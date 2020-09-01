19 сентября в Сочи открылся 24-й фестиваль – Форум современной журналистки «Вся Россия- 2020». Новости, Главные новости, Обратите внимание, Конкурсы, Летописцы-Победители. Имена и судьбы., Проекты — 22-сентября-2020 — прочитано 101 раз 19 сентября в Сочи открылся 24-й фестиваль – Форум современной журналистки «Вся Россия- 2020».





Считается, что это самое большое представительное собрание деятелей СМИ в мире. Обычно на него съезжалось до 2 000 журналистов и представителей всех профессий, со СМИ связанных. Пандемия наложила свой отпечаток на сегодняшний формат форума – в Сочи съехалось всего 900 самых отважных. Вот и наша, саратовская делегация в этом году не столь многочисленна, как это бывает обычно, но представляет своих коллег достойно. Уже есть первые награды и положительная реакция на нашу работу коллег из других регионов.

В составе Саратовской делегации секретарь Союза журналистов России депутат Саратовской областной Думы Вадим Рогожин, главный редактор телекомпании Саратов 24 Илья Леонтьев, директор газеты «Саратовская панорама» Екатерина Заграничная, председатель Саратовской региональной организации СЖР Лидия Златогорская. На выставке регионов России было представлено около 20 проектов, среди которых достойное место занял наш проект «Летописцы-Победители. Имена и судьбы».

Представление Саратовского проекта состоялось на второй день форума.



- Это был очень насыщенный день, - сообщила Лидия Златогорская. – Презентация состоялась в Выставочном центре Форума современной журналистики. Председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев высоко оценил работу Саратовского отделения, сказав, что книга «Летописцы-Победители. Имена и судьбы» займет достойное место в музее истории российской журналистики. На презентацию книги, выпущенной в честь 75-летия Великой Победы, пришли друзья из других региональных отделений.

Уже начали поступать первые отклики. Вот, что написали коллеги из Тувы.





Душевная презентация

Саратовского отделения

Союза журналистов России



Председатель региональной организации Лидия Николаевна Златогорская представила энциклопедию саратовской журналистики "Летописцы-победители. Имена и судьбы". Энциклопедия - это 169 героев, о которых написали 77 авторов . Книга вышла тиражом 1000 экземпляров.

Но самое интересное, что в книге есть очерк Заслуженного журналиста РФ, ветерана тувинской журналистики Надежды Мухарбековны Антуфьевой - очерк о дочери участника Великой Отечественной войны Анне Михайловне Энютиной, который называется "Разгадка сохранённой фамилии: она осталась Энютиной, сберегая память о погибшем отце Её отец, рядовой Энютин Михаил Иванович, уроженец Саратовской области Комсомольского района с. Дьяковка (ныне – Краснокутский район), умер от ран, полученных в бою, в 1944 году. Этот очерк – весточка землякам о том, что дети погибших героев верны их памяти даже в дали от родного дома.".

Работу Надежды Антуфьевой особо отметила председатель Саратовского Союза журналистов Лидия Златогорская:

"Когда мы начали собирать материалы, столкнулись вот с чем. Герои наши, как правило, скромные. Они не писали мемуаров и найти какие-то сведения о них было сложным делом. А журналисты и есть летописцы истории, они описали эпоху. Книга стала состоять не только из имён, но из фактов "силы духа и воли". Эта книга о человеке и о нас.

Благодаря нашей коллеге из Тувы мы можем сказать, что проект межрегиональный. Работы над книгой было много. Но когда мы начали читать материалы, мы поняли, что это такое Добро. Это такая бесценная память! Это о нашей жизни, о нашей истории. Пусть наши коллеги, ветераны и фронтовики будут с нами на страницах этой книги", - рассказала Лидия Златогорская.

Один экземпляр издания подарен председателю Союза журналистов России Владимиру Соловьёву. Книга будет храниться в музее СЖР. Ещё одна энциклопедия прилетит с нами в Туву. Председатель Союза журналистов Тувы Эльвира Лифанова передаст её лично Надежде Мухарбековне.

