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Поздравляем с 70-летием Евгения Ивановича Ускова!
Новости, Главные новости, Обратите внимание, Поздравления — 15-сентября-2020 — прочитано 25 раз
Поздравляем с 70-летием Евгения Ивановича Ускова!
Наша организация рада поздравить юбиляра — единомышленника, партнера,
друга!
Евгений Иванович на протяжении многих лет общается с нами доверительно,
просто, душевно. И когда был чиновником разных рангов, и теперь, когда в
состав Саратовского областного совета ветеранов (пенсионеров) войны, труда,
Вооруженных Сил и правоохранительных органов, который он возглавляет,
входит ветеранская первичка журналистов регионального отделения Союза
журналистов России.
Он кандидат социологических наук, государственный советник 1 класса
государственной службы Саратовской области, награжден медалью ордена «За
заслуги перед Отечеством» 2-й степени. А начинал трудовую деятельность
токарем Саратовского завода электроприборов, после окончания нашего
политеха работал там инженером-конструктором, замначальника цеха. Потом
окончил Саратовскую высшую партийную школу. Его послужной список
связан с работой в органах исполнительной власти. Семь лет был главой
администрации Фрунзенского района в непростые 90-е. Был первым
заместителем и председателем комитета по управлению имуществом
Саратовской области, заместителем и председателем комитета по земельным
ресурсам администрации муниципального образования «Город Саратов»,
заместителем директора Поволжского института управления
им.П.А.Столыпина Президентской Академии.
Богатый жизненный и управленческий опыт, а главное — умение работать с
людьми, позволили избрать его в 2016 году председателем Саратовского
городского совета ветеранов, а в 1919 году - председателем областного. Он
учредитель СГОО «Саратовский центр гражданских инициатив», член
Общественной палаты г.Саратова.
Евгений Иванович родился 15 сентября 1950 года в Воронежской области, но
наша область давно стала для него родной. Он любит улицы Саратова, его
жителей, чтит его историю. В свое время руководил реконструкцией главного
проспекта. Сейчас с увлечением занимается реализацией проекта по
увековечиванию памяти саратовских Героев Советского Союза и Героев
Социалистического Труда, который получил поддержку Фонда президентских
грантов. Благодарим Евгения Ивановича за взаимодействие и сотрудничество!
Он знает лично саратовских ветеранов журналистики, участвует в наших
встречах, поздравляет юбиляров, с большим уважением и пониманием
относится к нашему нелегкому труду. Желаем ему крепкого здоровья и
творческих успехов!
Лидия Златогорская, председатель Саратовского регионального отделения
Союза журналистов России,
Тамара Тишкова, секретарь первичной организации ветеранов журналистики