист». После ее ликвидации в 1991 году был принял во вновь образованную областную газету «Саратовские вести», принимал участие в выпуске ее первого номера, проработал в ней около 15 лет. Руководило отделом экономических проблем, отделом политико-экономических проблем и агропромышленного комплекса, отделом АПК и собкоровской сети, был литературным редактором. Более трех лет возглавлял первичную профсоюзную организацию редакции, помогал журналистам отстаивать их социально-экономические права.В областной газете «Регион 64» заведовал отделом АПК, при этом являлся помощником аграрных депутатов Саратовской областной думы 5-го и 6-го созывов на общественных началах, в течение многих лет входил в состав Общественного совета при министерстве сельского хозяйства области. Помимо почетных грамот министерства сельского хозяйства области и РФ, министерства информации и печати, губернатора Саратовской области, награжден Почетным знаком губернатора «За любовь к родной земле» и серебряной медалью Минсельхоза РФ, нагрудным знаком ЦК профсоюза работников АПК РФ, отмечен благодарностью председателя комитета Государственной Думы РФ по аграрным вопросам.Он, конечно, член Союза журналистов сначала СССР, а затем РФ, теперь «Ветеран труда». Но остается в строю, живет по простому принципу, усвоенному за четыре с половиной десятка лет — ни дня без строчки!