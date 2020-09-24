Союз журналистов России
Саратовское отделение

Сакко и Ванцетти 41, Тел.: 69-54-43, E-mail: zlatln@mail.ru
 
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Архив: Летописцы истории страны
Конкурсы:
За лучшую презентацию на форуме Современной журналистики – Диплом Союза журналистов!
28-сентября-2020 — прочитано 153 раз
Ещё одна награда, полученная на XXIV медиафоруме в Сочи Саратовским отделением! В выставочном зале, на центральной площадке состоялась презентация проекта «Летописцы-Победители. Имена и судьбы». Итог проекта – Подробнее...
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Диплом победителя – за спецпроект года!

Новости, Главные новости, Обратите внимание, Конкурсы, Публикации, Поздравления — 28-сентября-2020 — прочитано 91 раз
Диплом победителя – за спецпроект года!

Диплом победителя – за спецпроект года!

Как уже сообщалось в СМИ и социальных сетях, Дипломом Победителя Творческого конкурса Медиафорума «Вся Россия – 2020» в Сочи в номинации «Спецпроект/ акция года» награждено Саратовское отделение за содержание книги «Летописцы-Победители. Имена и судьбы». Диплом вручил председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев председателю отделения, редактору ¬– составителю Лидии Златогорской.
Получая высокую награду в киноконцертном зале гостиницы «Жемчужина», Лидия Златогорская сказала, что Саратовское отделение свой проект о журналистах-фронтовиках, своих земляках, посвящает памяти о подвиге поколения, победившего в Великой Отечественной войне. Эта память навечно связывает поколения журналистов, которым есть с кого брать пример служения профессии, сохранения исторической правды.
Саратовское региональное отделение благодарит всех коллег, друзей, читателей, кто откликнулся в СМИ, в социальных сетях и группах, лично на победу в творческом конкурсе Союза журналистов России, кто поздравил авторский коллектив и команду проекта, получившего Президентский грант на его реализацию.
Представляется разумным продлить проект уже в статусе межрегионального, прецедент создан: один из авторов раздела книги «Герои» – фронта и тыла, дети войны – герои наших публикаций – журналист, редактор, общественный деятель из Республики Тува – Надежда Мухарбековна Антуфьева. Героиня её очерка Анна Михайловна Энютина, педагог, заслуженный работник Республики Тува, – родом из села Дьяковка Краснокутского района Саратовской области. В память о погибшем на фронте отце оставила его фамилию, когда выходила замуж за журналиста, известного и уважаемого человека…
Переплетение судеб, формирование характеров, нравственных личностей под влиянием поколения Победителей не имеют национальных и административных границ. Возможно, проект будет развиваться по другому пути: углубления поиска подробностей жизни наших коллег из того времени, когда закладывались основы советской журналистики. В нем было много правды, реального поиска героев времени, пафоса великих строек и гордости за свою страну.

Признание журналистского сообщества России – большой стимул для движения вперед!
Диплом победителя – за спецпроект года!
Диплом победителя – за спецпроект года!
Диплом победителя – за спецпроект года!