Мне очень понравились слова, сказанные Лидией Николаевной о ситуации, сложившейся из-за пандемии коронавируса: "Мы не можем встречаться, но нас не лишили голоса и возможности писать и рассказывать". Считаю, что это - девиз журналистов на все времена.

Союз журналистов Тувы.





Форум продолжается. Наши коллеги готовят подробный репортаж.

Считается, что это самое большое представительное собрание деятелей СМИ в мире. Обычно на него съезжалось до 2 000 журналистов и представителей всех профессий, со СМИ связанных. Пандемия наложила свой отпечаток на сегодняшний формат форума – в Сочи съехалось всего 900 самых отважных. Вот и наша, саратовская делегация в этом году не столь многочисленна, как это бывает обычно, но представляет своих коллег достойно. Уже есть первые награды и положительная реакция на нашу работу коллег из других регионов.В составе Саратовской делегации секретарь Союза журналистов России депутат Саратовской областной Думы Вадим Рогожин, главный редактор телекомпании Саратов 24 Илья Леонтьев, директор газеты «Саратовская панорама» Екатерина Заграничная, председатель Саратовской региональной организации СЖР Лидия Златогорская. На выставке регионов России было представлено около 20 проектов, среди которых достойное место занял наш проект «Летописцы-Победители. Имена и судьбы».Представление Саратовского проекта состоялось на второй день форума.- Это был очень насыщенный день, - сообщила Лидия Златогорская. – Презентация состоялась в Выставочном центре Форума современной журналистики. Председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев высоко оценил работу Саратовского отделения, сказав, что книга «Летописцы-Победители. Имена и судьбы» займет достойное место в музее истории российской журналистики. На презентацию книги, выпущенной в честь 75-летия Великой Победы, пришли друзья из других региональных отделений.Уже начали поступать первые отклики. Вот, что написали коллеги из Тувы.Председатель региональной организации Лидия Николаевна Златогорская представила энциклопедию саратовской журналистики "Летописцы-победители. Имена и судьбы". Энциклопедия - это 169 героев, о которых написали 77 авторов . Книга вышла тиражом 1000 экземпляров.Но самое интересное, что в книге есть очерк Заслуженного журналиста РФ, ветерана тувинской журналистики Надежды Мухарбековны Антуфьевой - очерк о дочери участника Великой Отечественной войны Анне Михайловне Энютиной, который называется "Разгадка сохранённой фамилии: она осталась Энютиной, сберегая память о погибшем отце Её отец, рядовой Энютин Михаил Иванович, уроженец Саратовской области Комсомольского района с. Дьяковка (ныне – Краснокутский район), умер от ран, полученных в бою, в 1944 году. Этот очерк – весточка землякам о том, что дети погибших героев верны их памяти даже в дали от родного дома.".Работу Надежды Антуфьевой особо отметила председатель Саратовского Союза журналистов Лидия Златогорская:"Когда мы начали собирать материалы, столкнулись вот с чем. Герои наши, как правило, скромные. Они не писали мемуаров и найти какие-то сведения о них было сложным делом. А журналисты и есть летописцы истории, они описали эпоху. Книга стала состоять не только из имён, но из фактов "силы духа и воли". Эта книга о человеке и о нас.Благодаря нашей коллеге из Тувы мы можем сказать, что проект межрегиональный. Работы над книгой было много. Но когда мы начали читать материалы, мы поняли, что это такое Добро. Это такая бесценная память! Это о нашей жизни, о нашей истории. Пусть наши коллеги, ветераны и фронтовики будут с нами на страницах этой книги", - рассказала Лидия Златогорская.Один экземпляр издания подарен председателю Союза журналистов России Владимиру Соловьёву. Книга будет храниться в музее СЖР. Ещё одна энциклопедия прилетит с нами в Туву. Председатель Союза журналистов Тувы Эльвира Лифанова передаст её лично Надежде Мухарбековне.Мне очень понравились слова, сказанные Лидией Николаевной о ситуации, сложившейся из-за пандемии коронавируса: "Мы не можем встречаться, но нас не лишили голоса и возможности писать и рассказывать". Считаю, что это - девиз журналистов на все времена.