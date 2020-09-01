Поздравляем с 70-летием Евгения Ивановича Ускова! Новости, Главные новости, Обратите внимание, Поздравления — 15-сентября-2020 — прочитано 25 раз Поздравляем с 70-летием Евгения Ивановича Ускова!







Наша организация рада поздравить юбиляра — единомышленника, партнера,

друга!



Евгений Иванович на протяжении многих лет общается с нами доверительно,

просто, душевно. И когда был чиновником разных рангов, и теперь, когда в

состав Саратовского областного совета ветеранов (пенсионеров) войны, труда,

Вооруженных Сил и правоохранительных органов, который он возглавляет,

входит ветеранская первичка журналистов регионального отделения Союза

журналистов России.

Он кандидат социологических наук, государственный советник 1 класса

государственной службы Саратовской области, награжден медалью ордена «За

заслуги перед Отечеством» 2-й степени. А начинал трудовую деятельность

токарем Саратовского завода электроприборов, после окончания нашего

политеха работал там инженером-конструктором, замначальника цеха. Потом

окончил Саратовскую высшую партийную школу. Его послужной список

связан с работой в органах исполнительной власти. Семь лет был главой

администрации Фрунзенского района в непростые 90-е. Был первым

заместителем и председателем комитета по управлению имуществом

Саратовской области, заместителем и председателем комитета по земельным

ресурсам администрации муниципального образования «Город Саратов»,

заместителем директора Поволжского института управления

им.П.А.Столыпина Президентской Академии.

Богатый жизненный и управленческий опыт, а главное — умение работать с

людьми, позволили избрать его в 2016 году председателем Саратовского

городского совета ветеранов, а в 1919 году - председателем областного. Он

учредитель СГОО «Саратовский центр гражданских инициатив», член

Общественной палаты г.Саратова.

Евгений Иванович родился 15 сентября 1950 года в Воронежской области, но

наша область давно стала для него родной. Он любит улицы Саратова, его

жителей, чтит его историю. В свое время руководил реконструкцией главного

проспекта. Сейчас с увлечением занимается реализацией проекта по

увековечиванию памяти саратовских Героев Советского Союза и Героев

Социалистического Труда, который получил поддержку Фонда президентских

грантов. Благодарим Евгения Ивановича за взаимодействие и сотрудничество!

Он знает лично саратовских ветеранов журналистики, участвует в наших

встречах, поздравляет юбиляров, с большим уважением и пониманием

относится к нашему нелегкому труду. Желаем ему крепкого здоровья и

творческих успехов!

Лидия Златогорская, председатель Саратовского регионального отделения

Союза журналистов России,

Тамара Тишкова, секретарь первичной организации ветеранов журналистики Евгений Иванович на протяжении многих лет общается с нами доверительно,просто, душевно. И когда был чиновником разных рангов, и теперь, когда всостав Саратовского областного совета ветеранов (пенсионеров) войны, труда,Вооруженных Сил и правоохранительных органов, который он возглавляет,входит ветеранская первичка журналистов регионального отделения Союзажурналистов России.Он кандидат социологических наук, государственный советник 1 классагосударственной службы Саратовской области, награжден медалью ордена «Зазаслуги перед Отечеством» 2-й степени. А начинал трудовую деятельностьтокарем Саратовского завода электроприборов, после окончания нашегополитеха работал там инженером-конструктором, замначальника цеха. Потомокончил Саратовскую высшую партийную школу. Его послужной списоксвязан с работой в органах исполнительной власти. Семь лет был главойадминистрации Фрунзенского района в непростые 90-е. Был первымзаместителем и председателем комитета по управлению имуществомСаратовской области, заместителем и председателем комитета по земельнымресурсам администрации муниципального образования «Город Саратов»,заместителем директора Поволжского института управленияим.П.А.Столыпина Президентской Академии.Богатый жизненный и управленческий опыт, а главное — умение работать слюдьми, позволили избрать его в 2016 году председателем Саратовскогогородского совета ветеранов, а в 1919 году - председателем областного. Онучредитель СГОО «Саратовский центр гражданских инициатив», членОбщественной палаты г.Саратова.Евгений Иванович родился 15 сентября 1950 года в Воронежской области, нонаша область давно стала для него родной. Он любит улицы Саратова, егожителей, чтит его историю. В свое время руководил реконструкцией главногопроспекта. Сейчас с увлечением занимается реализацией проекта поувековечиванию памяти саратовских Героев Советского Союза и ГероевСоциалистического Труда, который получил поддержку Фонда президентскихгрантов. Благодарим Евгения Ивановича за взаимодействие и сотрудничество!Он знает лично саратовских ветеранов журналистики, участвует в нашихвстречах, поздравляет юбиляров, с большим уважением и пониманиемотносится к нашему нелегкому труду.