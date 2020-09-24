Диплом победителя – за спецпроект года! Новости, Главные новости, Обратите внимание, Конкурсы, Публикации, Поздравления — 28-сентября-2020 — прочитано 91 раз Диплом победителя – за спецпроект года!



Как уже сообщалось в СМИ и социальных сетях, Дипломом Победителя Творческого конкурса Медиафорума «Вся Россия – 2020» в Сочи в номинации «Спецпроект/ акция года» награждено Саратовское отделение за содержание книги «Летописцы-Победители. Имена и судьбы». Диплом вручил председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев председателю отделения, редактору ¬– составителю Лидии Златогорской.

Получая высокую награду в киноконцертном зале гостиницы «Жемчужина», Лидия Златогорская сказала, что Саратовское отделение свой проект о журналистах-фронтовиках, своих земляках, посвящает памяти о подвиге поколения, победившего в Великой Отечественной войне. Эта память навечно связывает поколения журналистов, которым есть с кого брать пример служения профессии, сохранения исторической правды.

Саратовское региональное отделение благодарит всех коллег, друзей, читателей, кто откликнулся в СМИ, в социальных сетях и группах, лично на победу в творческом конкурсе Союза журналистов России, кто поздравил авторский коллектив и команду проекта, получившего Президентский грант на его реализацию.

Представляется разумным продлить проект уже в статусе межрегионального, прецедент создан: один из авторов раздела книги «Герои» – фронта и тыла, дети войны – герои наших публикаций – журналист, редактор, общественный деятель из Республики Тува – Надежда Мухарбековна Антуфьева. Героиня её очерка Анна Михайловна Энютина, педагог, заслуженный работник Республики Тува, – родом из села Дьяковка Краснокутского района Саратовской области. В память о погибшем на фронте отце оставила его фамилию, когда выходила замуж за журналиста, известного и уважаемого человека…

Переплетение судеб, формирование характеров, нравственных личностей под влиянием поколения Победителей не имеют национальных и административных границ. Возможно, проект будет развиваться по другому пути: углубления поиска подробностей жизни наших коллег из того времени, когда закладывались основы советской журналистики. В нем было много правды, реального поиска героев времени, пафоса великих строек и гордости за свою страну.



Признание журналистского сообщества России – большой стимул для движения вперед!

Как уже сообщалось в СМИ и социальных сетях, Дипломом Победителя Творческого конкурса Медиафорума «Вся Россия – 2020» в Сочи в номинации «Спецпроект/ акция года» награждено Саратовское отделение за содержание книги «Летописцы-Победители. Имена и судьбы». Диплом вручил председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев председателю отделения, редактору ¬– составителю Лидии Златогорской.Получая высокую награду в киноконцертном зале гостиницы «Жемчужина», Лидия Златогорская сказала, что Саратовское отделение свой проект о журналистах-фронтовиках, своих земляках, посвящает памяти о подвиге поколения, победившего в Великой Отечественной войне. Эта память навечно связывает поколения журналистов, которым есть с кого брать пример служения профессии, сохранения исторической правды.Саратовское региональное отделение благодарит всех коллег, друзей, читателей, кто откликнулся в СМИ, в социальных сетях и группах, лично на победу в творческом конкурсе Союза журналистов России, кто поздравил авторский коллектив и команду проекта, получившего Президентский грант на его реализацию.Представляется разумным продлить проект уже в статусе межрегионального, прецедент создан: один из авторов раздела книги «Герои» – фронта и тыла, дети войны – герои наших публикаций – журналист, редактор, общественный деятель из Республики Тува – Надежда Мухарбековна Антуфьева. Героиня её очерка Анна Михайловна Энютина, педагог, заслуженный работник Республики Тува, – родом из села Дьяковка Краснокутского района Саратовской области. В память о погибшем на фронте отце оставила его фамилию, когда выходила замуж за журналиста, известного и уважаемого человека…Переплетение судеб, формирование характеров, нравственных личностей под влиянием поколения Победителей не имеют национальных и административных границ. Возможно, проект будет развиваться по другому пути: углубления поиска подробностей жизни наших коллег из того времени, когда закладывались основы советской журналистики. В нем было много правды, реального поиска героев времени, пафоса великих строек и гордости за свою страну.