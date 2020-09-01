Поздравляем Вадима Рогожина с днем рождения! Новости, Главные новости, Обратите внимание, Поздравления — 24-сентября-2020 — прочитано 44 раз Поздравляем Вадима Рогожина с днем рождения!







Вадима Владимировича Рогожина не нужно представлять Имя популярного журналиста широко известно не только в нашей области, но и за ее пределами. Он выделяется из общей массы пишущих прежде всего своей принципиальной позицией по отношению к тому, что считает верным и справедливым, тем, что идет до конца и не разменивается по мелочам. Он как никто другой знает, что такое журналистская солидарность и профессиональная ответственность. Знает цену слову и поступку.

Депутат Саратовской областной Думы, заместитель председателя комитета по социальной политике, член комитета по культуре, общественным отношениям и информационной политике, председатель регионального общественного совета проекта «Городская среда» Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», Руководитель общественного проекта «Дорожный контроль», секретарь Союза журналистов России – это Рогожин сегодня. Этому предшествовал большой путь журналиста и общественного деятеля.

Карьеру журналиста Вадим начинал в качестве политического и экономического обозревателя в газете "Земское обозрение".

В 2000-е Вадим Владимирович работал в "Московском комсомольце в Саратове". В этом издании он был редактором политико-экономического блока. После ухода из "МК" стал главредом "Новых времен".

Стоял у истоков создания медиахолдинга "Взгляд". С 2006 года - главный редактор газеты "Саратовский взгляд", а затем – гендиректор холдинга.

С сентября 2009 года – главный редактор Интернет-газеты "Четвертая власть".

В сентябре 2017 года избран депутатом Саратовской областной Думы шестого созыва. Осуществляет депутатскую деятельность на постоянной профессиональной основе.

Награжден почетным знаком Союза журналистов России "За заслуги перед профессиональным сообществом".

Желаем имениннику творческих побед, благополучия, неиссякаемой энергии, благодарных читателей и избирателей!



Саратовское региональное отделение СЖР

Желаем Вам воплотить в жизнь все свои планы и смело идти вперёд, пусть удача всегда ведёт Вас за собой! Вадима Владимировича Рогожина не нужно представлять Имя популярного журналиста широко известно не только в нашей области, но и за ее пределами. Он выделяется из общей массы пишущих прежде всего своей принципиальной позицией по отношению к тому, что считает верным и справедливым, тем, что идет до конца и не разменивается по мелочам. Он как никто другой знает, что такое журналистская солидарность и профессиональная ответственность. Знает цену слову и поступку.Депутат Саратовской областной Думы, заместитель председателя комитета по социальной политике, член комитета по культуре, общественным отношениям и информационной политике, председатель регионального общественного совета проекта «Городская среда» Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», Руководитель общественного проекта «Дорожный контроль», секретарь Союза журналистов России – это Рогожин сегодня. Этому предшествовал большой путь журналиста и общественного деятеля.Карьеру журналиста Вадим начинал в качестве политического и экономического обозревателя в газете "Земское обозрение".В 2000-е Вадим Владимирович работал в "Московском комсомольце в Саратове". В этом издании он был редактором политико-экономического блока. После ухода из "МК" стал главредом "Новых времен".Стоял у истоков создания медиахолдинга "Взгляд". С 2006 года - главный редактор газеты "Саратовский взгляд", а затем – гендиректор холдинга.С сентября 2009 года – главный редактор Интернет-газеты "Четвертая власть".В сентябре 2017 года избран депутатом Саратовской областной Думы шестого созыва. Осуществляет депутатскую деятельность на постоянной профессиональной основе.Награжден почетным знаком Союза журналистов России "За заслуги перед профессиональным сообществом".Желаем имениннику творческих побед, благополучия, неиссякаемой энергии, благодарных читателей и избирателей!